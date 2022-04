Ingezonden brieven: Wij zijn als Nederlanders goed in veel dingen. Geloven wij

Het exterieur van het kantoor van de Belastingdienst in Den Haag. Beeld ANP

Brief van de dag

Hopelijk zal de regering begrijpen dat de tijd van pappen en nathouden voorbij is. Het belastingsysteem is, net als de computersystemen die ze gebruiken, door steeds weer regelingen toevoegen onuitvoerbaar geworden.

Dus terug naar de basis, begin met de inkomstenbelasting. Bepaal wat inkomen is (loon, vermogensgroei), neem daarvan 1/3 als belasting (niet neuzelen over welk deel WW, ZW of andere W). Geen borstzak-vestzak, toeslagen, aftrek, extra heffingen, kijk eerst naar het resultaat, en ik ben ervan overtuigd dat dit voor verreweg de meeste mensen prima uitkomt.

Misschien combineren met een individueel basisinkomen (niet korten als mensen gaan samenwonen, juist aanmoedigen). Goed tegen de woningnood, voor mantelzorg, et cetera. Ook voor studenten. Geen onderbuikgeluiden dat het kind van de bakker betaalt voor het kind van de notaris. Ze betalen collegegeld en als ze afstuderen betalen ze meestal meer dan 40 jaar meer belasting. Hele administratiekantoren en de tandenborstelpolitie kunnen wat nuttigs gaan doen, en alleen dat al levert een enorme besparing op.

Lieuwe Visser, Aalsmeer

Credits

Mijn vrouw en ik lezen met verbazing de berichten over de rol die de Russen dit jaar al dan niet zouden moeten hebben tijdens de herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog de komende weken. Het was niet het Russische leger dat in de Tweede Wereldoorlog heeft geholpen bij de overwinning op de nazi’s, maar het Sovjetleger.

Vanzelfsprekend leverde Rusland hieraan als groot land ook een grote bijdrage, maar aan het eind van de Tweede Wereldoorlog bestond naar schatting meer dan 40 procent van het Sovjetleger uit inwoners van andere Sovjetrepublieken.

De Russen hebben, wat ons betreft, sinds het uiteenvallen van de Sovjet Unie in 1991 al veel te lang met de eer mogen strijken; nu is het tijd voor de andere, wat vredelievendere, voormalige Sovjetrepublieken om de ­credits te krijgen die ze verdienen.

Het zou mooi zijn als uw krant dit perspectief ook voor het voetlicht zou kunnen brengen.

Dennis Huugen en Nadiya Huugen-Narolska, Gorssel

Guillotine

Wij zijn als Nederlanders goed in veel dingen. Geloven wij. Zoals handel (van zwart tot wit), ict (behalve bij de overheid), sporten (alleen die waarin we ook winnen), narcoticahandel, borstklopperij en afzeiken (de maat nemen). Daar hebben we graag het hoogste woord en de meest prangende mening over. Want wij, Nederlanders, weten immers hoe het hoort of hoe iets het beste kan.

We schreeuwen moord en brand als de overheid blijkt niet stante pede voldoende mondkapjes te kunnen regelen voor de zorgverleners en voor alle kwetsbaren. We roepen zelfs dat het niet uitmaakt wat het kost, desnoods halen we ze op in China. En ze komen, in groten getale. Gelukkig kunnen we nu voort. Kijk mede-Europeanen: hebben wij toch maar mooi geregeld!

Later blijkt er iemand slordig te zijn met mailverkeer en informatie rond de aanschafprocedure. Niks is over van de tevreden borstklopperij en het hele applaus. Er staat nu een guillotine! Vreemd volk zijn wij.

Vic Wendel, Roosendaal

Waddenzee

Wonderbaarlijk dat in deze tijd van gasschaarste de winning van aardgas uit de Waddenzee onbesproken blijft. Het is een onbegrijpelijk taboe. Gevreesd wordt voor bodemdaling. In feite stijgt de Waddenbodem al jaren, met alle nadelen van dien. En hij zal dat volgens deskundigen van Rijkswaterstaat naar verwachting nog wel 50 jaar doen. Daarbij valt dat beetje mogelijke daling door gaswinning totaal in het niet.

Het andere bezwaar is dat de Waddenzee door het boren aangetast zou kunnen worden. Maar door het schuine boren vanaf het vaste land is het risico voor de Waddenzee vrijwel nihil.

Kans op aardbevingen? Op het water staan geen gebouwen of andere zaken die door aardbevingen geschaad zouden kunnen worden. Dat is heel iets anders dan de gaswinning onder het vasteland.

Al met al zijn er geen redelijke bezwaren tegen gaswinning en in de huidige schaarste is er alle reden om daar spoorslags aan te beginnen.

Luuk Knol, Garmerwolde