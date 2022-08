Ingezonden brieven: Sproeien of niet? Ik merk dat ik een dilemma heb

Een man in Maasbommeleen beschermt zijn planten tegen de zomerse hitte. . Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Kijk ook naar de resultaten van innovatie

Het slot van de column van Peter de Waard, ‘het ouderwetse model met een starre arbeidsmarkt, meer regels en minder marktwerking is beter voor innovatie’, deed mijn wenkbrauwen fronsen. Dit kan niet waar zijn.

Want dat zou betekenen dat de Zuid-­Europese landen innovatiever zijn dan de Noord-Europese. Hoe dan? Terwijl iedereen het er toch wel over eens is dat het land met de minste regels en meeste marktwerking, de VS, het meest innovatieve land ter wereld is. Denk maar aan ICT, farma, gen technologie en wapens.

De clou is natuurlijk, wat doe je met de resultaten van innovatie. Meer lokale productie, of als gevolg van door innovatie mogelijk gemaakte mondialisering, het verplaatsen van productie naar lage­lonenlanden, met als gevolg het ontstaan van de Rust Belt in Amerika.

En vervolgens verzinnen we – zoals door David Graeber beschreven – miljoenen bullshitjobs voor het door innovatie ontstane leger van werklozen, in plaats van een veel kortere werkweek, gekoppeld aan een basisloon voor iedereen.

In principe is er niets tegen bullshitjobs als werkverschaffing. Het grote nadeel is echter dat heel veel personen met een bullshitjob, ontelbare onzinregeltjes en afvinklijstjes verzinnen, zodat de weinige mensen met nog échte banen – zoals schoonmakers, verzorgers, verplegers, ­leraren, artsen – een derde van hun werktijd bezig zijn met zinloze administratie en gefrustreerd raken, stoppen, en ook maar een bullshitjob nemen.

Op deze manier innovatie toepassen is inderdaad heel slecht voor productiviteit.

Hans Moonen, Utrecht

Sproeien of niet

Naar aanleiding van de discussie over sproeien of niet, merk ik dat ik een dilemma heb. Wij kiezen ervoor om een bloeiende tuin te hebben in een wijk waar veel – en steeds meer – verstening is. Dit tegen de warmte, voor insecten en vogels.

Zou ik niet sproeien, dan dreigt alles dood te gaan. Dan zou ik moeten gaan bestraten, omdat ik natuurlijk geen zin heb in alleen maar uitgedroogde en afstervende planten. Daarmee wordt alles bovendien steeds warmer en krijgt de natuur het nog zwaarder.

Ik denk dat er door gemeentes meer aandacht moet komen voor het belang van vergroening in tuinen en paal en perk moet worden gesteld aan al die bestrating. Ik vind het in ieder geval heel vervelend als ik me bezwaard moet voelen, omdat ik probeer ons bijen-, hommels- en vlinderparadijsje, waar we uiteindelijk met z’n allen ook zoveel belang bij hebben, te koesteren met wat water.

Mathijn van Zon, Kampen

Nieuw verdienmodel

De intimiderende terreuracties van de boeren hebben succes: CDA, VVD en ChristenUnie hebben onlangs hun eerste stappen gezet op het hellend vlak naar capitulatie. En voor de paar boeren die op termijn moeten verdwijnen, hebben ze tegelijk een prachtig, nieuw verdienmodel geschapen : trekkerverhuur voor demonstraties. Een onverslaanbaar wapen om kabinetsplannen die je niet bevallen, te torpederen.

PIerre Daanen, Amsterdam

Helden

Zo jammer dat de boeren niet zien dat zij de helden van de stikstofcrisis zouden kunnen worden. Zij kunnen de crisis oplossen en de ‘Redders van Nederland’ zijn. Even omdenken, even de boel omdraaien, de vlaggen hangen al op z’n kop.

Lineke Fokkema, Hurdegaryp

Elektrische auto

Is de elektrische auto uit klimaatoogpunt een zinnig alternatief voor de auto met verbrandingsmotor? Over die vraag ging het artikel ‘Een nieuwe autopie’. Meestal richt de aandacht zich op het gebruik van elektrische auto’s, en komt de schadelijkheid van de productie ervan (en van hun accu’s) niet of maar terloops ter sprake. Zo ook in genoemd artikel. Maar het grootschalig verbruik van staal, glas, rubber en kobalt vormt een zware aanslag op het milieu.

Eén ding staat vast: de elektrische auto past naadloos in het bestaande ­ultrakapitalistische patroon, waarin de grote eigenaren, beleggers en speculanten de dienst uitmaken. Hij biedt een fantastisch (zwaar gesubsidieerd) verdienmodel voor de mammoetconcerns en hun aandeelhouders.

Uit maatschappelijk oogpunt is er een veel beter alternatief: dat is de vervanging van veel particuliere mobiliteit door openbaar vervoer per trein, metro, monorail, bus en tram. Helaas bleef dit in het artikel onbesproken.

Daan Brouwer, Amsterdam

Olivia Newton John

Het is een paar dagen na Pride, Olivia Newton John is overleden. Ik lees in de Volkskrant dat tienerjongens verliefd waren op Olivia en tienermeisjes wilden zijn zoals zij. Dit is precies waar Pride over gaat, blijkbaar is het nog steeds vanzelfsprekend om met een heteroblik te kijken, zelfs voor de krant.

Ik was als meisje verliefd op Olivia, ik durf met zekerheid te stellen dat er ook veel jongens verliefd waren op John Travolta.

En natuurlijk ging Pride ook over gender. Sommige jongens wilden misschien ook wel Olivia zijn.

Rianne van Zelst, Utrecht

Landverhuizers

Met genoegen en bewondering lees ik de columns van Mohammed Benzakour. Ook het tv-programma waarin Nadia Moussaid met haar vader diens tocht naar een beter leven volgde, maakte me opnieuw duidelijk hoe dapper die landverhuizers waren om alles achter zich te laten en een sprong in het ongewisse te wagen. Nu we op NPO2 voorgeschoteld krijgen hoe Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog hetzelfde pad aflegden, kunnen we misschien met andere ogen naar onze nieuwe landgenoten kijken.

Jef Claassen, Boxtel

Inreisverbod Russen

Daar gaan we weer, nu met een inreisverbod voor Russen die naar Europa met ­vakantie willen. Heeft dat zin? Nee, want hoeveel Russen komen er nu vakantie vieren in Europa?

De eerdere sancties hebben misschien nog enig effect gehad waar we de Russen het meeste wilde raken, in de kringen van Poetin en zijn aanhangers. Maar net zoals het weren van Russische schrijvers of muziek, zal deze sanctie niet het gewenste effect hebben.

De meeste Russen willen deze oorlog helemaal niet, maar tot het echte nieuws hebben ze geen toegang. En de rijkste Russen hebben vaak dubbele paspoorten. Met een Maltees of Cypriotisch paspoort kunnen ze gewoon naar Europa. Veel moeite met weinig resultaat.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Ikea

De nieuwe Ikea in Santiago telt maar liefst 65.000 m2, zo meldt de krant. Gigantisch, dus als exclusief referentiepunt voor zijn Amsterdamse lezers vermeldt de lokale verslaggever daarbij hulpvaardig de afmetingen van de kleinere vestiging in een wijk die Zuidoost heet. Banana-for-scale-momentje voor de rest van Nederland: de Chileense Ikea is ongeveer negen voetbalvelden groot.

Trees Roose, Haren