Inpakvideo’s zijn de nieuwe uitpakvideo’s

In een buurtschap in Twente staat een man met witte handschoentjes aan een grote doos met snoep te vullen. Een klant heeft zojuist een bestelling van 157 euro geplaatst, en wordt als dank ook op een visuele versnapering getrakteerd: een tiktok waarin zijn bestelling wordt ingepakt. De snoepverkoper noemt alles op wat hij in de doos stopt: blije kersjes, enge vingers, anatomiemix, dierenmix, feestvarkens, omatandjes, een zakje haaienaanval, een verrassingsei, dubbele kauwstaven, knapperige ballen, zure rietjes... En zo gaat het nog wel even door. De tiktok werd in korte tijd meer dan een half miljoen keer bekeken.

Op de website van de Twentse snoepwinkel, tussen informatie over verzendkosten en contactgegevens, worden klanten gewezen op de mogelijkheid hun bestelling op camera te laten inpakken. Ze hoeven alleen maar hun bestelnummer achter te laten onder een van de TikTok-video’s van het bedrijfje. ‘Als we je inloten, dan posten we een video van je bestelling op TikTok, Instagram, YouTube, Facebook en Pinterest.’ Wie doen ze daar plezier mee, vraagt u zich misschien af. Maar het is eerder de vraag wie níét.

‘Yo, zou cool zijn als je een filmpje maakt van bestelling #11858’, schrijft een van de vele gegadigden. De verkoper geeft elke dag aan een zo’n verzoekje gehoor. ‘Deze klant heeft echt alleen maar cola-artikelen besteld!’, roept hij bijvoorbeeld uit, zijn gehandschoende wijsvingers enthousiast gebarend boven de te vullen kartonnen doos. En leer hem Monique kennen, zijn recentste uitverkorene: ‘Deze dame moet echt héééúúúl veel van snoep houden.’

Unboxingvideo’s kennen we nu wel. Sinds die eerste Nokia-telefoon in 2006 werden er op YouTube vrachtladingen gadgets, kleren, speelgoed en make-up uitgepakt. Hoe langer het genre bestond, hoe argelozer de spullen in beeld werden gebracht. Kregen we dit te zien omdat het de moeite waard was, of enkel omdat influencers het opgestuurd hadden gekregen?

Uitpakvideo’s eindigen vaak met grote bergen verpakkingsmateriaal – en vaak is ook de veelbelovende inhoud tot een treurige hoop getransformeerd. De inpakvideo biedt tegenwicht. Er wordt daarin gewerkt met tissuepapier, feestelijk gekleurd opvulmateriaal, stickers met ‘Thank You’ erop en handgeschreven kaartjes. De naam van de klant wordt genoemd en diens bestelde artikelen worden met zorg en aandacht in een pakketje gestopt. Dat daar behoefte aan is, blijkt wel uit de 9 miljard keer dat de hashtag #packingorders werd bekeken, Nederlandse varianten hierop lopen in de miljoenen.

Grote kans dat de populariteit van inpakvideo’s te maken heeft met de afname van fysiek winkelen. Als je de gehaaste, onderbetaalde pakketbezorger niet meerekent, verloopt online bestellen meestal zonder intermenselijk contact. En dan kopen we ook nog massaal bij onpersoonlijke giganten als Amazon en Bol.com, waar gehaaste, onderbetaalde arbeidskrachten zich de benen uit het lijf rennen zodat wij een paar euro kunnen besparen. Fraai is het niet, als je er iets langer over nadenkt, maar het blijft allemaal net abstract genoeg om daar je ogen voor te kunnen sluiten.

Ter compensatie zijn er nu gelukkig allemaal mensen zoals zestiger Annita, uitbater van een kledingwebshop, die gehuld in luipaardblouse op TikTok staat. ‘Zo, daar zijn we weer’, zegt ze tegen de kijkers. ‘We gaan nu een item inpakken voor Kiana uit Oud-Beijerland.’ Even sta je weer te wachten bij een toonbank waar iemand vriendelijk naar je lacht. De bestelknop heeft een gezicht gekregen.