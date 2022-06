Ingezonden brieven: Stop de vraatzucht van het spellingonderwijs

Leerlingen van basisschool IKC Groenewei op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Beeld ANP

Brief van de dag: spellingsonderwijs

Taalonderwijs op de basisschool is uitermate belangrijk waar het om lezen, vertellen en begrijpen gaat. Maar de uren die daarvoor beschikbaar zijn, moeten veel te veel worden opgeofferd aan de vraatzucht van het spellingonderwijs. Voor een deel komt dat door het voor veel leerlingen te ingewikkelde systeem van de spelling­regels.

In de vorige eeuw heb ik me ingespannen voor een radicale vereenvoudiging van dat systeem, maar de weerstand daartegen in Nederland (en Vlaanderen) bleek zó groot dat ik mijn pogingen daartoe moest opgeven. Omdat ik er zeker van ben dat iedere nieuwe poging dat systeem te vervangen door een makkelijker te leren (en onthouden) systeem opnieuw op grote tegenstand zou stuiten, zowel in Nederland als in Vlaanderen, ben ik ervan overtuigd geraakt dat we niet meer langs de weg van een radicale vereenvoudiging moeten proberen die urenvreterij te stoppen.

Maar ik zie wel een andere weg: geef veel minder gewicht aan de Cito-spellingtoets in de Cito-totaalscore in de groepen 7 en 8 van de basisschool. Dit zou ouders minder reden geven om voor hun kinderen dure spellingbijles te gaan zoeken en het zou de leraren ontlasten van een ­teveel aan spellinguren. Dit ten gunste van veel belangrijkere aspecten van het taalonderwijs.

Dolph Kohnstamm, emeritus hoogleraar ontwikkelingspsychologie Universiteit Leiden

Lonkend perspectief

Zeventigduizend leden hebben GroenLinks en PvdA samen. Dat is in de Tweede Kamer goed voor precies één (1) zetel als alle leden ook op hun partij stemmen. Ze hébben er samen 17. Willen ze die de volgende keer weer, dan moeten nog 1,1 miljoen niet-leden op hen stemmen. Daar zou ik er een van kunnen zijn.

Willen ze echt een macht van betekenis worden, dan hebben ze het dubbele daarvan nodig. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Niet door hetzelfde te doen als toen ze achtereenvolgens beide een fikse nederlaag leden. Niet door elkaar ‘vast te houden’ zoals tijdens de formatie, niet door te roepen dat je gaat ‘samenwerken’; wat wil je anders in coalitieland?

Er is maar een manier, namelijk zo groot worden dat je met de vuist op tafel kunt slaan. Fuseren dus en zo enthousiasme in het land losmaken, omdat de VVD niet langer de grootste partij zal zijn. Dat is nog eens een lonkend perspectief.

Nou niet langer partij-intern miezemuizen. Verhef elkaar tot lijst 1. Zo niet, dan stem ik weer op Sigrid Kaag.

Ben Geuzendam, Nijmegen

Achterban

De tegenstanders bij de PvdA van het fusieproces met GroenLinks zijn bij monde van ex-partijvoorzitter Hans Spekman bang dat ze de traditionele achterban definitief kwijtraken. Die achterban wordt omschreven als ‘de mensen met een smalle beurs en bescheiden opleiding, die zich verraden voelen’.

Ik vrees dat die achterban definitief verloren is voor de PvdA. Wel of niet fuseren maakt in het kader van terugwinnen van die mensen niets uit. Een groot deel van die mensen stemt niet meer of loopt achter populistische rechtse partijen aan. Als de PvdA zo graag aan zelfonderzoek doet, dan heb ik nog wel een mooie vraag voor het aanstaande congres in Nieuwegein. Hoe komt het dat de partij het doel van de sociaal-democratie, ‘spreiding van kennis, inkomen en macht’, zoals ooit treffend door partij-icoon Joop den Uyl geformuleerd, sinds het aantreden van het kabinet-Lubbers in 1980 zo uit het oog is verloren?

