Ingezonden brieven: ‘Schoonheid vergaat snel, blijvend is de lelijkheid, dus onderhoud haar wel’

Koopjesjagers op Black Friday in Arnhem. Beeld Marcel van den Bergh/Volkskrant

Brief van de dag

Gast-columnist Martin Lambregts waarschuwt in zijn bijdrage tegen consumentisme (O&D, 6/12). Ware woorden. Wat je zelf kunt doen is dit:

1. Leg jezelf standaard één dag bedenktijd op voordat je iets koopt. Vaak is de lol van het zoeken en kiezen er na één dag al af, en blaas je de aankoop af.

2. Ga sowieso niet funshoppen. Die spiegeltjes en kraaltjes in de etalages zijn verleidelijk, dus je komt altijd terug met spullen die je niet nodig had. Maak in plaats daarvan een wandeling, of zoek een andere hobby.

3. Heb je echt iets nodig, kijk dan eerst op Marktplaats of in de kringloopwinkel. En koop je kleding via een tweedehandskleding-app. Daar verkopen ze zelfs spullen met prijskaartjes er nog aan. Het overnemen van andermans impulsaankopen is duurzamer én goedkoper dan ze zelf aan te schaffen.

Rob Voorwinden, Utrecht

Kringloopkerst

Wij (gezin van vijf) wilden met Sinterklaas weinig te maken hebben met Black Friday of andere uitwassen van de consumptiemaatschappij, dus hadden we het volgende bedacht.

Een week geleden trokken we lootjes, zodat we tijd hadden voor het schrijven van een goed gedicht. Op zaterdag, de dag van onze viering, gingen we om vijf uur met z’n allen naar de kringloop. Daar had je tot zes uur de tijd om je cadeautje te kopen. Op WhatsApp kon je een foto plaatsen als je voor jezelf iets leuks zag.

Daarna naar huis en snel inpakken. We hadden een topavond met verrassend leuk resultaat. Het cadeautjes kopen werd hiermee ook beperkt in tijd, dus overzichtelijk voor drukke studenten. Echt een aanrader, kan ook voor Kerst.

Netje Reezigt, Haarlem

Magie

Heerlijk om na mijn irritatie over de, daags na Sinterklaas geplaatste, advertentie van een supermarkt waarin ‘de Magie van Kerst’ verworden is tot gingerbread-huisjes, het mooie stuk te lezen van Martin Lambregts over de ideologie van het consumentisme.

Kopen, kopen, kopen om je beter, mooier en gelukkiger te laten zijn? Kijk simpelweg op Wikipedia en lees dat magie de vermeende kunst van het manipuleren van de werkelijkheid is. We laten ons betoveren ten koste van onze eigen portemonnee.

Wally de Lang, Bloemendaal

Schelden

Leuk artikel over onderzoek naar scheldwoorden (Ten eerste, 6/12) . Deze woorden zouden weinig ‘zachte letters’ bevatten, zoals l, r, w en j. Ik verbaas me over de verklaring van hoogleraar Marc van Oostendorp over het scheldwoord verdomme. Dat zou verdorie zijn geworden, omdat de r een zachtere klank zou zijn dan een m.

De m is al een zachte klank. Ik denk dat het oorspronkelijke woord godverdomme was (met een vet aangezette g). Dat was een vreselijk woord, want daarmee uitte je de wens dat God jou zou verdoemen. Grof, onchristelijk en ook nog gevaarlijk. Dat werd opgeschoond tot godverdorie, en dat weer ingekort tot verdorie.

Lili Koper, Utrecht

Schoonheid

Bert Wagendorp schrijft: ‘Lelijk winnen duurt maar even, schoonheid is voor altijd’ (Ten eerste, 6/12). Hij lijkt een omgekeerde Hans Dorrestijn. Dorrestijn dichtte immers al jaren geleden: ‘Schoonheid is niet wezenlijk, zij vergaat heel snel. Blijvend is de lelijkheid, dus onderhoud haar wel.’

Gerrit van der Hout, Amsterdam

Verliezen

Zolang een chatprogramma (Ten eerste, 6/12) niet in staat is om een citaat te koppelen aan de juiste persoon, denk ik niet dat iemand zich zorgen of enige illusies hoeft te maken over kunstmatige intelligentie. Het was namelijk niet Nietzsche, maar Bertolt Brecht die zei: ‘Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.’

Lian Ummelen, Geleen

Verleiding

Het kabinet breidt het rookverbod en de begrenzing van vapers uit (Zaterdag, 3/12). Een prima ontwikkeling: als docent op een middelbare school in Den Haag zie ik het aantal rokende leerlingen toenemen.

In het artikel gaat het ook over maatregelen tegen de groei van fastfoodrestaurants. Als ik tijdens pauzes door de winkelstraat loop, die naast de school ligt, zie ik geen rij bij fastfoodrestaurants, maar bij de supermarkt, de bakker en bij de koffie-to-go-zaken. Voor 69 cent koop je al een vette snack.

Daarnaast is het aanbod van chips, snoep, koek, chocolade en frisdrank of energiedrank enorm. De snacks zijn goedkoper dan fruit of andere gezondere keuzes in de winkel.

Dan is er nog de koffie to go. Ook daar groeien de rij en de mogelijkheden, zo kunnen leerlingen er een karamel-ijskoffie met slagroom bestellen. En de vitrine ligt vol met brownies en muffins. Ook bij de bakker liggen de ongezonde keuzen vooraan. Wellicht kan het kabinet, naast het inperken van fastfood, ook overige winkels onder de loep gaan nemen.

Saskia Heemskerk, Den Haag