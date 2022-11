Investeringen in openbaar vervoer belangrijke stap in terugnemen regie ruimtelijke ordening

In 2010 meende het eerste kabinet Rutte dat Nederland ‘af’ was en dat er geen ministerie meer nodig was voor ruimtelijke ordening. Een tragische misvatting.

Het kabinet gaat miljarden investeren in het openbaar vervoer, vooral op plaatsen waar nieuwe woningen zullen verrijzen. Met deze miljardeninvestering wil het kabinet voorkomen dat toekomstige bewoners de auto worden ingejaagd omdat er (nog) geen ov voorhanden is, zoals gebeurde na de oplevering van de eerste Vinex-wijken rond de eeuwwisseling.

Eenmaal in de auto stappen burgers niet snel weer over op de trein, zo wijst de praktijk uit. Vanwege de verwachte toename van het aantal woningen – 900 duizend in 2030 – zijn forse investeringen in openbaar vervoer dus noodzakelijk. Daarnaast vragen economische hubs zoals Schiphol en Brainport Eindhoven om betere en snellere verbindingen, ook om de bestaande trajecten te ontlasten en plaats te bieden aan overige reizigers en bewoners. Met de investeringen in spoorwegen en stations zal bovendien ruimte worden gecreëerd voor meer internationaal treinverkeer als broodnodig alternatief voor de vervuilende luchtvaart in – hopelijk – de nabije toekomst.

Met het afstemmen van ontwikkelingsplannen van de verschillende departementen – volkshuisvesting en infrastructuur – lijkt het kabinet invulling te willen geven aan het streven om ruimtelijke ordening weer centraal te regelen. In 2010 meende het eerste kabinet Rutte nog dat Nederland ‘af’ was en dat het geen ministerie meer nodig had voor ruimtelijke ordening. Deze tragische misvatting in combinatie met het toenmalige heilige geloof in decentralisatie en marktwerking heeft geleid tot de huidige ‘ruimtecrisis’, waar een teveel aan stikstof leidt tot verdringing van natuurgebieden, woningbouw en andere noodzakelijke bouwplannen. Het gevolg: boze boeren, boze ondernemers, boze woningzoekenden en asielzoekers die de schuld krijgen van de woningnood.

In een klein en dichtbevolkt land als Nederland kunnen de oplossingen voor deze talrijke problemen niet op regionaal niveau worden gevonden. Vrijwel elk plan voor de inrichting van de schaarse ruimte stuit op verzet van lokale belangengroepen: distributiecentra versus windmolens of woningen, landbouw versus natuurbehoud of watermanagement enzovoorts. Om die tegenstrijdige belangen te wegen en het algeheel belang te verdedigen is centrale regie nodig vanuit het Rijk. Om Nederland leefbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden en verdere polarisatie te voorkomen, zal het kabinet de regie zelfs nog verder naar zich toe moeten trekken. Na de woning- en landbouwcrisis vraagt bijvoorbeeld ook de transitie naar groene energie om een verstrekkende visie op de toekomstige inrichting van de ruimte in Nederland.