Ingezonden brieven: ‘Stop de export van auto’s naar Afrika’

Brief van de dag

Omdat na 2030 alle auto’s elektrisch moeten worden, gaan veel mensen hun benzine- of dieselauto’s verkopen. Deze eindigen vaak in Afrika. Omdat de roetfilters van dieselwagens het motorvermogen beperken, worden deze er daar uitgesloopt. Hetzelfde geldt voor de (dure) katalysatoren.

Het is een no-brainer dat hierdoor de uitstoot van roetdeeltjes en andere schadelijke stoffen daar enorm toeneemt. Weliswaar niet bij ons, maar wel in Afrika en op andere continenten.

Tijd dus voor een exportstop van auto’s naar Afrika en een verplichte recycling van personenauto’s in Europa, inclusief strenge controle daarop. Nu wordt er vaak een slooppremie geïnd en dubbel verdiend door de auto alsnog in de export te gooien. Welke politieke partij neemt het initiatief?

Peter van Straaten, Brussel (België)

Horken

Een geweldig goede column van Marcia Luyten over mooie vrouwen. Vreselijk de schaamteloosheid van zo’n hork van een man.

Toen ik nog werkte (nu 78 jaar), zag ik het vaak gebeuren op mijn werk: veel aandacht voor mooie collega’s. Ik ben zelf geen schoonheid, dus heb hier nooit last van gehad. Wat kunnen we ondernemen tegen deze horken?

Francine Boers, Zaandam

Krimp

Deze zomer werden Italiaanse media bekritiseerd omdat ze jubelend over het warme weer bleven berichten, terwijl het land gebukt ging onder extreme droogte. Een soortgelijke kritiek is nu nodig voor de Nederlandse economieredacties, waaronder die van de Volkskrant (‘Nederland is waarschijnlijk al recessie ingegaan: economie krimpt tegen verwachting in’).

Al jaren weten we dat we minder moeten produceren en consumeren om de wereld leefbaar te houden. Nu dat eventjes een beetje lijkt te lukken (0,2 procent krimp in het derde kwartaal), wordt hier enkel in inktzwarte termen over geschreven, alsof die krimp zelf het probleem is. Maar het echte probleem is natuurlijk die illusie van eeuwige, door fossiele brandstof gedreven groei. Dat die zeepbel nu is doorgeprikt, kunnen we ook als kans zien.

Dus, media: ga niet blind mee in de paniek om zo snel mogelijk de groeicurve te herstellen, maar onderzoek hoe we deze kans kunnen benutten om tot een model te komen dat wel duurzaam en rechtvaardig is.

Never waste a good crisis!

Gijs Paaimans, Dongen

Kreupelhout

En kijk, daar is het kreupelhout weer. Nu in een artikel over economische krimp door Daan Ballegeer. Hij haalt daarbij een stoffige oude econoom aan. Mensen zijn ‘dor hout’ tijdens de pandemie en nu ‘kreupelhout’ in een economie. Het hout is volgens de schrijvers van deze metaforen nutteloos en zelfs schadelijk.

Even meegaand in hun metafoor is juist kreupelhout zeer belangrijk als schuilplaats voor vogels. Ook voorziet het in schaduw als houtwal en windafscherming voor land en vee. Bovendien is het benoemen van zieke mensen en kleine ondernemers tot nutteloos en schadelijk een tikkeltje ontmenselijkend. Of is het gewoon verwerpelijk? Ik kies voor het laatste.

Marc Lezwijn, Zoetermeer

Wettelijke ouders

Eke Krijnen voelt zich slachtoffer van het feit dat kinderen slechts twee wettelijke ouders kunnen hebben, terwijl zij leeft in een gezin met drie ouders. Om haar positie als wettelijke (adoptie-)moeder mogelijk te maken moest de biologische en sociale vader afstand doen van zijn vaderschap. Ze had er ook voor kunnen kiezen om zijn vaderschap te erkennen en zelf de positie als sociale moeder in te nemen.

Wat was daar op tegen geweest? Door echtscheiding en een variatie van nieuwe leefvormen zijn er tal van mensen die ouder zijn zonder wettelijk ouderschap. Het is de vraag of dat moet veranderen. Is een kind gebaat bij meer dan twee wettelijke ouders?

Na echtscheiding bijvoorbeeld zijn er drie of meer ouders die recht hebben op samenwonen met hun kind. Moet een kind dan in drie of meer huizen gaan wonen, om maar eens een enkel probleem te noemen?

Daar mag volgens mij best eens rustig over worden nagedacht.

Annelies de Vries, Wageningen

Cijfers

Zijn de cijfers in de aanbieding bij de drukker? Waarom worden er steeds meer artikelen geschreven met 5 vragen over dit of 3 vragen over dat, 4 stellingen of 2 antwoorden of zelfs 10 punten, bijvoorbeeld over het klimaat. Belangrijk daarbij is kennelijk dat die cijfers ook worden vermeld.

Gaat het over volgorde van belangrijkheid of zijn er niet meer vragen over dit onderwerp? Of hebben de journalisten een hulpje nodig bij het schrijven van een artikel?

Ik vind het erg storend, want steeds denk ik: straks word ik overhoord op vraag 3 of ik moet een reactie geven op vraag 2.

Sjaak van der Vliet, Deurne