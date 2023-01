Invloed weegt het zwaarst in eigen kring, dus spreek je daar uit voor maatregelen tegen de klimaatcrisis

Beeld Rhonald Blommestijn

De afdeling persvoorlichting van Tata Steel heeft de standaardreactie al klaarliggen wanneer het RIVM in september 2021 vaststelt dat de uitstoot van de staalfabriek tot gezondheidsschade bij kinderen uit de omgeving kan leiden. Het is een reactie zoals ze die zo vaak de wereld in hebben gestuurd. Dat ze begrip hebben voor de zorgen van de omgeving. Dat ze 300 miljoen gaan investeren om emissies terug te dringen.

Al snel nadat het persbericht is verstuurd, krijgt directeur Hans van den Berg een appje van zijn oudere zus Fleur. ‘Wat een slechte communicatie weer. Jullie doen huillie huilie als bedrijf, maar het gaat om empathie. En snel.’

Van den Berg leest het bericht voor aan zijn collega’s. In een paar zinnen formuleert een gewaardeerd familielid de ongemakkelijke waarheid die iedereen bij Tata Steel diep vanbinnen eigenlijk al lang kent. Het moet anders, bij de grootste vervuiler van Nederland. Voor het klimaat. Voor de omwonenden. Maar blijkbaar heeft niemand eerder de moed gehad om die conclusie op de bestuurstafel te gooien.

Nu het daar eenmaal gezegd is, is er geen weg meer terug, vertelt hij in mijn podcastserie De Ommezwaai. Nog diezelfde dag trekt Hans van den Berg bij Nieuwsuur het boetekleed aan. Tata Steel belooft om zo snel mogelijk over te stappen op een volledig groene staalproductie. In Zweden staat al een proeffabriek die bewijst dat het op kleine schaal mogelijk is.

Uiteraard is de ommezwaai niet vandaag of morgen geregeld. Desalniettemin is het een belangrijk moment van verandering. Decennialang is het bedrijf zijn verantwoordelijkheid voor de omgeving zo veel mogelijk uit de weg gegaan. Nu pakt de directie de handschoen op.

Broeikaseffect

Ik was negen jaar oud toen ik voor de eerste keer werd gewezen op de desastreuze gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen. Het was 1991 en bij Postbus 51 hadden ze een man in een doorschijnende plastic zak gestopt. Terwijl een synthesizer vreemde muziek speelde, zei een dreigende stem dat ‘we niet langer kunnen ontkennen dat er een broeikaseffect is’.

Een oplossing noemden ze ook. We moesten de kap van regenwouden stoppen en minder gas en elektriciteit gebruiken. ‘Want een beter milieu begint nog altijd bij jezelf.’

De oproep heb ik ter harte genomen. Als kind was ik ranger bij het Wereld Natuur Fonds. Ik verkocht zegeltjes van een stuiver om het regenwoud te redden. En ik doofde het licht als ik mijn kinderkamertje verliet.

Inmiddels heb ik een zoon van 9 en leert hij over de gevaren van de opwarming van de aarde. Maar als ik de balans opmaak in hoeverre we er de afgelopen dertig jaar in zijn geslaagd een grote klimaatramp af te wenden, dan is de conclusie onthutsend.

Ontbossing gaat onverminderd voort. In 2021 verdween er wereldwijd 250 duizend vierkante kilometer aan bos, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Global Forest Watch, oftewel zes keer het totale Nederlandse grondoppervlak. Tot overmaat van ramp heeft de mensheid nooit eerder zoveel broeikasgassen uitgestoten als in 2022. Het is geen uitschieter. Bij ongewijzigd beleid gaan we dit treurige record dit jaar alweer verbreken. En volgend jaar. En het jaar erop.

Kortom, we zijn hard op weg om onze planeet onleefbaar te maken. Als het voortbestaan van de mensheid ons lief is, zullen we in de jaren die voor ons liggen dus uit een heel ander vaatje moeten leren tappen.

Deken van grafiet

Het is niet dat Van den Berg niet eerder wist dat de staalfabriek uitermate vervuilend is. Toen ik als jochie de eerste spotjes over het broeikaseffect zag, werkte hij al bij de Koninklijke Hoogovens. Hij moet die spotjes ook hebben gezien. Bovendien herinnert Van den Berg zich dat, wanneer hij destijds met zijn Volvo 340 naar de fabriek reed, bij westenwind een bruine rookpluim van de fabriek richting Amsterdam dreef.

Al in die tijd protesteerden omwonenden tegen het bedrijf. Ook toen dwarrelde er zo nu en dan een deken van grafiet neer op de omgeving. Iedereen begreep dat de uitstoot onmogelijk gezond kon zijn. Alleen was dit, zeker in de jaren negentig, geen onderwerp van gesprek binnen de fabriek. Het economische belang prevaleerde.

