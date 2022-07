Ingezonden brieven: Wie aandacht wil krijgen, moet blijkbaar geweld gebruiken

Huisartsen protesteren op vrijdag 1 juli op het Malieveld in Den Haag tegen de hoge werkdruk. De manifestatie maakt deel uit van een actieweek van de huisartsen. Beeld Freek van den Bergh/Volkskrant

Brief van de dag

Boeren met huisartsen vergelijken is waarschijnlijk nog problematischer dan de vergelijking tussen appels en peren. Feit is dat beide beroepsgroepen zich in het nauw gedreven voelen en de nijpende situatie duidelijk willen maken.

In de Volkskrant van zaterdag 2 juli leidt dit tot een opmerkelijk verschil in journalistieke aandacht: de eerste zes pagina’s zijn bijna volledig ingeruimd voor de boeren en reacties op hun acties (Ten eerste, 2 juli).

De huisartsendemonstratie moet het op pagina dertien doen met een fotootje plus onderschrift.

Toch staat het water ook hen echt aan de lippen. In de huisartsenpraktijken is een crisis gaande. De inzet is het voortbestaan van dit essentiële onderdeel van onze gezondheidszorg. Ik ben zelf geen huisarts, maar heb de mijne wel heel hard nodig.

Ap Hilhorst, Leuth

Protest (1)

Om aandacht te krijgen loont het blijkbaar om geweld te gebruiken. De boeren beheersen al dagen het nieuws. Protesterende huisartsen krijgen nauwelijks aandacht, terwijl het water hen aan de lippen staat, en elke Nederlander de gevolgen zal ondervinden van de neergang van hun vak.

Deze krant gaf vooral een stem aan twee jonge artsen die denken dat een app alles oplost (Ten eerste, 1 juli) en aan een zorgondernemer die geld wil verdienen en de huisartsen de schuld geeft van de problemen. De verderfelijke rol van de zorgverzekeraars die krankzinnige eisen stellen en huisartsen met administratieve taken opzadelen, krijgt nauwelijks aandacht.

Intussen was minister Kuipers te beroerd om het gesprek met de huisartsen aan te gaan: vanwege het uitlopen van een vergadering kwam hij zijn belofte niet na om aanwezig te zijn op het Malieveld.

Henry Sepers, Amsterdam

Protest (2)

Natuurorganisaties waar blijven jullie? Ik sta te popelen om gehoor te geven aan een oproep om met een massale vriendelijke demonstratie te laten zien dat er in Nederland veel meer verstandige mensen zijn dan kortzichtige boeren. Kom op, aan de slag met de organisatie. Ik doe graag mee.

Peter Verschuren, Groningen

Lezen

Wat een heerlijk interview met Ilja Gort (Boeken, 2 juli). Het is en blijft een marketingman en hij weet het product Ilja Gort uitstekend weg te zetten. Ook schrijft hij boeken die lekker weglezen. Daarnaast lees ik graag boeken van Hermans, Roger Martin du Gard enz.

Zoals Gort al zegt, het gaat erom dat je leest, niet wat je leest. Als je er maar plezier aan beleeft. Ik geniet van de afwisseling van serieuze en luchtige boeken.

Frank Bulthuis, Leusden

Dienstplicht

Dhr. Frits Benschop ziet in een maatschappelijke dienstplicht een oplossing voor het tekort aan personeel in de zorg (O&D, 1/7). Een dergelijke dienstplicht zou ten koste gaan van de huidige, daartoe opgeleide zorgmedewerkers. Zij werken veel te hard werk voor veel te weinig geld.

We moeten jonge mensen niet dwingen om slechtbetaalde zorgmedewerkers kapot te concurreren. Laten we in plaats daarvan zorgmedewerkers zo goed belonen dat mensen ook voor het geld in de zorg gaan werken. De samenleving heeft dat immers keihard nodig.

Benjamin Meijer, Groningen

Schiphol

De lange rijen op Schiphol hebben iets vreemds (Ten eerste, 1/7). De wachtenden hebben allemaal al een reservering op zak. Sterker: van iedereen is bekend op welk tijdstip ze waar moeten zijn (de gate). Wat is dan de functie van die urenlange rij? De afwikkeling gaat niet sneller en er is geen praktisch nut. De enige functie van de rij is dat het bepaalt in welke volgorde iemand door de veiligheidscontrole mag.

Maar vooraan in de rij ben je niet sneller op je bestemming. Waarom dan geen virtuele rij? Deel tijdslots uit bij de ingang, afhankelijk van vertrek- en looptijd naar de gate. Iedereen kan vervolgens uitwaaieren over de nu weer bereikbare lounges en winkels en zelfs naar het toilet. Grote borden geven aan hoe het met de tijdslots staat, zodat iederen op zijn of haar gemak het verloop kan volgen.

Dick van Dijk, Delft