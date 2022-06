Ingezonden brieven: overheid en boeren, durf terug te kijken om vooruit te springen

Koeien onderweg om te worden gemolken in Beneden-Leeuwen Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Erken waarheden

De huidige discussie over stikstof en meer nog over de toekomst van de veehouderij in Nederland was uitermate voorspelbaar en ook herhaald aangekondigd. Het is de optelsom van een flink aantal ontwikkelingen, politieke en beleidsmatige keuzen en van talloze ondernemersbeslissingen in de afgelopen twee decennia. En van het nalaten van passende besluiten.

Het tegen de grenzen aanlopen van de manieren waarop de meeste van onze landbouwhuisdieren voor productie worden gehouden, kan op geen enkele manier een verrassing zijn. Een reeks van onderzoeken en adviezen zeggen vanaf 2000 allemaal hetzelfde.

De huidige situatie wordt veroorzaakt door vrijwel alle betrokkenen, ieder op zijn eigen manier. De overheid met een merkwaardige mengeling van remmend (milieuwetgeving) en stimulerend (PAS) beleid; de agrarische sectoren met een fixatie op groei; veevoerindustrie, verwerking en afzet met vergrote inzet op export.

En nu verwijt iedereen de ander dat hij het niet goed heeft gedaan. De polarisatie waar minister Christianne van der Wal voor vreest, is er natuurlijk al. Door die verwijten is de ruimte voor een fatsoenlijk gesprek over de toekomst van de veehouderij geheel verdampt en blijft men vastzitten in het verleden.

Er zal alleen ruimte voor dialoog als elk van de betrokkenen de hand in eigen boezem steekt en nagaat wat er fout ging dan wel werd nagelaten. Een wederzijdse erkenning van de ontwikkelingen die hebben geleid tot de huidige impassen, is voorwaardelijk voor het vervolg.

De commissie onder leiding van de Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu heette niet voor niets de Waarheid- en verzoeningscommissie. Erken die waarheden over en weer en probeer het dan opnieuw. Zonder een duidelijke, gedeelde context rond het toekomstperspectief blijven we steken in technische maatregelen.

Kortom, durf terug te kijken om vooruit te springen.

Chris Kalden, oud-secretaris-generaal ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en oud-voorzitter Stichting Weidegang, Gouda

Heldin

Freek van den Bergh maakt goede foto’s. Die van BBB-Kamerlid Caroline van der Plas is prachtig: alle duizenden boeren in Stroe schijnen zich in haar onwankelbare pose, dreigende blik en waarschuwende vinger verzameld te hebben. Haar uitbundige sjaal met zwart-witte vlekken als van glanzende koeienhuid steekt met de rode zakdoek rond haar omhoog stekende pols passend af tegen de als uit stenig akkerland opgetrokken muur van de Kamer. Een genot.

Maar waarom over een groot deel van de pagina afgedrukt? Van der Plas speelde geen hoofdrol in het debat en herhaalde vooral de mythe van ‘foute stikstofcijfers’. Niet zij, maar minister Christianne van der Wal was de echte heldin.

Pim Ligtvoet, Amsterdam

Bullshitter

Je kunt je enorm verbazen over de uitlatingen van Caroline van der Plas in parlement en media. Zij maakt graag claims die niet stroken met de waarheid en in tegenspraak zijn met wetenschappelijke inzichten. Caroline van der Plas lijkt niet dom, dus je kunt je afvragen waarom ze die uitspraken doet in alle openbaarheid.

Om dit beter te begrijpen kan het behulpzaam zijn om het essay On Bullshit te lezen van de moraalfilosoof Harry Frankfurt. Origineel gepubliceerd in 1986, maar nog steeds erg relevant. De bullshitter in niet geïnteresseerd in de waarheid. De bullshitter is eropuit iets te verkopen, of onder de aandacht te brengen, los van de waarheid.

De bullshitter wil een beeld van zichzelf creëren los van de werkelijkheid, zoals het beeld als beschermer van de boeren. De bullshitter is erger dan een directe leugenaar: een leugenaar is in staat het onderscheid te maken tussen waarheid en leugen. Voor de bullshitter is de waarheid niet relevant.

Als redacteur van Pig Business en communicatiemedewerker voor de ­Nederlandse Vakbond Varkenshouders is Caroline van der Plas jarenlang actief geweest als verkoper van belangen. Kan zijn dat dit haar nogal losse omgang met de waarheid deels verklaard. Bij gebrek aan een goed Nederlands woord lijkt het me daarom beter om consequent te spreken over de Boeren Bullshit Beweging.