Pas toen uitgerekend de eigen werknemers zich begonnen uit te spreken over de vervuiling, kwam er een eerste zichtbare kentering in het denken van de directie. Omwonenden kun je makkelijker negeren dan je eigen personeel. Je kunt geen VN-klimaatakkoorden sluiten en gewoon doorgaan alsof er niets aan de hand is, zei vakbondsbestuurder Roel Berghuis hier in 2020 over.

Het feit dat veel staalarbeiders zelf ook in de omgeving van de fabriek wonen, en kinderen hebben, zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Hoe dan ook, op initiatief van vakbond FNV, schreef een werkgroep van onafhankelijke deskundigen het plan Groen Staal. Zo creëerden ze een context waarin iemand uit de binnenkring van de directie, in dit geval de zus van de baas, met een appje het laatste zetje kon geven.

Binnenkring

Gedragspsychologen weten al lang dat mensen zich niet zomaar laten sturen door wetenschappelijke rapporten of oproepen van activisten, maar eerder geneigd zijn om de algemene groepsnorm te volgen. Helaas geldt dit ook voor leidinggevenden. Zolang bestuurders elkaar bevestigen in de status quo waarin financiële winsten boven klimatologische waarden gaan, zijn ze perfect in staat om te beargumenteren waarom het niet hun verantwoordelijkheid is om het roer om te gooien.

Wat de buitenwereld ook zegt.

Dergelijke standpunten zijn veel moeilijker vol te houden wanneer iemand uit de binnenkring ze persoonlijk ter discussie stelt. Die ‘binnenkring’ moeten we breed opvatten: het kan gaan om een een vriend, collega, medewerker, klant, pensioendeelnemer, medebestuurder of, zoals in het voorbeeld van Tata Steel, een familielid.

In de gedragswetenschap wordt deze persoon de ‘significante ander’ genoemd. Daarmee wordt degene aangeduid in wiens achting we niet willen dalen. Het standpunt van een boze voorzitter van een buurtcomité is nu eenmaal makkelijker te negeren dan de teleurstelling van je grote zus. Al is het maar omdat de eerste niet op je verjaardag komt.

Als journalist heb ik alle rationele argumenten voor een groenere samenleving al tientallen keren opgeschreven. Ooit had ik de illusie dat als we allemaal maar zouden weten dat we een probleem hebben met klimaatverandering, we vanzelf wel in actie zouden komen. Het voorbeeld van Tata Steel toont dat het er niet zoveel toe doet hoe sterk de argumenten zijn. Het is de afzender die het verschil maakt.

En dat geldt niet alleen voor Tata Steel.

Gezinsappgroep

Neem het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Al in 2014 daagde actiegroep Fossielvrij NL dit grootste pensioenfonds van Nederland uit om niet langer te beleggen in fossiele bedrijven. Aanvankelijk werd de activisten vriendelijk de deur gewezen.

Tot ze grote groepen deelnemers wisten te mobiliseren om de eis over te nemen. Binnen een pensioenfonds doet de mening van deelnemers ertoe, het gaat tenslotte om hun geld. Daarnaast leidde het debat over de beleggingsstrategie ertoe dat meer significante anderen zich uitspraken. Toen activisten de lobby van het kantoor van ABP bezetten, stond de gezinsappgroep van bestuurder Harmen van Wijnen roodgloeiend. Zijn kinderen, twintigers, riepen hun vader ter verantwoording. Wanneer ging hij nu eindelijk eens wat doen?

Stukje bij beetje werden zo bij ABP de geesten rijp gemaakt voor verandering. Het laatste zetje werd gegeven door de publicatie van een nieuw VN-klimaatrapport in oktober 2021. Pensioenfonds ABP besloot toen om in 2023 te stoppen met alle fossiele beleggingen. Zonder de inzet van al die significante anderen, had dit rapport vermoedelijk veel minder indruk gemaakt op het bestuur van ABP. Voor de meeste andere pensioenfondsen was datzelfde rapport namelijk geen aanleiding om het roer om te gooien.

En zelfs bij de VVD blijkt de significante ander doorslaggevend te kunnen zijn. Toen de partij tijdens de pandemie in 2020 een standpunt moest innemen over een tijdelijk vuurwerkverbod, was de fractie aanvankelijk tegen. De standpunten in het parlement waren min of meer dezelfde als in het huidige debat over een permanent landelijk vuurwerkverbod.

