Ingezonden brieven: Wie meer water gebruikt, betaalt fors meer

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Brief van de dag

Ongeacht je mening over internationale politiek of over het klimaat: vrijwel iedereen zal proberen om energie te besparen, simpelweg vanwege de prijzen van gas, stroom en brandstof.

Met waterbesparing is dat heel anders: een kuub water kost nog geen 2 euro. Voor veel mensen niet echt een reden om de tuin niet te besproeien, het zwembadje niet te vullen of de auto niet te wassen. Nu is water voor ons wel een soort basisbehoefte. Het lage tarief is daarom wel gewenst. Maar misschien zouden we een kleine verandering moeten doorvoeren.

Het lijkt me redelijk om een gemiddeld gebruik vast te stellen. Zit je daar onder, dan betaal je het normale tarief. Zit je er echter boven, dan betaal je voor het meerdere een (behoorlijk) hoger tarief. Ik denk dat het gaat helpen.

Overigens zou dit bij gasverbruik niet werken, want je hebt nu eenmaal slecht geïsoleerde en te isoleren huizen. Daar is vaak niet zo maar iets aan te doen. Bij water echter, bedien je echt zelf de kraan.

René Sieders, Apeldoorn

Zzp’er

‘Als zelfstandigen in de problemen komen, belanden ze in de bijstand waar ze zelf niet aan hebben meebetaald’, beweert oud-topambtenaar Hans Borstlap in het artikel over zzp’ers. Hij vindt dat ‘maatschappelijk ongewenst’. Maar hij praat onzin. Als zzp’er betaal ik wel degelijk mee aan de bijstand. Die wordt namelijk bekostigd uit belastingen die ik netjes betaal. Zo lever ik ook mijn bijdrage aan de AOW of de Wlz. En ik draai zelf op voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering, 5,5 procent van de belastbare winst - geen baas die dat voor me doet.

Het enige waar ik niet voor betaal zijn de werknemersverzekeringen, zoals tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid en ik snap heel goed dat ik in dat geval geen recht heb op een uitkering (daarom ben ik er privé voor verzekerd). Hans, zullen we afspreken dat je ophoudt met het doen van tendentieuze uitspraken?

Annemarie Stel, Leiden

Excuses

Michael Lentze (Federatie Nederlandse Indiërs) vindt dat ‘Indonesië eerst maar eens verontschuldigingen moet aanbieden voor het gepleegde geweld tegen Nederlanders tijdens en na de Tweede Wereldoorlog’. Dat is - mutatis mutandis - vinden dat ‘Nederland eerst maar eens zijn verontschuldigingen moet aanbieden aan Duitsland voor het geweld tegen Duitsers in Nederland tussen 1940 en 1945’.

Wim Baltussen, Eindhoven

Nekairbag

Mooie foto’s van de vier Zweden met hun zwarte nekairbag. ‘De hovding vindt vooral aftrek bij vrouwen die beschermd willen zijn in het verkeer maar een hekel hebben aan een helm omdat die hun kapsel verwoest’, lees ik. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar wat ik niet begrijp is dat Lotta oortjes draagt en Tommy met koptelefoon op fietst. Als je echt bezorgd bent over de veiligheid wil je verkeer om je heen niet alleen zien maar ook horen. Levensgevaarlijk, je oren afschermen.

Heleen den Beer Poortugael, Soest

Vliegen

Deze zomer laat opnieuw zien hoe dringend het is actie te ondernemen tegen klimaatverandering, niet in de laatste plaats door minder te vliegen, staat er in het Commenaar. Helemaal eens. Raar om dan twee pagina’s verder een advertentie te zien: ‘Van de Volkskrant speciaal voor u: 7-daagse vliegreis naar de Côte d’Azur’. Perfecte illustratie waarom het maar niet wil lukken met die gedragsverandering.

Bertie van der Linden, Amsterdam

Tuin sproeien

Ik ben het volledig eens met Mathijn van Zon als hij zegt dat zijn kleine groene paradijs in de doorgaans versteende straat gekoesterd moet worden. En wat betreft het niet sproeien: wij (huishouden twee personen) kiezen ervoor om zo weinig mogelijk water te gebruiken bij onze dagelijkse bezigheden en sparen zo water uit voor onze tuin, ook een oase in een straat die voor een groot deel bestaat uit ‘graftuinen’. Afgelopen jaar verbruikten wij met zijn tweeën 42 kubieke meter water, (inclusief tuin en vijver) waar het gemiddelde verbruik voor twee personen volgens Nibud 93 kubieke meter is.

Ook ik voel me dus op geen enkele manier bezwaard om mijn planten van extra water te voorzien als ze dat nodig hebben. Het komt het leven in de straat alleen maar ten goede. En ik hoop echt, dat steeds meer mensen de noodzaak van vergroening inzien.

Truus te Winkel, Apeldoorn

Antwoorden

Na jaren gegrasduind te hebben in spirituele en filosofische literatuur, heb ik eindelijk antwoord gevonden op de vragen die me al zo lang bezighielden. Bestaat God? Antwoord: nee, het is de mens die God heeft geschapen. Wat was er voor de oerknal? Antwoord: niets, en uit dit niets is alles voortgekomen. Dank u, verlichte wetenschappers, voor zo veel wijsheid, mijn honger naar kennis is voorgoed gestild.

John van der Horst, Beek