Wim van Lankveld, Nijmegen

Ruimte

In zijn column stelt Bert Wagendorp dat het boerenprotest aantoont dat Nederland een gebrek aan ruimte heeft (Ten eerste, 24/6). Dat moet een eufemisme zijn voor een teveel aan mensen – een aspect dat, olifant in de kamer, nimmer aan bod komt.

Anne Tjalling, Amsterdam

Redding

Bert Wagendorp slaat de spijker op zijn kop. Ons land is te klein voor massale boerenprotesten. Vroeger vonden die plaats in de binnenstad van Brussel, maar nu is de diesel zo duur dat het FDF niet verder kwam dan tot Stroe. Vroeger was ons land al te klein voor de bouw van supertankers. Dat ondervond onder andere Rijn-Schelde-Verolme dat, ondanks miljarden guldens aan overheidssteun, op 19 februari 1983 bankroet ging. Bouwers van kleinere schepen overleefden de internationale concurrentie wel.

Alleen door de veestapel massaal uit te breiden kunnen de Nederlandse veeboeren hun kredieten voor megastallen en dergelijke bij de Rabobank (voorheen Boerenleenbank) nog afbetalen, tegen rentepercentages waar de Europese Centrale Bank meteen tegen in actie komt. Maar onze boeren zijn geen Europese regeringen, dus hoeven ze niet op hulp van Christine Lagarde c.s. te rekenen.

Toch lonkt de redding uit Europa. Achter onze oostgrens liggen de schier eindeloze vlaktes van Noord-Duitsland, Polen, Oekraïne, enz. Daar is nog alle ruimte voor het Nederlandse vee om er zijn stikstof te deponeren. Een leuze voor een volgende boerenactie zou kunnen zijn: ‘Go East, Young Man’.

Martin Poot, Amersfoort

Terreur

De definitie van terreur is ‘het oogmerk om de bevolking of een deel van de bevolking van een land vrees aan te jagen, dan wel een overheid te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden.’ Het lijkt mij dat de protestacties en de gedragingen van de Farmers Defence Force aan deze definitie voldoen.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid raadde D66-Kamerlid Tjeerd de Groot af naar Stroe te gaan, de politie is niet opgewassen tegen trekkers, huisbezoeken en blokkades van distributiecentra die worden aangekondigd.

Wanneer je gebruik maakt van terreur ben je een terrorist en de Farmers Defence Force is daarmee een terroristische organisatie. Waarom ondersteunt onze overheid de leden van een terroristische organisatie? FDF-voorman Mark den Oever krijgt elk jaar subsidie, vorig jaar was dat 30.654,38 euro. Stop daarmee.

Jan Pieter Zeeman, Harderwijk

Boerenland

Een groene weide met een grutto, een vlinder op een bloem, een melkbus en een boer die zijn koe knuffelt. In de verte een ouderwetse molen. De perfect getimede yoghurtreclame van Campina laat in de Volkskrant een nostalgisch boerenland zien dat mede door Campina zorgvuldig om zeep is geholpen.

Gerard Mensink, Vleuten

Geitenpaadje

Het kabinet moet een geitenpaadje zien te vinden uit de stikstofcrisis. Na twintig jaar negeren, ontkennen, uitvluchten, omzeilen en om de hete brij heen draaien, is het nu tijd voor ‘geitenpaadjes’. Wat is er mis met doorpakken en rechtzetten wat twintig jaar scheef gegroeid is?

Kabinet, hou je rug recht en doe wat gedaan moet worden.

Marijke van Noort, Amersfoort

Goed voor elkaar

Al die brievenschrijvers die zich zo stoer uitlieten over wat er allemaal mis is met de protesterende boeren, die zien we over een paar jaar terug. Dan schrijven ze over de slecht gevulde schappen in de supermarkten. Over de rottende tomaten uit Afrika en de muffe aardappels uit Zuid-Amerika. Over de exorbitante prijzen die ze daarvoor moeten betalen. En over de Nederlandse boeren die het zo goed voor elkaar hadden. Ik hoop dat we dan geen medelijden met ze hebben.

Han Knols, Harmelen

Hybride werken

De dag na de boerenacties schreef de krant dat ‘de boeren het hele land hebben platgelegd’ en dat ‘het verkeer in heel het land is ontwricht’. In twee jaar tijd hadden we ervaren hoe het is om virtueel vanuit huis te werken en dat daarmee fileloze snelwegen ontstaan. Nu wist iedereen in Nederland van de geplande actie in Stroe en toch ging men juist op deze dag met de auto naar het werk. Er is nog een lange weg te gaan naar hybride werken.

