Ingezonden brieven: verplicht de vaccinatie in heel Europa

Mensen staan in een rij voor een vaccinatie in Spanje. Beeld EPA

Brief van de dag

Terwijl de buitengewoon besmettelijke omikronvariant de wereld verovert, ons parlement 2G blokkeert en het boosteren tergend traag verloopt, voeren landen om ons heen een vaccinatieplicht in. Geheel terecht mijns inziens. Ik zou nog een stap verder willen gaan en pleit voor een Europese vaccinatieplicht.

De Europese Unie en de lidstaten hebben de plicht om hun burgers te beschermen tegen de gevolgen van de coronapandemie. Zowel qua gezondheid en welzijn (vooral van de jeugd), als op economisch vlak. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat het virus ook in Europa geen kans krijgt om zich verder te ontwikkelen in gebieden met een lage vaccinatiegraad. In Europa zijn ­inmiddels minstens 1,5 miljoen mensen gestorven aan corona.

Afgelopen week zijn er volgens universiteit Johns Hopkins bijna 28 duizend doden bijgekomen. Dat is elk uur een bijna volle Airbus A320, bekend van Easyjet. Hoe lang moet dit nog doorgaan? Vaccinatieplicht in heel Europa graag. Liever vandaag dan morgen.

Marco van der Noordaa, Amsterdam

Licht

De Volkskrant publiceerde op 27 maart van dit jaar een onderzoek waarin werd aangetoond dat Nederland een van de grootste ‘lichtvervuilers’ ter wereld is (Ten eerste, 27/3). Wat doen gemeenten? Die plaatsen nog méér lichtgevende mega-masten om zichzelf te promoten (Ten eerste, 8/12).

Tsja, een lichtend voorbeeld van een falend beleid om zuinig met energie om te gaan.

Hans van Noord, Utrecht

Vaandeldrager

Te laat, dat is de kille conclusie die je moet trekken bij de voorgenomen aankoop van De vaandeldrager van Rembrandt. 175 miljoen euro voor een Rembrandt die anderhalve eeuw geleden voor 840 pond werd gekocht, is in alle opzichten een domme investering.

Anders dan de Fransen, de Amerikanen en de Duitsers, had Nederland in die tijd weinig op met Rembrandt. De handenwringende blijdschap van Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, is dan ook de opwinding van een aanwinst die geen pijn doet. Wie collectioneert met een gelimiteerd budget, weet wanneer je moet toeslaan; niet op de top van de markt terwijl je al tientallen meesterwerken hebt hangen. Dat is geen verrijking, maar een aderlating.

De Kamer moet de overenthousiaste Van Engelshoven en Dibbits uit hun natte droom helpen. Stop het in een fonds waarmee musea veelbelovend werk van jonge kunstenaars kunnen kopen en biedt ruimte voor ateliers, projecten en stipendia om kunstenaars te stimuleren in hun ontwikkeling.

Dat is goed besteed geld waarvan ­hedendaagse kunst en alle kunst­instellingen plezier gaan hebben. Het is bouwen aan nieuw elan. Daar schijnt behoefte aan te zijn.

Rob Linssen, Bergen aan Zee

Koopje

Het kabinet steekt 150 miljoen in de cultuursector. Goed nieuws voor de naar adem en financiële steun snakkende branche? Nee, want van dit geld wordt een schilderij gekocht. En hoe mooi De Vaandeldrager ook is, dit verdient niet de schoonheidsprijs.

Marcel Verspeek, Rotterdam

Rijen

Met een bijdrage van meer dan 150 miljoen door de staat wordt een schilderij aangekocht: ik betaal daar dus 10 euro aan mee. Dan ga ik ervan uit dat ik (zonder entree) kan komen kijken of het de moeite waard is. Het zullen lange rijen worden.

Wiek van den Berg, Venray

Boete

De Belastingdienst krijgt een boete van 2,75 miljoen euro van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor ‘onrechtmatig’ en ‘discriminerend’ gebruik van persoonsgegevens in de toeslagenaffaire (Ten eerste, 8/12).

De dienst moet dus een boete betalen omdat de Belastingdienst een door de Tweede Kamer aangenomen extreem rigide wet, ook rigide heeft uitgevoerd. En die dienst is nu gesanctioneerd door de AP. Ik stel voor om de boete te verhalen op de Kamerleden die vóór die wet hebben gestemd.

Jan van Londen, Lochem

Boete (2)

Eindelijk krijgt de Belastingdienst zijn verdiende loon. Terecht, na alle blunders en onrechtmatige daden. Maar aan wie moeten zij die boete betalen? Aan zichzelf? En waar halen zij dat geld vandaan? Kunnen ze nog bezwaar maken? Het mag er niet op uitdraaien dat ‘de belastingplichtigen’ hiervoor worden verzocht een extraatje te leveren. Heel nieuwsgierig naar het antwoord.

Ko van der Veldt, Heemstede