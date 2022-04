Ingezonden brieven: Stef Blok als bondscoach en sancties tegen Poetin

Ira Gavriluk houdt haar kat stevig vast voor haar verwoeste huis. Haar man en broer kwamen in in Boetsja. Beeld AP

Bij het zien van de foto op pagina 6-7, met daarop twee Oekraïense broertjes die samen met een vriendje bij het graf van hun moeder staan, brak er iets in mij (Ten eerste, 6 april). Over de vader werd niet gesproken, wellicht is hij aan het vechten of al gesneuveld in de strijd?

De maat is vol. Wij zijn het aan de mensen die daar lijden en strijden verplicht in actie te komen. We moeten méér doen dan de blauw-gele vlag uithangen en het Oekraïense volkslied spelen bij een concert. Er moet méér gebeuren dan storten op Giro555 en een paar miljoen euro blokkeren van hoge Russische lieden.

De gruwelen vragen om simpele maatregelen: draai de thermostaat in overheidsgebouwen anderhalve graad omlaag, stel een autoloze zondag in en stel op alle andere dagen op de snelweg ook ná 19 uur een maximumsnelheid in van 100 kilometer per uur.

We zullen komend jaar genoegen moeten nemen met minder economische groei en een krimp in onze portemonnee. De overheid dient snel maatregelen te treffen die duidelijk laten zien dat we solidair zijn, en solidariteit beleden met meer dan alleen woorden. Forse maatregelen moeten we treffen om de inkomstenbron van Rusland af te knijpen. Anders zijn wij degenen die in de toekomst mogelijk niet zachtzinnig worden afgeknepen.

Toon Westgeest, Eindhoven



Boetsja

Boetsja, de plek waar honderden ­lichamen van burgers werden gevonden, lijkt een fonetische schrijfwijze van het Engelse woord ‘butcher’, slager. Helaas is dat maar al te toepasselijk.

Hans van Noord, Utrecht

Dom

Poetin, hoe dom kun je zijn. Het was er allemaal: Duitsland zonder wapens, Japan ook. De laatste Nederlandse roestige kogel ontploft. Frankrijk, ­Italië, Servië, Hongarije: allemaal pro-Russisch. Engeland blij met jullie geld. Londen van jullie. Turkije eet uit jullie hand. En Amerika straks met Trump ook. Chinezen houden hun mond, die willen vooral grondstoffen. En India jullie wapens.

Een klein charmeoffensiefje had volstaan. Beetje goedkoop gas hier, beetje extra olie daar. Misschien zou zelfs Oekraïne dan om zijn. Had ­afgetreden Poetin, en was een wereldreis gaan maken. Gevierd was je ­geweest. En nu? Een uitzichtloze puinhoop. En duizenden Russische ­jongens in het graf. Naast alle andere ellende.

Leo van der Beek, Schoorl

Bang

Sinds de Russische inval in Oekraïne ben ik bang, maar niet voor Poetins atoombommen, etnische zuiveringen of die ontbrekende gehaktbal op mijn bord. Bang ben ik voor de onverschilligheid, incompetentie en het egoïsme van mijn medeburgers en bestuurders.

Hedwich Scholtens, Enschede

Sancties

Als reactie op de Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne stelt het Nederlandse kabinet voor dat wij wat korter douchen en de thermostaat een graadje lager zetten (Ten eerste, 3 april). Gelukkig hangt het niet van Rutte en consorten af of het nog wat wordt met die sancties tegen het regime van Poetin.

Cyril Lansink, Nijmegen

Deal

Stel dat de deal met Sywert van ­Lienden wel in orde was geweest, zou Hugo de Jonge dan ook beweren dat hij er niet bij betrokken was geweest?

Peter Pasman, Groningen

Bondscoach

Ronald Koeman opnieuw bondscoach van Oranje (Sport, 7 april)? Waarom vragen ze Stef Blok niet?

Paul van der Laan, Klaaswaal

Euro’s

Het halfzachte slapjanusgedrag van onze regering geeft ons burgers het gevoel dat we niet genoeg (kunnen) doen om Oekraïne te helpen. Maar dat kunnen we wel. Ik wil niet dat Poetin een euro van mij krijgt voor zijn moordpraktijken.

Sinds februari staat mijn thermostaat op 15 graden en was ik me met koud water. Het went snel en je wordt er sterker van, zowel lichamelijk als geestelijk. Waar wachten we nog op?

Agnes van de Bilt (70), Boxmeer