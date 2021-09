Ingezonden brieven: ‘Schrijverschap Anne Frank was al op de voet te volgen’

Een wassen beeld van Anne Frank in Madame Tussauds Wenen. Beeld Getty Images

Brief van de dag

Het is jammer dat Nederlanders de gedigitaliseerde manuscripten van Anne Frank niet mogen zien (30/9), maar daar moet niet te dramatisch over worden gedaan. Sinds 1986, toen het boek uitkwam, kunnen alle Nederlanders haar dagboekteksten lezen.

In de Niod-uitgave is in één oogopslag te zien hoe Anne haar eerste dagboek schreef, hoe ze dat later inkortte, uitbreidde en veranderde en hoe Het Achterhuis tot stand kwam. Van deze uitgave zijn, inclusief de Engelse, Franse, Duitse, Italiaanse en Japanse vertalingen, meer dan 100 duizend exemplaren verkocht.

In de Niod-studie is haar ontwikkeling als schrijfster dus goed te volgen. Daar heb je echt geen digitale versie voor nodig. Ook het Huygens Instituut heeft dus al meer dan dertig jaar de tijd gehad ‘om haar ontwikkeling als schrijfster op de voet te volgen’.

David Barnouw, Amsterdam

Vaccinatievrees?

Tijdens mijn militaire loopbaan heb ik vaak met opgerolde mouwen gestaan om te worden ge(re)vaccineerd, soms zelfs aan twee kanten tegelijk. Mijn ‘gele boekje’ vermeldt onder andere gele koorts, tuberculose, pokken, cholera, difterie, tetanus, polio, tyfus, hepatitis A-B en ik slikte anti-malariatabletten, van paludrine tot malarone.

Op de foto bij de reportage over het verzet voor de deur van Waku Waku (Ten eerste, 29/9) staat achter een man met twee vervaarlijk ogende honden een besnord ouder persoon, gekleed in spijkerbroek en camouflagejas. Hij draagt een mariniersbaret. Deze carnavaleske karikatuur moet in het bonte gezelschap zijn verdwaald. Bij het Korps diende hij waarschijnlijk niet.

Peter van Eerden, kolonel der ­mariniers b.d., Castricum

Heksenjacht

De jacht op de Coöperatie Laatste Wil (CLW) is heropend. Er zijn huiszoekingen gedaan bij de voorzitter, die in hechtenis is genomen, en bij een ander bestuurslid. Alles om te bewijzen dat de CLW een criminele organisatie is.

In 2018 is justitie na een uitgebreid onderzoek tot de conclusie gekomen dat er géén sprake was van een criminele organisatie. Om nu weer met behulp van huiszoekingen te proberen de CLW in de verdachtenbank te plaatsen, lijkt het erop dat in de top van justitie een persoonlijke vendetta wordt gevoerd tegen de CLW.

Je kunt het oneens zijn met de doelstellingen van de CLW, maar je kunt bestuursleden die met overtuiging binnen de wettelijke mogelijkheden hun idealen uitdragen niet behandelen als criminelen.

Fok de Wit, Woerden

Ziek

De politiek is al een hele tijd ernstig ziek. Als ambtenaren langere tijd ziek zijn, worden ze na zes maanden op hun salaris gekort.

Graag ook deze regel toepassen in Den Haag, dan worden ze waarschijnlijk sneller gezond.

Hans Keesen, Zutphen

Capitulatie

Kaag capituleert en nu kan rechts op de tafel dansen. Kennelijk is dat de rol van D66: rechts aan een ‘progressief’ randje helpen. Eigenwijze dames hebben als puntje bij paaltje komt, niks in te brengen.

55 jaar geleden wilde D66 ‘het bestel opblazen’. Als het zo doorgaat, blaast de partij zichzelf nog een keer op. Misschien is dat wel nodig om iets te laten veranderen in politiek Nederland.

Jan Gravestein, Utrecht

Belediging

Het lijkt erop dat de huidige, gevallen regering een doorstart gaat maken. Dezelfde mensen dus, die wegens wanbeleid mede schuldig zijn aan de toeslagentragedie en daarvoor zijn afgetreden.

Het was al bizar dat deze daders demissionair verder konden regeren, maar nu lijken ze in dezelfde opstelling missionair door te mogen gaan – niet alleen als partijen, maar ook als individuele bewindslieden. Hun verwijtbaar falen heeft dus vrijwel geen consequenties. Voedsel voor verdere scepsis over ‘de politiek’ en een belediging voor de slachtoffers.

Toon van der Aa, Amsterdam

Uitsluiting

Namens het kabinet gaat de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme alle vormen van uitsluiting bestrijden, lees ik in deze krant (Ten eerste, 29/9). Een dag later: Uitgesproken leider in strijd voor inclusieve samenleving.

De heer Rabin Baldewsingh krijgt heel wat voor de kiezen om een inclusieve samenleving te realiseren, vrij van alle vormen van uitsluiting. Voorbeelden van groepen die ook te maken hebben met discriminatie en achterstelling: vrouwen, ouderen, mensen met een beperking, Nederlanders die niet in de Randstad wonen. Hopelijk gaat de heer Baldewsingh zich hier ook mee bezighouden, want over deze groepen wordt in het interview (Slotakkoord, 30/9) met geen woord gerept.

Gea Berends, Emmen