Ingezonden brieven: Taalkeuze van de krant is van levensbelang

Brief van de dag

In Frank Heinens column wordt een belangrijk fenomeen besproken: ‘intimiderende taal leidt tot intimidatie’ en ‘zodra een hyperbool buiten de taal belandt, is-ie opeens realiteit geworden’. In de column wordt (helaas) niet ingegaan op wat dit fenomeen voor een verantwoordelijke journalistiek voor gevolgen zou moeten hebben.

Tegen de achtergrond van de vijftig jaar dat ik de Volkskrant lees, meen ik dat één aanbeveling meer en meer op zijn plaats is: besef dat taal ertoe doet. Daarmee bedoel ik, dat kritische, intelligente journalistiek zich moet bedienen van onbevooroordeelde teksten. In kwaliteitsjournalistiek is geen plaats voor insinuaties, stemmingmakerij, verdachtmakingen of negativisme. Journalisten moeten bij hun werk steeds in het achterhoofd houden dat zij een belangrijke rol vervullen bij het beschermen en versterken van onze – in zijn wezen – kwetsbare democratie. Polariserend, ophitsend, hetzerig taalgebruik in de media leidt tot gepolariseerd, onverdraagzaam en zelfs gewelddadig gedrag in onze samenleving.

Iedereen die dat wil zien, kan het zien. Ook in de Volkskrant is naar mijn mening aanwijsbaar sprake van onverantwoordelijk taalgebruik. Herlees de pagina’s van vorige week maandag (Voorpagina) en dinsdag (column Aleid Truijens) waarop de beoogde bewindslieden worden gepresenteerd. Veel nare en onnodige zinnen, denigrerende en verdachtmakende insinuaties, stemmingmakerij en negativisme.

Mijn opbouwende kritiek mag als aanvullend gezien worden op de bijdrage van Carla Grootjen en de daaropvolgende ‘Zelfreflectie’ van hoofdredacteur Pieter Klok waarin aanbevelingen voor een vernieuw(en)de journalistieke cultuur zijn vermeld.

Niet onbelangrijk: de taalkeuze van de Volkskrant is van levensbelang voor de krant zelf. Vanaf dat ze konden lezen heb ik mijn kinderen opgevoed met het belang van journalistiek. Nu hoor ik ze met enige regelmaat zeggen: ‘Die hijgerige / insinuerende / negatieve / stemmingmakende / polariserende journalistiek zorgt dat ik afhaak.’ Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dus...

Ludo Grégoire, Leiden

Vaccinatie

De geïnterviewde vaccinweigeraars (Zaterdag, 8/1) zullen voor het Rijksvaccinatieprogramma zijn ingeënt tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, haemophilus influenzae type b, hepatitis B, pneumokokken, bof, mazelen, rodehond en meningokokken.

De vrouwen tevens tegen het humaan papillomavirus (baarmoederhalskanker). De reislustigen onder hen hebben een prik gehaald tegen gele koorts en hepatitis A. Ik zie op een foto tattoos; inkt met onder meer kankerverwekkende pak’s. Ik neem aan dat er ook wel een glas wijn (alcohol) wordt gedronken of zelfs een sigaretje (jointje?) wordt opgestoken. En ze krijgen zonder twijfel suiker, verzadigd vet en zout binnen. Maar een prik tegen corona? Rotzooi in een gezond lijf? Ben je gek.

Erik Haman, Leidschendam

Gezelschapsspel

Als ongevaccineerde ben ik blij met de interviews met ongevaccineerden. Ik heb de vragen overgenomen en ga er met familie, vrienden en kennissen als een ‘gezelschapsspel’ mee aan de slag. Het zou zomaar kunnen dat door elkaar eerst deze open vragen te stellen, er vanzelfsprekend een normaal gesprek volgt.

Franck Verhoeks, Riom-es-Montagnes (Frankrijk)

Luisteren

Bedankt voor de hoopgevende en inspirerende uitspraak van huisarts Shakib Sana in het Zaterdagkatern: ‘Mijn uitgangspunt is: van jou zal ik nooit een tweede kunnen vinden, dus hoe jij naar de wereld kijkt, is voor mij waardevol’.

De titel van het interview, ‘Twijfelaars pushen is zinloos. Luister zonder oordeel’, zegt alles. In deze tijd van vaak niet-luisteren, neem ik zijn woorden zeer ter harte.

Lineke Schakenbos, Amersfoort

Doorzakken

Na weer een jaar corona staan we nu aan het begin van 2022. Een jaar met een nieuw kabinet. Voor veel mensen, inclusief mijn gezin, is de emmer wel vol. Er moet wat veranderen voor alle mensen die netjes hun belasting betalen, netjes thuis blijven, zich netjes laten vaccineren en zich zo goed en zo kwaad als het gaat aan de maatregelen houden. Zelfs als dat, zoals bij ons, financiële en psychische gevolgen heeft.

Ik vraag aandacht voor de meerderheid die zich in stilte laat horen door zich níet te manifesteren als relschopper of demonstrant, maar door zich aan de regels te houden, zich te laten vaccineren en de last te dragen. Maar het is een last die aan het doorzakken is.

Maurice van der Zalm, Den Haag

Foto

De foto op de eerste pagina van het Zaterdagkatern is grappig, maar niet helemaal goed gekozen. Nu hangen er grote (5ml) spuiten met een veel te grote (dikkere) naald aan de parachutes (mondkapjes), die ons moeten beschermen.

Dit schrikt misschien lezers af die nog steeds twijfelen, gezien een artikel in hetzelfde katern. Had liever de kleine spuitjes met dunne en kortere naalden gebruikt, zoals in de praktijk het geval is.

Geert Baan, Hilversum

Dodenrit

Waarom Rutte IV liefst twintig ministers en negen staatssecretarissen heeft? Omdat er zoveel hoofdpijndossiers te verdelen zijn. Kijken hoeveel bewindslieden dit keer ongeschonden de eindstreep halen.

Marlies Jansen, Oegstgeest

Zoals het was

2022. Rutte 4. Ze hieven het glas, ze deden een plas, en alles bleef zoals het was.

Aedriaen van Breugel, Zuilichem