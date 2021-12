Investeerders als ING moeten hun verantwoordelijkheid nemen in landen als Qatar, ook al kosten principes geld

Investeerders moeten hun macht gebruiken om misstanden zoals bij de stadionbouw in Qatar tegen te gaan en niet langer wegkijken.

Nu het WK voetbal in Qatar dichterbij komt, is er weer aandacht voor de mensenrechtenschendingen rond de bouw van de voetbalstadions. Een boycot van het Nederlands elftal werd een te groot offer bevonden, nu richt de aandacht zich op de investeerders die het miljardenverslindende voetbalfestijn in de woestijn mogelijk hebben gemaakt.

Uit onderzoek van de Volkskrant en bureau Profundo blijkt dat ING, hoofdsponsor van het Nederlandse elftal, leningen verstrekt aan Qatar National Bank, die daarmee tal van projecten rond het WK financiert. Ook Nederlandse pensioenfondsen beleggen volop in Qatar, vooral via staatsobligaties. Met deze financiële injecties kon Qatar de stadions bouwen waar tienduizenden arbeiders onder erbarmelijke omstandigheden tewerk werden gesteld.

Mensen- en milieurechtenorganisaties waarschuwen al langer dat investeerders meer ‘ketenverantwoordelijkheid’ moeten nemen. Zolang zij geld verstrekken aan landen en bedrijven die mensenrechten of milieu aan hun laars lappen, kunnen die daarmee doorgaan. Met andere woorden: investeerders hebben de macht om wanpraktijken direct te stoppen door de stekker eruit te trekken. Helaas doen ze dat te weinig.

Banken en pensioenfondsen, waar burgers hun geld aan toe vertrouwen, dragen de verantwoordelijkheid om dit geld op een maatschappelijk verantwoorde manier te beheren. Onder maatschappelijke druk sluiten beleggers al steeds meer beleggingscategorieën uit, zoals clusterbomfabrikanten, de tabaksindustrie of landen waartegen sancties zijn ingesteld.

Als het gaat om milieuschade of mensenrechtenschendingen vertrouwen beleggers echter nog te veel op vage duurzaamheidskeurmerken en discutabele lijstjes die een land als Qatar – dat niet alleen arbeidsrechten schendt, maar ook vrouwenrechten en persvrijheid met een korreltje zout neemt – toch niet uitsluit. Investeerders die blindvaren op deze onvolledige richtlijnen, dragen zo inderdaad bij aan het ‘witwassen’ van maatschappelijke misstanden.

Pensioenfondsen die honderden miljarden euro’s renderend moeten zien weg te zetten, verschuilen zich vaak achter het argument dat zij onmogelijk elke afzonderlijke investering in verre buitenlanden kunnen controleren. Bovendien, als zij niet zouden investeren maar partijen die al helemaal geen maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen – zoals China – zouden bedrijven of landen als Qatar in het geheel niet tot verbetering worden gedwongen.

De uitdagingen voor pensioenfondsen met hun enorme budgetten zijn invoelbaar maar dit ontslaat ze niet van de verplichting om beter hun best te doen. Beleggers hebben de macht om werkelijke verandering teweeg te brengen, zoals bijvoorbeeld in de werkomstandigheden van straatarme bouwvakkers uit India of Bangladesh. Dat mag best iets ten koste van onze welvaart gaan.