Is de ‘gehuurde buik’ een vorm van geweld tegen vrouwen of moet de Spaanse overheid soepeler zijn?

Ze werd in een rolstoel het Memorial Regional Hospital in Miami uitgerold. Ana Obregón, (68) een Spaanse actrice, socialite en geliefd onderwerp van de roddelpers, straalde op de foto pril moedergeluk uit terwijl ze haar pasgeboren dochter Ana Lequio (roepnaam: Analé) stevig in haar armen klemde.

De pensioengerechtigde Obregón was uiteraard niet zelf bevallen – hoewel de Madrileense tv-zender Telemadrid dat in een snel verwijderde tweet wel even zou beweren –, maar had haar baby gekregen dankzij een draagmoeder. Die praktijk is in Spanje verboden, maar niet in Florida (waartoe Miami behoort) en andere staten in de Verenigde Staten. Ook niet als je de draagmoeder betaalt voor het negen maanden meetorsen van de baby en de bevalling.

Over de auteur Dion Mebius is correspondent in Spanje voor de Volkskrant.

Mogelijk omdat dat flink in de papieren kan lopen, verkocht Obregón het fotomoment aan roddelblad ¡Hola!, dat vorige week woensdag op zijn voorpagina uitpakte met het exclusieve nieuws en daar volgens schattingen minstens een halve ton voor neerlegde. Sindsdien gaat het in Spanje over weinig anders. Op sociale media klinkt hoongelach over de rolstoelfoto: hoewel het ziekenhuisprotocol dat voorschreef volgens ¡Hola!, valt de vergelijking met de The Handmaid’s Tale. Terwijl de dienstmaagden in die roman en tv-serie echt een pijnlijke bevalling doormaken, doen de elitevrouwen voor wie de baby’s zijn alsof ze hetzelfde voelen door wijdbeens achter hen te gaan zitten en luid mee te kreunen.

Obregón, is de teneur, heeft ernstig misbruik gemaakt van de ongetwijfeld zwakke sociaal-economische situatie van de draagmoeder én had nooit op haar 68ste moeder mogen worden, ver voorbij de maximale leeftijd van 45 jaar waarop ze in eigen land nog een kind had mogen adopteren. Dagblad El País wil geen ‘eufemismen’ gebruiken en spreekt consequent van een vientre de alquiler, een gehuurde buik. Ook de linkse regering heeft zich in het roddelschandaal gemengd: volgens Irene Montero, minister voor Gelijkheid en staalharde feminist, is wat Obregón heeft gedaan ‘een vorm van geweld tegen vrouwen’.

De Spaanse actrice Ana Obrégon eind 2022. Beeld Getty Images

Toch heeft het nieuws ook een nationale discussie op gang gebracht over de praktijk van het draagmoederschap, en of Spanje een niet-commerciële vorm niet zou moeten legaliseren. In andere Europese landen, waaronder Nederland, is draagmoederschap onder bepaalde voorwaarden wel toegestaan. Nederlandse ‘wensouders’ mogen een draagmoeder binnen de eigen kring zoeken en ook de kosten die deze tijdens de zwangerschap maakt vergoeden. Dat is een uitkomst voor onder meer homoseksuele stellen die graag een kindje willen. Het commercieel aan elkaar koppelen van vraag en aanbod is echter verboden.

Een debat over zo’n ‘altruïstisch’ draagmoederschap zou ook in zijn land niet meer dan ‘redelijk’ zijn, stelde Alberto Núñez Feijóo, leider van de rechtse Partido Popular. Het totaalverbod heeft niet voorkomen dat tussen 2010 en 2020 minstens 2.500 Spanjaarden met een onvervulde kinderwens hun heil zochten over de grens. ‘Spanje moet het hebben over de huidige lacune in de wet’, schreef het rechtse El Mundo daarom in zijn hoofdredactioneel commentaar, dat de legalisering van de niet-betaalde route aanbeveelt.

En Ana Obregón? Die is zielsgelukkig dat ze opnieuw moeder is geworden, nadat haar enige kind Alejandro in 2020 op 27-jarige leeftijd aan kanker overleed en ze in een diep dal belandde. ‘Een licht gevuld met liefde heeft me in mijn duisternis bereikt’, schreef ze onder de cover van ¡Hola! op Instagram. ‘Nooit zal ik meer alleen zijn. Ik leef weer.’