Ingezonden brieven: Tekorten in kinderopvang? Zet statushouders in

Kinderopvang Knofje in Den Haag. Beeld Linelle Deunk

De kinderopvang kampt met grote tekorten. Ik heb een tip voor ze, kijk ook eens naar statushouders. Ik begeleid een Syrische vrouw die al haar examens Nederlands heeft gehaald, een goedgekeurd diploma voor kinderopvang en basisschool én drie jaar ervaring in Syrië heeft. We hebben samen sollicitatiebrieven geschreven voor banen in crèches en peuterspeelzalen. Meestal zonder enige reactie, laat staan een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Na een jaar vol teleurstellingen durfde één school het aan: ze heeft nu een onbetaalde stageplek gevonden en als het goed gaat, kan ze daar komen werken. Met wat extra begeleiding zou een deel van het personeelstekort zo opgelost kunnen worden.

Olga Nielsen, Hengelo (Ov.)

Wagner

Na het lezen van de zoveelste misdaad van de Wagner Groep vraag ik me af hoelang het nog moet duren voordat de beschaafde wereld besluit de Wagner Groep op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen en Jevgeni Prigozjin, en mogelijk anderen, zoals opdrachtgevers, aan te merken als leider hiervan.

Overal waar deze groep wordt ingezet heeft de bevolking te maken met wreedheden. Zelfs de eigen gerekruteerde soldaten blijken niet veilig voor de terreur van collega’s en superieuren.

Er zijn partijen op deze wereld die voor minder op de lijst van terroristische organisaties zijn geplaatst. Waar is het wachten op?

Harry van Kesteren, Haarlem

Expats

Het zou inderdaad goed zijn als het aantal buitenlandse studenten wordt teruggedrongen, ook om de druk op de woningmarkt wat te verlichten.

Maar zolang expats in Nederland gedurende vijf jaar geen belasting hoeven te betalen over 30 procent van hun inkomen, en zo dus nog meer van hun toch al niet geringe salaris overhouden om hier een woning te huren of te kopen, kun je je afvragen of de binnenstedelijke woningmarkt voor de gemiddelde Nederlander niet al verloren is.

Arjen Hack, Amsterdam

Dna-databank

Ludo Grégoire pleit voor een algemene dna-databank. De gegevens daarin mogen dan uitsluitend worden gebruikt voor het oplossen van (zware) misdrijven. De lezer is nota bene jurist, hij zou beter moeten weten. We weten toch inmiddels wel hoe betrouwbaar de overheid is?

Binnen de kortste keren blijkt de database zo lek als een mandje en hebben diverse instanties toegang, om over de honger naar deze gegevens van verzekeraars nog maar te zwijgen. Ik begrijp de wens, maar dit is een naïef voorstel.

Patrick Jacobs, jurist, Langbroek

Snob

Ik voel me verwant met Sander Donkers die zich in zijn column een snob voelt als hij (terecht) opmerkt dat de spelling op een menukaart niet klopt. Alleen zijn ‘we’ geen snobs meer maar don quichots, die tegen windmolens vechten. Laten allen die zich hieraan ergeren elkaar opzoeken en onder het genot van een cappuccino mijmeren over ‘die goeie ouwe tijd’ waarin irritante spellingsfouten het nieuws van de dag waren.

Corien Neleman, Breda

Voedselhulp

Kan iemand mij uitleggen wat bedoeld wordt met ‘Probleem voedselhulp is te groot voor overheid alleen’ en waarom de redactie juist die zin als kop neemt? En kan het kabinet uitleggen waarom het niet zijn verantwoordelijkheid is als het Rode Kruis in ons welvarende landje voedselhulp moet verlenen?

Twintig jaar prioriteiten van neoliberalisme kunnen niet helderder in beeld worden gebracht. Ik schaam me dood voor ons land waar we tegenwoordig Artsen zonder Grenzen en Rode Kruis in actie zien. Alsof je soep gaat brengen naar een miljonair die zijn geld vast heeft zitten en geen liquide middelen meer heeft.

Jolanda van der Lee, Groningen

Schilderij

Zijn er mensen die foto’s van hun sigaren rokende (groot)vader uit hun fotoalbums verwijderen omdat hij niet meer bij de huidige tijdgeest past?

Jan-Willem Koolen, Nijmegen

Vrolijke kankerpatiënt

Gelukkig verschillen mensen enorm. De verschillen tussen mij en Eelco Meuleman zijn groot. Onze overeenkomst is dat we beiden kanker hebben en dat die diagnose hoogstwaarschijnlijk ons doodvonnis betekent. Die kanker lijkt voor hem de deur naar een vrolijk leven opengezet te hebben. Ik was mijn hele leven al een vrolijk mens en probeer dat te blijven. De uitspraken van Eelco Meuleman helpen me daar niet bij, regelmatig zit ik toch echt in zak en as. Ik koester onze verschillen.

Ap Hilhorst, Leuth

Eerste klas

Maarten Lemmens pleit voor het afschaffen van de eerste klas in de NS-treinen met als argument dat mensen met een beperking de trein soms moeten mijden vanwege de drukte. Klinkt sympathiek, maar ik vermoed dat het een gelegenheidsargument is en eerder een pleidooi voor het toegankelijk maken van de zitplaatsen in de eerste klas voor alle reizigers.

Buiten de spits reizen voornamelijk ouderen en mensen met een beperking in de eerste klas. Om verzekerd te zijn van een zitplaats heeft men hiervoor de hogere ritprijs over. Het afschaffen van de eerste klas zal leiden tot minder zitplaatsen voor deze mensen, waardoor zij juist de trein gaan mijden.

De tijd dat jongeren hun zitplaats afstaan aan een oudere of iemand met een beperking is lang vervlogen. De telefoon wordt hierbij als handig hulpmiddel gebruikt; stoïcijns wordt naar het schermpje gestaard opdat de hulpbehoevende medemens niet hoeft te worden opgemerkt.

Ik ben het met Lemmens eens dat de treinen, zeker in de spits, overvol zijn en de NS snel met oplossingen moet komen. Het afschaffen van de eerste klas is dat echter niet.

Wil Spanjer, Heemskerk