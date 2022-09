Iraniërs uiten hun onvrede met de heersende klasse. Ze verdienen een omwenteling

Het protest wordt breed gedragen en vindt steeds meer weerklank in een maatschappij die doodmoe is van de moellahs.

Het was een fel pleidooi tegen militarisme, onderdrukking en de Verenigde Staten dat de Iraanse president Ebrahim Raisi deze week hield voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Raisi noemde zichzelf voorvechter van ‘het gevecht tegen onrechtvaardigheid’ en van ‘de rechten van de Iraniërs’.

In werkelijkheid zijn Raisi’s eigen handen letterlijk in bloed gedrenkt, en dat vele malen, met talloze executies van Iraanse tegenstanders van het regime evenals genadeloze martelingen. Een van zijn slachtoffers, de oud-columnist van deze krant Keyvan Shahbazi, schreef er het indringende boek De Amerikaan van Karadj over.

Iraniërs vrezen nu dat met Raisi’s terugkeer uit New York de onderdrukking van de protesten die (alweer) in het land zijn uitgebroken, nog gewelddadiger zal worden. Deze protesten zijn nu een week bezig en volgens sommige schattingen van ngo’s zijn er al meer dan dertig doden gevallen.

Aanleiding is ditmaal de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die haar hoofddoek niet helemaal goed om zou hebben gehad en vervolgens in politiedetentie overleed. Volgens haar familie gebeurde dit nadat ze in coma geslagen was door de politie – een verhaal dat veel Iraniërs herkennen, vanwege het hardhandige optreden van de autoriteiten tegen elke vorm van afwijkend gedrag.

De diepe, wanhopige onvrede van het Iraanse volk met zijn heersende klasse, die terwijl gewone mensen diep in armoede worden gestort hun kinderen laat studeren aan dure universiteiten in Europa en Amerika, komt geregeld tot uitbarsting. In ieders herinnering liggen nog de protesten van 2009, maar recenter was het raak in 2017 en 2019. In dat laatste jaar werden grootschalige protesten met buitengewoon bruut geweld de kop ingedrukt, naar verluidt nadat de hoogste geestelijke van het land zijn ordetroepen opdracht had gegeven om betogers met een kogel in het hoofd uit te schakelen. Vijftienhonderd Iraniërs lieten het leven.

Niemand weet hoe het ditmaal zal aflopen. Zeker is alleen dat dit regime zichzelf in stand houdt met geweld en niet met populariteit, zoals een expert, Karim Sadjadpour, het samenvat. Veel Iraniërs begrijpen dat de positie van het bewind onhoudbaar is geworden, zegt hij, maar ze beseffen dat de machthebbers bereid zijn tot massamoord om aan de macht te blijven.

Het roept de vraag op of het verstandig is op dit moment met dit bewind een door de vorige Amerikaanse president Trump opgegeven nucleair akkoord opnieuw op te tuigen, zoals de VS, Rusland, China en Europese landen al enige tijd pogen, tot dusver overigens zonder resultaat. Maar de klemmende vraag is nu of het ditmaal opnieuw op een bloedbad uitloopt of dat het volk er echt genoeg van heeft.

Opmerkelijk is de moedige rol die vrouwen in het protest spelen. Zij willen af van de strenge kledingvoorschriften van de autoriteiten – voorop de wijze waarop de hoofddoek gedragen moet worden – en de gewelddadige afdwinging daarvan. Hun protest wordt breed gedragen en vindt steeds meer weerklank in een maatschappij die doodmoe is van de moellahs. Gevreesd moet worden voor meer geweld – maar stiekem gloort altijd de hoop op een omwenteling. Want dat is wat veel Iraniërs willen, en verdienen – geen hervorming, maar bevrijding.