De linkse partijen waren voor. Vanwege de overlast, de luchtvervuiling, de huisdieren en de vele gewonden die ieder jaar vallen tijdens de Nieuwjaarsnacht. Binnen de VVD werd zwaarder getild aan de Nederlandse vuurwerktraditie en de individuele vrijheid van burgers om deze ten volste te beleven.

De ommezwaai kwam toen de politie zich op 5 november 2020 in het debat mengde.

De politie vroeg zich in een persbericht af of de toch al overbelaste zorg de extra aanloop van vuurwerkslachtoffers wel aan zou kunnen. Ze wezen de Tweede Kamer op het risico dat gewonde agenten tijdens de jaarwisseling mogelijk niet behandeld zouden kunnen worden.

Toenmalig fractievoorzitter Klaas Dijkhoff herinnert zich hoe de stemming in zijn fractie daarna omsloeg. Niet omdat de argumenten waren veranderd. Dat waren ze niet. Maar omdat de VVD de politie tot haar binnenkring rekent. Het feit dat de boodschap nu eens niet van Jesse Klaver kwam, maar van de Nationale Politie, maakte het verschil.

Het voorbeeld toont ons trouwens ook dat de rol van de significante ander een lange adem vergt. Nu de pandemie voorbij is, en de samenstelling van de VVD-fractie na de verkiezingen is veranderd, moet de partij opnieuw kleur bekennen. Ditmaal over een permanent landelijk vuurwerkverbod. De vuurwerkbranche en een deel van de eigen achterban pleiten hartstochtelijk tegen het verbod. Ook zij zijn significante anderen, voor de VVD.

En toch is het tijdelijke vuurwerkverbod in de coronajaren een belangrijk voorbeeld voor wie wil begrijpen hoe verandering werkt. Pas als genoeg mensen zich uitspreken tegen de status quo, is verandering mogelijk.

Beeld Rhonald Blommestijn

Keuzes elimineren

Ik, jij, wij, we moeten veel meer doen om klimaatverandering te stoppen. Natuurlijk, we moeten zelf groene keuzes (blijven) maken. Minder vliegen. Minder vlees eten. Een warmtepomp aanschaffen. Vaker met de trein reizen. We kennen de riedel zo onderhand wel.

Het probleem is dat veel burgers dit al doen, en het toch niet genoeg is. Als we daadwerkelijk iets willen bereiken, moet onze hele samenleving duurzaam worden. We hebben ons decennia laten aanpraten dat een beter milieu bij onszelf begint. Het is een leugen. We kunnen hoogstens proberen minder en iets duurzamer te consumeren. Maar als we naar een klimaatneutrale economie willen, zullen we simpelweg zoveel mogelijk klimaatonvriendelijke keuzes moeten elimineren.

Liever dan ons schuldig te voelen over die laatste sporadische hamburger die we nog wel eten, of moedeloos omdat het in het Nederland van 2023 simpelweg onmogelijk is om werkelijk klimaatneutraal te leven, moeten we bestuurders van bedrijven en overheden ervan zien te overtuigen dat ze onze samenleving zodanig inrichten dat consumenten straks gedachtenloos echt groene keuzes kunnen maken, simpelweg omdat er geen grijze opties meer beschikbaar zijn.

Laten we het daarom tot ons goede voornemen voor 2023 maken om vaker de rol van de significante ander te spelen. Misschien ken je (of ben je) een bestuurder van een vervuilend bedrijf. Of ben je er werknemer. Spreek je uit! Maak zichtbaar wat jouw werkgever vandaag kan ondernemen om bij te dragen aan een beter milieu.

Natuurlijk zal dat niet overal eenvoudig of sociaal wenselijk zijn. De vraag is wat zwaarder moet wegen. Het in stand houden van de sociale etiquette of het leefbaar houden van de aarde?

Veel inhoudelijke argumenten hoef je vermoedelijk niet meer te gebruiken. We hebben zo onderhand het punt bereikt waarop het gros van de bestuurders weet dat klimaatverandering een wezenlijk probleem is. Mocht je iemand treffen die toch nog niet zover is, vraag dan wat ons nu het recht geeft om de overlevingskansen van de mensheid op de lange termijn op het spel te zetten.

Zolang het schort aan een maatschappelijk klimaat waarin bestuurders de ruimte voelen om niet te acteren op de klimaatdreiging, moeten we ze aanspreken waar we maar kunnen. Laten we het sociaal ongemakkelijk voor ze maken om nog langer te duiken voor hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Door het gesprek te veranderen, veranderen we de maatschappelijke norm voor wat wel en niet aanvaardbaar is. Als we daarin slagen, zou 2023 zomaar het jaar van de grote ommezwaai kunnen worden.