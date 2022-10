Ingezonden brieven: Touringcarchauffeur verdient een beter leven

Bus aan de kade van het Amsterdamse IJ. Koffers worden op een kar geladen door de chauffeur. Beeld ANP / Sabine Joosten

Vorige week stond in deze krant een kort bericht over hoeveel mensen nog een busrijbewijs (D) hebben. Ten opzichte van 2014 een vermindering met 42 procent (van 370.00 naar 214.148). En slechts een kleine minderheid hiervan werkt in de touringcarsector. Van de huidige beroepschauffeurs is 75 procent 60 jaar of ouder. En de jonge aanwas in de leeftijd van 18-30 jaar bedraagt 1,05 procent van het totaal. Een letterlijk uitstervend beroep.

Waarom? Met name slechte beloning, onregelmatige en lange werktijden (tot15 uur) en de zogenaamde 5/6 regeling: van elk gewerkt uur worden er 50 minuten betaald. Dus bij 15 uurs dienst 2,5 uur niet betaald. Of een cynisch ‘grapje’ onder chauffeurs: van elke 6 jaar in dienst wordt er 1 jaar niet uitbetaald.

Afgelopen week hebben touringcarchauffeurs voor het eerst ooit een landelijke staking en manifestatie gehouden. Zeer tegen onze eigen zin, omdat wij doordrongen zijn van onze betekenis voor verenigingen, clubs, vakantiegangers, zakenmensen en scholen die ons nodig hebben.

We hebben gestaakt en geprotesteerd, niet alleen voor onszelf maar ook voor het behoud van onze beroepsgroep. Het is fantastisch werk met veel vrijheid en zelfstandigheid, maar je moet wel genoeg kunnen verdienen om de rekeningen te kunnen blijven betalen.

Betere arbeidsvoorwaarden zijn bittere noodzaak om de touringcarsector in leven te houden.

Kees van den Berg, Krommenie

Wakkergeschud

Over de kop ‘De wereld is wakker­geschud’ op de voorpagina van de Volkskrant (28/10) naar aanleiding van het ­klimaatrapport van de Verenigde Naties: deze conclusie lijkt me vooralsnog iets te voorbarig. Zolang allerlei weldenkende mensen zich bozer blijven maken over het bijna beschadigen van een paar kunstwerken dan over het verwoesten van onze planeet, is de wereld duidelijk nog niet wakkergeschud.

Hans Korteling, Leusden

Duurzaam

De doeken die de laatste tijd door milieu­activisten besmeurd worden, zijn vaak al meer dan honderd jaar oud. Behoorlijk duurzame kunst dus. Naast het verwerpelijke van deze acties, zijn het dus ook vreemd uitgekozen doelwitten.

Fonnie Chorus, Puttershoek

Taliban

Voor het vernielen van historische kunstschatten hadden we de Taliban toch al?

Harry Otten, Bennekom

Kunst

Ik ben het met de klimaatactivisten eens dat we de wereld moeten redden. Maar dan doen we dat wel vanwége werken als Het meisje met de parel, niet in plaats van.

Als de mensheid überhaupt de moeite waard is om te redden, is dat omdat we het vermogen hebben kunst te maken.

Gijs van Engelen, Leiden

Glas

En als musea nu eens zouden besluiten alle beschermingsglas voor hun ‘topstukken’ weg te halen? Wat zouden de activisten dan moeten bedenken?

Wilfried Dierick, Nijmegen

Handdruk

Briljant om de overschatte waarde van kunst te koppelen aan de onderschatte waarde van het klimaat. Of het helpt? Wat als klimaatactivisten een warme hand zouden uitreiken naar politici en ceo’s van verantwoordelijke partijen, en wat als deze hand dan was ingesmeerd met een stevige kleefpasta, zouden er dan geen bruggen te slaan zijn na een paar dagen.

Willem Stortelder, Almen

Braafste jongetje

Je kunt je als historicus druk maken over de door Nederland geroofde cultuurschatten uit de voormalige kolonie Nederlands-Indië (O&D, 27/10). Je kunt je ook inzetten voor teruggave van Nederlandse topstukken geroofd uit Nederland. De drieluik De tuin der lusten van Jheronimus Bosch, gestolen door Alva van Willem van Oranje, nu te bewonderen in het Prado in Madrid, is hier misschien wel de bekendste van. Misschien moeten we met wat van ons gestolen is beginnen, Nederland hoeft niet altijd het braafste jongetje van de klas te zijn.

Jan Rob Dijkstra, Winsum

(Kanker)medicatie

Het is goed dat huisarts Danka Stuijver aandacht besteedt aan het exorbitante gegraai van de farmaceutische industrie. Maar ook de patiënt zelf zou kritischer moeten zijn op het gebruik van (kanker) medicatie. Waarom willen veel patiënten aanspraak blijven maken op behandeling als de gezondheidswinst minimaal is? Artsen zouden hierin strengere grenzen moeten trekken. Kanker is een chronische ziekte geworden, zoals vele andere. Je gaat er aan dood of je blijft leven. Dan kun je beter kiezen voor kwaliteit van leven dan voor kwantiteit.

Nel Tijburg, Monnickendam

Doden herdenken

Dit weekeinde maken velen zich op de graven van hun overleden familieleden te bezoeken. Misschien denken dan ook de families van de bij de bouw van de stadions voor het WK voetbal in Qatar overleden (gast)arbeiders aan hun doden. In ons land voelen sommigen zich bezwaard, omdat dit sportfestijn, nog voordat het begonnen is, zoveel mensen­levens heeft gekost.

In 1978 werd het WK gehouden in het Argentinië van de militaire dictatuur. Toen voerde o.a. Freek de Jonge actie onder het motto ‘Bloed aan de paal’. Zo’n actie zou anno 2022 onze zwaarwegende handelsbetrekkingen met Qatar kunnen schaden. Maar met een dodenherdenking in ons land, bijvoorbeeld op de Dam, kan misschien dit soort schade en gedoe worden vermeden.

Martin Poot, Amersfoort

Kijken

Ik ga zeker kijken naar het WK voetbal, opdat al die arbeiders in Qatar niet voor niets zijn gestorven.

Jan van Laarhoven, Goirle

Afwegingen

Met interesse lees ik de berichten over het aanstaande WK in Qatar. Luc Meuwese schreef op 27 oktober via een ingezonden brief dat hij geen verslaggeving wil tegenkomen in de Volkskrant. Ik kan zijn standpunt goed begrijpen.

Maar wat mij nog meer interesseert is het standpunt van de Volkskrant: wat zijn de drijfveren om wél of niet te publiceren over de wedstrijden in Qatar? Gaat de Volkskrant een verslaggever sturen naar Qatar, en op die manier een standpunt innemen? Of weigert de Volkskrant zelf een verslaggever te sturen, en juist op die wijze een ander standpunt in te nemen?

Deze afwegingen lijken mij zeer interessant. Misschien kan er in één van de zaterdag-bijlagen een interview komen met de gehele redactie, waarin voors en tegens van verslaggeving van het WK langs komen, zodat wij als lezers weten wat er aan een beslissing ten grondslag ligt.

Jan-Willem Kaagman, Utrecht