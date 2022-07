Ingezonden brieven: van Remco Camperts gedicht Lamento tot het verbod op huisdieren

Legkippen in een stal. Beeld Marcel van den Bergh/Volkskrant

Het houden van exotische dieren wordt aan banden gelegd en wordt beperkt tot dertig soorten. Een commissie heeft onderzocht welke dieren nog gehouden mogen worden.

Van elk exotisch zoogdier is zeer uitgebreid onderzocht of zijn gedrag en leefwijze zich verdraagt met gevangenschap. Ondertussen is ons land vergeven van varkens, kippen en geiten die onder dieronwaardige omstandigheden worden gehouden. Zij zijn slachtvee en onderdeel van ons overheersend consumptief gedrag. Daar is geen commissie mee bezig: er kraait geen haan naar. Het begrip meten met twee maten krijgt hiermee een nieuwe dimensie.

Exotische dieren zijn hier niet meer welkom. Dat begrijp ik goed. In dit land zou ik geen dier willen zijn.

Tjeu Kessels, Maasbree

Lamento

De Volkskrant drukt een deel van het gedicht Lamento af , bij de foto van Remco Campert, op de dag na zijn overlijden (Ten eerste, 5 juli). Een ingezonden brief van een lezer de dag daarna, waarin deze vraagt waarom niet het gehele gedicht is afgedrukt. Donderdag staat het hele gedicht dan toch in de rubriek Taal (V, 7/7).

Het allermooiste (en simpelste) wat je kunt doen, is even op internet kijken, waar je in twee klikjes terecht komt op YouTube, met de werkelijk schitterende opname van de Nacht van de Poëzie 2014. De dichter droeg dit gedicht toen zelf voor. Prachtig, stilmakend en niet te overtreffen door welke gedrukte versie dan ook.

Aaf Bijleveld, Hoorn

Mondkapje

In steeds meer verpleeghuizen wordt er weer gewerkt met mondkapjes, onder meer om ziekteverzuim in te tomen (Ten eerste, 4/7). Maar in het artikel staat ook dat het werk er zwaarder door wordt en het de sfeer drukt. Dit is ook mijn ervaring. Er wordt zo vaak vergeten dat mensen ook psychische en lichamelijke klachten kunnen krijgen door het voortdurende dragen van een mondkapje.

Geef het zorgpersoneel meer ruimte om zelf te kiezen voor het dragen van een mondmasker. Heel misschien maakt dat het werken in de zorg weer een klein beetje aantrekkelijker. Ik neem zelf het zekere voor het onzekere en werk dit najaar in de kinderopvang. Daar hoef ik in elk geval niet bang te zijn om weer de hele dag met een mondkapje op te hoeven werken.

Bertine Klappe, Utrecht

Boycot

Ik doe bij deze een oproep aan alle Nederlanders die een tegengeluid willen laten horen tegen de boerenterreur die we momenteel wederom ondergaan: boycot alle producten die voortkomen uit de intensieve veeteelt en landbouw in Nederland. Kies alleen voor biologische producten en anders voor producten uit het buitenland.

De maat is vol. Een groep in onze samenleving die enkel en alleen met haar eigen belang bezig is en volledig is losgezongen van de werkelijkheid, die niet door de overheid maar door de rechter tot inkeer wordt gedwongen, laat zich op geen enkele wijze tot redelijkheid manen.

Dit leidt tot situaties waarbij in mijn woonplaats ordebewakers zich genoodzaakt voelden hun vuur­wapen aan te wenden om het vege lijf te beschermen. Ik erger me kapot en schaam me dood.

We staan als burgers weerloos tegen chantagemiddelen zoals trekkers en blokkades, maar we kunnen wel onze kracht als consumenten bundelen om tegenwicht te mobiliseren. En daar is het hoog tijd voor.

Daarom: help onze samenleving door de boeren duidelijk te maken dat het laatste beetje bestaansrecht en goodwill dat ze nog hebben, aan een zijden draadje hangt. Een boycot van producten uit de Nederlandse intensieve veeteelt en landbouw is een eerste, hopelijk duidelijk signaal.

Bart Koet, Heerenveen

Politiek

Citaat uit de Volkskrant over Johnson in een profiel van Patrick van IJzendoorn: ‘Hij ging ten onder aan zijn gebrek aan integriteit en zijn neiging om de waarheid te verdoezelen.’

Politiek is duidelijk geen natuurkunde, een wetenschap die is gebaseerd op wetmatigheden. Daarom hebben in de politiek dezelfde oorzaken niet altijd dezelfde ­gevolgen. Anders was Rutte al lang afgetreden.

Thomas Gaugenot, Amsterdam