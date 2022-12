Ingezonden brieven: W.F. Hermans krijgt toch nog gelijk met zijn boek ‘Door gevaarlijke gekken omringd’

Portret van de schrijver Willem Frederik Hermans in 1964. Beeld ANP, Ed van der Elsken

Brief van de dag

De arrestatie van 25 Reichsbürger in Duitsland lijkt een logisch vervolg op wat ook elders al langer gaande is (Ten eerste, 8/12). In Amerika laat een groep Sovereign Citizens van zich horen. Zij erkennen de Verenigde Staten niet, noch zijn wetten en voorschriften. Ze rijden rond met zelfgemaakte kentekenplaten en rijbewijzen en worden dan ook om de haverklap gearresteerd.

Een bizarre variant vormen de Moorish Americans. Zij beweren onderdaan te zijn van groot-Marokko, het land dat volgens hen sinds eind 18de eeuw bezit heeft genomen van de Verenigde Staten. Veelal getooid met een fez claimen zij iedere keer dat ze worden aangehouden (geen geldig kenteken, geen rijbewijs, geen verzekering) diplomatieke immuniteit.

In het Verenigd Koninkrijk heeft zich inmiddels al de eerste groep gemeld die heeft gepoogd politiemensen te arresteren omdat deze een vaccinatielocatie beveiligden en zich daarmee schuldig zouden maken aan een misdrijf. Enkelen van hen zijn gelieerd aan de Flat Earth-beweging, die beweert dat de aarde plat is.

En dan hebben we hier natuurlijk de groepering rond de heer Baudet, waar complottheorieën de plaats hebben ingenomen van het rationele denken. Krijgt Willem Frederik Hermans toch nog gelijk met zijn boektitel: Door gevaarlijke gekken omringd.

Frank de Brouwer, Leiden

Drugs

Het interview met de burgemeesters van Antwerpen en Rotterdam onthult hoezeer de bestuurders verstrikt zijn geraakt in het moeras van de drugsoorlog (Zaterdag, 3/12). Beide burgemeesters vertellen hoezeer ze worstelen met de criminaliteit, hoeveel drugs ze in beslag nemen en welke prachtige, nieuwe acties ze ondernemen.

Maar of er daardoor binnen afzienbare tijd inderdaad nauwelijks drugs hun havens zullen binnenkomen en of onze landen vrij van cocaïne worden: daarover geen woord.

En aan de hamvraag, of dat hele drugsverbod, de oorzaak van de drugscriminaliteit, eigenlijk wel zo’n goed idee is, maken de heren nauwelijks woorden vuil.

Waarom zou met drugs onmogelijk zijn wat bij alcohol en tabak al sinds mensenheugenis praktijk is: legale productie, handel en gebruik? Het denken over verstandig drugsbeleid is in politiek en uitvoering tot stilstand gekomen.

Om die reden hoopt Stichting Drugsbeleid een Nationaal Burgerberaad over drugs te organiseren. Een groep van 150 door loting aangewezen burgers verdiept zich een aantal weekeinden grondig in het probleem en komt dan met aanbevelingen.

Het kabinet financiert dit beraad en neemt het advies serieus. Veel gemeenten spraken al hun steun uit. Laat Rotterdam zich daarbij voegen.

Raimond Dufour, voorzitter Stichting Drugsbeleid, Haarlem

Winnaar

7 december was het precies vijftig jaar geleden dat een van de beroemdste foto’s ooit werd gemaakt: de aarde als een blauwe knikker, gezien vanuit de ruimte (Ten eerste, 7/12). De kwetsbaarheid van die mooie bol was voor het eerst vastgelegd. ‘Zoals altijd heeft de overwinning honderd vaders, terwijl niemand de mislukking wil erkennen’, citeert Alain Timmers de schoonzoon van Mussolini (O&D, 8/12).

Naar aanleiding van het 50-jarige bestaan van de foto uit de ruimte zou je ook een variant kunnen schrijven: ‘de’ overwinning heeft drie astronauten. En een mislukking heeft slechts vergetelheid tot gevolg.

Rob Maris, Kreuzau, Duitsland

Toegang

Marianne Nellissen ageert tegen winkels die hun deuren openhouden om geen omzet te verliezen (O&D, 8/12). Terecht. Alleen, voor mensen in een rolstoel is het wel lastig.

In een rolstoel krijg je zo’n deur met stevige deurdranger niet open. Kloppen op het raam is zinloos, want je wordt niet gezien of gehoord. Dus blijven we weg uit het centrum en shoppen we online.

De winkeliers hebben dus een punt aangaande hun omzetderving. In Borne pakte de Stichting Ervaringsdeskundigen Handicap het anders aan. Wij deelden in oktober deurbellen en raamstickers uit aan de winkeliers met het verzoek de deuren te sluiten als het kouder wordt. Twee vliegen in één klap: energiebesparing én betere toegankelijkheid.

Nu hangt overal in Borne dezelfde, herkenbare raamsticker plus deurbel en is er meer bewustwording bij winkeliers voor mensen in een rolstoel.

Onze stichting financierde en organiseerde de actie zelf, maar vrijwillige bijdragen van de winkeliers hebben onze kosten ruim overstegen.

Dus, mopperende consumenten: niet zeuren maar deurbellen en raamstickers uitdelen. Daar wordt echt iedereen beter van.

Marianne Stevelink, Borne