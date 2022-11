Ingezonden brieven: ‘Tijd om anders naar piramides te kijken’

De trappiramide van Djoser bij Saqqara. Beeld ANP

Brief van de dag

Graag reageer ik op Wat zijn dit voor een vragen? aan oud-voetballer Ruud Gullit . Naar aanleiding van de docuserie Ruud Gullit en de mysteries van het oude Egypte.

Strikt genomen is het openen van een piramide en het bezoeken van de kamers grafschennis. We hebben er jaren over gedaan om de slavernij te erkennen en het wordt tijd ook hier anders naar te kijken.

De piramides en hun inhoud zijn tot stand gekomen met het oog op het leven na de dood, niet bedoeld om in musea terecht te komen of te worden bezocht. De eeuwige rust wordt letterlijk met voeten getreden. De kunstschatten ontdaan van hun betekenis die ze hadden bij het tot stand komen van het graf.

Ine Claessens, Amsterdam

Drie veranderingen

Elke dag staat er in de Volkskrant wel een brief, column of opinieartikel waarin iemand uitlegt hoe mijn gedrag mede leidt tot een klimaatramp. Het is te veel, het is te onpersoonlijk, het raakt me niet meer.

Wat me wel zou raken, zijn mensen die me niet vertellen wat ik verkeerd doe, maar me informeren wat zij zelf beter doen. Zou het niet fantastisch zijn als komende week geen week van verwijten wordt, maar een week van zelfreflectie? Dat schrijvers van brieven, columns en opiniestukken drie dingen noemen, hoe klein of banaal ook, die ze komend jaar zelf gaan veranderen?

Om een voorzetje te geven: ik beloof dat ik mijn vier jaar oude telefoon dit jaar niet inruil, dat ik een jaar lang geen nieuwe kleren koop en dat ik één avond per week geen vlees eet.

Jan Rob Dijkstra, Winsum

Keuze

Er is veel discussie over de oplossing van de klimaatcrisis, maar de klimaatcrisis stelt ons voor een heel eenvoudige keuze. Of wij passen ons aan, of het klimaat past ons aan. Gelet op de voorspellingen hoe het klimaat ons gaat aanpassen, is de keuze toch niet zo moeilijk?

Arij Everaarts, Lelystad

Doodknuffelen

Bij Erik Stegink, partijvoorzitter van de BBB, kun je biggetjes knuffelen en een cursus worst maken volgen (Zaterdag, 12/11). Veel intenser kun je de cyclus van leven, liefde en dood volgens mij niet aangeboden krijgen.

Erik ten Have, Nijmegen

Zorgplicht

Met verbazing las ik het artikel ‘Hogere zorgpremies, maar minder verzekering’ (Zaterdag, 12/11). CZ-topman Joep de Groot geeft daarin aan dat de zorgverzekeraars niet aan hun zorgplicht kunnen voldoen omdat ‘de grenzen van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg in zicht zijn’. Woedend maakt me dat.

Het zijn juist de zorgverzekeraars die met hun bezuinigingen (die steeds als ‘innovaties’ werden gepresenteerd) het stelsel zo hebben ondermijnd dat het nu door de knieën zakt. En nu gaat het mis en wordt dat als een soort natuurramp gepresenteerd. En wij als werkenden in de gezondheidszorg maar buffelen. Razend maakt het me.

Igor Monzón, huisarts, Leeuwarden

Brommer op zee

In de rubriek ‘De week in boeken’ een lovend artikel over het boekenprogramma Brommer op zee, dat misschien moet verdwijnen omdat het te weinig kijkers trekt en niet toegankelijk genoeg is (Boeken&Wetenschap, 12/11). Het zou doodzonde zijn, want juist dat programma bespreekt de onbekende pareltjes.

Hoe teleurstellend en eigenaar van een boekenwinkel onwaardig is de reactie van Willemien Wagner van gelijknamige boekhandel Wagner op diezelfde pagina over dit nieuws (Boekenraad, 12/11): ‘Elk tv-programma over boeken dat verdwijnt is jammer. Maar Brommer op Zee was niet zo belangrijk als het boekenpanel van De Wereld Draait Door. Wat daar tot boek van de maand werd gebombardeerd, werd standaard een bestseller.’ Ik snap dat je als eigenaar boeken wil verkopen, maar een beetje meer liefde voor je vak kan geen kwaad.

Frans Leliveld, Amsterdam