Martin van den Berg, Utrecht

Moreel kompas

Keer op keer worden we geconfronteerd met mensen die geen moreel kompas blijken te hebben, terwijl men dat toch wel mag verwachten gezien hun beroep of functie. Ergert u zich daar ook zo aan? Ik wel, en hoop dat het tij ook wat dat betreft snel zal keren. Hebt u een idee hoe het verklaarbaar is dat het nu te pas en te onpas de kop opsteekt? Of komt het alleen maar voort uit het egocentrische gedachtegoed van velen?

Marie Beenackers-van Poppel, Maarheeze

Krantenbezorger aan het werk in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Krant

Ik las de frustratie van Sander Donkers over het gemis van een papieren krant door het gebrek aan bezorgers. Sinds 1 juni ben ik een krantenkast begonnen voor onze buurt met ongeveer vijftig kranten die het depot dagelijks bij mijn huis aflevert voor abonnees. Mensen zijn dolenthousiast omdat we al twee maanden geen krant kregen in de buurt. Ze halen de krant nu uit de kast bij mij voor het huis. En maken praatjes.

Aad Tijssens, Heiloo

Vergif

Prima om te lezen dat er tenminste nog een steunoproep wordt gedaan om het bespotten en verdacht maken van de wetenschap aan de kaak te stellen. Zorgelijk is dat, zo wordt gesteld. Wat eigenlijk nóg zorgelijker is: dat we als samenleving ervoor zorgen dat er een aantal ‘halve garen’ op gemeenschapskosten vergif mogen strooien. Net als bij de publieke omroep. Of noemen we dat ‘vrijheid van meningsuiting’?

Henny Georg, Alphen aan den Rijn

Leiden

De fraai getekende cartoons van Jos Collignon kan ik in de regel zeer waarderen, maar als Leids alumnus kon ik zijn tekening ‘Welkom Koninklijke Hoogheid Amalia!’ in de krant van 2 juni niet bepaald appreciëren. De cartoon doet namelijk geen enkel recht aan de veelzijdigheid van de Leidse rechtenfaculteit met een docentencorps en onderzoekers die mijns inziens recht doen aan het motto van de universiteit, die immers een praesidium libertatis beoogt te zijn.

En daarin past inderdaad ook veelkleurigheid van invalshoeken, ook die van Paul Cliteur en Afshin Ellian, mits natuurlijk deugdelijk wetenschappelijk onderbouwd. Waar het schuurt, kan het gaan glimmen en op academische eenheidsworst zit niemand te wachten.

Jan Schultheiss, Amersfoort

Energiepolitiek mijnenveld

In het artikel van Bard van de Weijer ‘Dat we de Russische gasstop niet gaan voelen is een politieke leugen’, maakt gasdeskundige Cyril Widdershoven pijnlijk duidelijk dat we in een energiepolitiek mijnenveld terecht zijn gekomen, waarin elk niet-weloverwogen besluit onze samenleving behoorlijk kan ontwrichten. Wordt het niet tijd dat de regering een energie-OMT instelt?

Bart Bluemink, Oranjewoud

Sparen

Paniek in spaarland. Een spaarrekening zonder betaalrekening gaat ook geld kosten. Hoe durven ze. Moet je zomaar een paar euro per maand betalen omdat het vermogen van vijf ton gespreid is over vijf banken, want dan krijg je bij faillissement van een bank je spaargeld gewoon terug. Mij lijkt het een luxeprobleem. Zie die kosten als verzekeringspremie.

Peter Nierop, Leusden

Zomertoeslag

In de 19de eeuw maakten fabriekswerkers lange, zware dagen. Vaak brachten ze hun loon direct naar de kroeg, om hun uitzichtloze situatie voor een moment te kunnen vergeten. Aangezien de fabrieksbaas ook de kroegeigenaar was, kreeg die zijn centen direct weer terug. Ik vroeg me ineens af wat de Schiphol-medewerkers met hun 840 euro zomertoeslag gaan doen.

Jelle van Dijk, Utrecht