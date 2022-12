Internationaliseren is nodig, maar bescherm het Nederlands als serieuze taal

Hij kwam ermee weg, onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Onverstoorbaar een motie naast je neerleggen die door een brede Kamermeerderheid is aangenomen, dat is nogal wat.

Het gaat over de internationalisering van het hoger onderwijs, een heikel onderwerp. Eind november debatteerde de Tweede Kamer daarover. Aan Dijkgraaf werd gevraagd, ook door coalitiegenoot VVD, met een wetsvoorstel te komen om eindelijk meer controle te krijgen op de enorme en groeiende stroom van buitenlandse studenten.

Dijkgraaf schoof het voor zich uit. Een motie van Peter Kwint (SP) en Harry van der Molen (CDA) om voorlopig te stoppen met het actief werven van buitenlandse studenten bracht Dijkgraaf evenmin in beweging. Hij is nu in gesprek met – veelal boze – bestuurders van universiteiten en hogescholen en zoekt naar ‘maatwerk’. Zijn coalitiegenoten hebben hem tot na het kerstreces uitstel gegeven. Dan volgt een debat.

De belangen zijn groot. Jarenlang jubelden de instellingen over internationalisering en werden enthousiast studenten binnengeharkt. Engels werd vaak de voertaal. Volgens het CBS kwam vorig studiejaar 40 procent van de eerstejaars uit het buitenland. Bijna 30 procent van alle bacheloropleidingen is Engelstalig en ruim driekwart van de masters.

Het ging te hard. Bestuursvoorzitter Geert ten Dam van de Universiteit van Amsterdam zag vorig jaar dat haar universiteit de toestroom niet aankon: de groepen werden te groot, de werkdruk voor docenten werd te hoog en het was onmogelijk al die studenten te huisvesten. Maar veel instellingen buiten de Randstad hebben die problemen niet en willen juist groeien.

De emoties lopen hoog op. Wie een rem wil op de ongebreidelde groei van het aantal buitenlandse studenten en de verengelsing van het onderwijs, wordt vaak voor een populist en ‘eigen volk eerst’-roeper versleten; wie wijst op het belang van internationalisering van de arbeidsmarkt en het nut van een levendige internationale uitwisseling in een kenniseconomie, is al snel een botte rendementsdenker. Het is op eieren lopen voor de minister.

Dijkgraaf, voorheen internationaal topwetenschapper, ziet én de noodzaak tot internationalisering én problemen als werkdruk en huisvesting, blijkt uit een brief aan de Kamer van 13 juni. Hij schreef ook: ‘Ik hecht zeer aan het behoud van het Nederlands als academische taal.’ Maar hij stuit op het probleem waar elke onderwijsminister tegenaan loopt: de autonomie van de instellings- en koepelbesturen, die zich niks laten voorschrijven en hun eigenbelang verdedigen. Vandaar zijn geschipper met ‘maatwerk’.

De discussie kan wel een scheut ratio gebruiken. Zorg voor overzicht, dat is het minste wat de minister kan doen. Stel vast waar internationalisering belangrijk is, bij welke vakken en in welke studiefase. Beoordeel waar Engelstalig en waar Nederlandstalig onderwijs echt nodig is. Onderzoek of de voertaal Engels Nederlandse studenten benadeelt of wegjaagt. Kijk waar sprake is van een verdringingseffect en geef daar Nederlandse studenten voorrang. Bied alle bachelorstudies óók in het Nederlands aan.

Onderwijs wordt betaald uit gemeenschapsgeld en moet allereerst de bevolking, die merendeels in Nederland zal werken en kinderen grootbrengen, zo goed mogelijk scholen. Het Nederlands mag geen inferieur huis- tuin- en keukentaaltje worden. Dat volgens de Onderwijsinspectie slechts de helft van de leerlingen in groep 8 het minimale niveau van leesvaardigheid haalt, is ontstellend, en moet worden aangepakt door optimaal taalvaardige leerkrachten die we nu opleiden.

Bescherm het Nederlands als serieuze taal, waarin we van gedachten wisselen op alle niveaus, waarin we communiceren op school, in winkels, op kantoor, in de krant, in het theater, in de literatuur, bij de rechtbank, bij de dokter, in de wetenschap. Internationaliseren is nodig, maar overzie als verantwoordelijke minister alsjeblieft de consequenties.