Huub Brinkhof, Amstelveen

Meer werken

De oplossing voor het personeelstekort wordt steeds gezocht in meer werken, vrouwen in deeltijd extra uren, gepensioneerden bijklussen als vrijwilliger, jongeren uit de banlieues naar Nederland en ga maar door. Wat nog ontbreekt is kinderarbeid, die kunnen toch ook wel bijspringen?

Een betere oplossing zou zijn om met zijn allen minder te consumeren. Als we minder vliegen is er minder beveiligingspersoneel nodig, als we minder naar het terras gaan zijn er minder kelners nodig, als we minder spullen bestellen zijn er minder bezorgers nodig. Vult u de rest zelf aan en de problemen lossen zich op als sneeuw voor de zon.

Peter Scherpenisse, Terneuzen

Dikke wolken

Het valt me steeds vaker op: zodra er op televisie een item over CO2 -kolencentrales of de uitstoot van kwalijke stoffen aan de orde is, verschijnt steevast een beeld van brede schoorstenen die dikke wolken uitbraken. De suggestie is: kijk eens wat een troep er allemaal het milieu wordt ingeblazen.

Ook de krant doet daar soms aan mee, zoals op de foto op pagina 14 in de krant van 22 juni . Vieze zwarte wolken die door een kolencentrale in Duitsland worden geproduceerd. Wat we hier zien is echter geen rook, maar stoom uit koeltorens. En die is volledig onschuldig voor het milieu.

De uitstoot van de wél kwalijke CO2 is onzichtbaar.

Johan Smit, Voorhout

Oversterfte

CBS en RIVM zijn op zoek naar 3.400 oorzaken van oversterfte afgelopen najaar, in de derde coronagolf. Alle mogelijke ziekten komen voorbij ‘na grondig onderzoek’, maar nergens een aanknopingspunt. Misschien is eenzaamheid, liefdesverdriet, je betekenisloos voelen, uitzichtloos zijn of stress hier de feitelijke oorzaak? Maar deze kunnen door de schouwarts niet aangevinkt worden op het overlijdenscertificaat. En worden dus ook niet meegenomen in het vervolgbeleid. Jammer.

Willem Stortelder, Almen

Hufterigheid

Wie nog wil denken dat mensen in de wereld van de cultuur en de literatuur fijnzinniger en beschaafder met elkaar omgaan dan in de wereld van de politiek en de vastgoedhandel, zal na het lezen van de opiniestukken van Ronit Palache en Delphine Lecompte voorgoed van deze illusie bevrijd zijn.

Palache geeft een scherpe inkijk in de angstcultuur en het machtsmisbruik in de uitgeverswereld , maar dichter Lecompte hoort in deze klacht de echo’s van de ‘puriteinse, totalitaire, nietsontziende, dogmatische, humorloze Hashtag Me-Too-beweging’. Als Lecomte het voor het zeggen krijgt, moet de hufterigheid ook in de literaire wereld gecultiveerd worden. Zo zegt zij: ‘Van mij mag iedereen onuitstaanbaar, wispelturig, opvliegend en stormachtig en hypocriet zijn.’ De enige grens die zij aangeeft, is dat je als werknemer niet door je baas ‘anaal gepenetreerd mag worden met courgette, noch met kool­rabi’.

Ze zal het wel ironisch bedoelen, maar dit neemt niet weg dat Lecompte zich op een hellend vlak begeeft. Als we ook vanuit de wereld van de cultuur worden aangemoedigd om ons als hufters te gedragen, waar vinden wij dan nog de inspiratie om aan de Poetins en de Trumps van deze wereld het hoofd te bieden?

Martien Schreurs, Nijmegen

Huwelijksaanzoek

Je kan je huwelijksaanzoek uitbesteden, lees ik in de rubriek De Onderneming in de krant van 20 juni . Geen wonder dat er een personeelstekort is als we dit soort zaken ook al als ‘dienst’ in de markt gaan zetten – maar zo zuur wil ik niet klinken.

31 jaar geleden zat ik met mijn toen nog vriendin – we woonden al jaren samen met onze kinderen – in een wat morsig restaurant op de bovenetage van de Bijenkorf in Rotterdam te wachten tot een zojuist daar gekocht tapijt afgehaald kon worden in het magazijn. Zonder het vooraf bedacht te hebben en dus zonder enige voorbereiding, ring of entourage vroeg zij mij daar ten huwelijk.

Onvergetelijk, onverwacht, uniek, zelf gedaan, kostte helemaal niets en ik ben nog steeds dolgelukkig met haar. En zij met mij – dat ga ik straks nog even navragen.

Paul Olgers, Leiden