Ingezonden brieven: Stem op Gündogan brengt geen verbetering

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan reageert na afloop van het kort geding tegen de Tweede Kamerfractie van Volt in de rechtbank in Amsterdam. Beeld Freek van den Bergh/VK

Brief van de dag

Bij de Tweede Kamerverkiezingen heb ik gestemd op de partij Volt. Daarbij heb ik het rode vakje aangekruist bij de eerste vrouw van de lijst, precies zoals mijn feministische moeder mij het vroeger heeft geleerd. Daarmee ging mijn stem naar Nilüfer Gündogan.

Het lijkt erop dat Gündogan dit heeft geïnterpreteerd als een voorkeursstem voor haar persoon. Haar optreden geeft er blijk van dat ze haar eigen ego belangrijker vindt dan het belang van een nieuwe partij in de Nederlandse politiek.

Ik had zodoende net zo goed op Thierry Baudet kunnen stemmen. Mijn moeder had ongelijk dat kiezen als vrouw op een vrouw tot een verbetering zou leiden.

Margriet Noordhuizen, Rotterdam

Gezondheidszorg

Een gemiste kans, het interview met minister Ernst Kuipers (Zaterdag, 19/03). Het gaat over het stroomlijnen van zorg, het maken van regionale afspraken en het verlenen van specialistische zorg in expertisecentra. Het gaat dus alleen over klinische zorg, over zorg aan mensen die al ziek zijn.

Maar gezondheidszorg is zoveel breder en de echte winst is te halen in preventie: zorgen dat mensen niet ziek worden en dat er straks niet nog meer dan één op de zes mensen in de zorg werkt. Waarom is daar geen aandacht voor? Hoeveel van het beschikbare budget is voor preventie? Wat zijn de uitgangspunten van beleid op dat terrein? Hoe wordt dat beleid geïmplementeerd? Wat zijn de beoogde resultaten?

Het interview zou aan kracht gewonnen hebben als Kuipers hiernaar gevraagd was. En het zou nog overtuigender geweest zijn als de minister hier zelf aandacht voor had gevraagd. Er is geen beddenbaas nodig, maar iemand die probeert te voorkomen dat veel meer mensen dan nodig in een ziekenhuisbed belanden.

Ben Simmes, Utrecht

Vluchtelingen

Een groot compliment aan iedereen die druk bezig is noodaccommodaties te vinden voor Oekraïners die gedwongen zijn voor hun leven te vluchten. De inzet is hartverwarmend.

We hopen allemaal voor deze Oekraïners dat ze gauw terug kunnen naar hun thuisland. In dat geval hebben we ook een oplossing voor de noodaccommodaties voor Afghanen die slechts een paar maanden geleden nergens te vinden waren.

Simon Waley, Oudehaske

Verschil

Op 18 maart 2016 vertelde Mark Rutte aan vluchtelingen ‘thuis’ te blijven en de oversteek niet te wagen, omdat ze onderaan de ladder zouden komen te staan. Op 20 maart 2022 biedt de koning van Nederland een deel van zijn paleizen aan om vluchtelingen te herbergen. En Mark Rutte geeft ze 135 euro per persoon per week zakgeld. Ben ik nou zo dom, of..?

Sity de Boer, Platanos, Griekenland

Oranje

Het koningspaar vangt Oekraïense vluchtelingen op in kasteel Het Oude Loo (Ten eerste, 21 maart). Wat doet onze pandjesprins, Bernhard van Oranje?

Pierre Daanen, Amsterdam

Veearts

De eerste vrouwelijk dierenarts ter wereld was een Oekraïense: Marie Kapsevich (1864-1917). Zij werd veearts in Maisons-Alfort bij Parijs in 1897. Ze woonde jaren aan de Franse westkust, maar werd gefusilleerd in 1917 tijdens de Russische revolutie. L’histoire se répète?

Erik Jan Tjalsma, dierenarts en veterinair historicus, Emmeloord

Overmars

Wederom grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars. Hij gaat gewoon naar Antwerpen.

Ruud Vriend, Amstelveen

Privéjet

Ubbo van Dijk uit zijn irritaties over de aandacht voor multimiljonair Max Verstappen (O&D, 22/3). Hij schiet in zijn vooroordelen wat door. Dat Verstappen ‘overal rondjes rijdt’ is al kort door de bocht, maar met zijn privéjet van Monaco naar Nice vliegen doet hij zeker niet. Monaco heeft geen vliegveld, het dichtstbijzijnde is dat van Nice. Om bij zijn jet te geraken moet Max dus gewoon in de Aston Martin of met een helikopter. Ook een miljonair staat voor aardse keuzes.

Gerard Post Uiterweer, Heemskerk

Winnen

Stel dat Poetin ‘wint’ (er zijn natuurlijk geen echte winnaars bij oorlogen). Dan heeft hij een land met steden die platgebombardeerd zijn en een volk dat tegen hem is en altijd zal blijven. Wat heb je dan ‘gewonnen’? Zo zinloos, en ten koste van zoveel mensen.

Coen van den Heuvel, Eindhoven

Kinderwagens

Er zijn 109 lege kinderwagens in Lviv, als aanklacht tegen de kinderen die sterven door de Russische aanval op Oekraïne. Het deed me denken aan het nummer van Sting: ‘I Hope The Russians Love Their Children Too’.

Bart Smeenk, Den Haag