Ingezonden brieven: Oorlog tegen een ander land is per definitie al een oorlogsmisdaad

Een Oekraïner kijkt toe terwijl een familielid wordt opgegraven uit een graf vlakbij zijn huis in het dorpje Andriivka, in de buurt van Kiev. 11 april 2022. Beeld AFP

Brief van de dag

Bevreemd lees ik de over onderzoeken naar oorlogsmisdaden. Burgers afknallen mag niet, fabrieken bombarderen wel. Mijnen leggen langs dorpsweggetjes mag niet, tanks laten exploderen wel. Kinderziekenhuizen platgooien mag niet, vijandelijke soldaten besluipschutteren weer wel. Morbide afspraken. Dat men nu bij Oekraïense lijken in massagraven naarstig speurt naar tekenen van oorlogsmisdaden en oproept tot het netjes gevangen nemen van krijgsgevangenen in plaats van ze lachend in de benen te schieten, is orde scheppen in een gewelddadige chaos die intrinsiek geen enkele structuur of moraliteit heeft.

Zou een machthebber ooit verordonneren: ‘Ten oorlog, mannen, maar pas op: geen bebloede baby’s onder het puin, geen meisjes verkrachten en eerst beleefd groeten voordat je een raket op een busstation afvuurt.’

Oorlog tegen een ander land is per definitie al een oorlogsmisdaad. Hoeveel tribunalen je ook optuigt: daar zal nooit iets aan veranderen.

Trees Roose, Haren

Russische benzine

Graag wil ik aandacht voor de aanwezigheid van Russische benzinepompen in Nederland, en wel die van Lukoil. We mogen aannemen dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking wil dat onze regering Poetin en zijn bende strenge sancties oplegt om hen af te snijden van financiële bronnen. De olie-industrie speelt daarin een grote rol.

Het is daarom vreemd dat nog steeds talrijke benzinepompen van Lukoil in Nederland en andere Europese landen volop in gebruik zijn. Lukoil is voor honderd procent in handen van de grootste oliemaatschappij in Rusland, dus alle opbrengsten aan de pompen vloeien daar rechtstreeks naartoe. Kan Stef Blok deze Russische mol niet snel blokkeren?

Jan Timmers, Gemert

Versailles

De foto’s van Versailles en Jalta bij mogelijke onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne zijn veelzeggender dan uit het artikel blijkt (Ten eerste, 12/4). Bij de vrede van Versailles is Oekraïne als een onafhankelijke gebied erkend. Om later alsnog verdeeld te worden tussen Polen en de Sovjet- Unie. Het verdrag van Jalta schoof Oekraïne definitief achter het IJzeren Gordijn. De bevolking werd, en wordt waarschijnlijk binnenkort, niets gevraagd. Net zoals tijdens en na de Eerste en Tweede Wereldoorlog is Oekraïne een buffer – of een slagveld tussen oost en west.

Reinold Tomberg, Ulft

Isolatie

Jolle Demmers schrijft in deze krant: ‘Vanuit westers perspectief is het moeilijk de oorlog tegen Rusland anders te zien dan een bijna Bijbelse strijd tussen goed en kwaad, en de sancties als het ultieme middel om de agressor te straffen. Hoewel er nog veel onduidelijk is, zijn er intussen echter allerlei mondiale ontwikkelingen gaande die aantonen dat dit een nogal provinciaalse opvatting is’ (O&D, 11/4). Dat is onzin.

Het gaat hier niet om een ‘oorlog tegen Rusland’ ter bestrijding van Bijbels kwaad, maar om bestrijding van zeer ernstige schendingen van internationaal recht in de vorm van misdrijven tegen de vrede, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. De gedachte dat de bestrijders van deze misdrijven vooral zichzelf internationaal isoleren, is tamelijk absurd. Dat doen de plegers van deze misdrijven, die zichzelf welbewust buiten de internationale rechtsorde plaatsen die sinds 1945 is ontwikkeld. Het is niet de schuld van de staten die ze met sancties proberen af te stoppen.

Klaas Rozemond, Amsterdam

Rusland

Blijft het niet volslagen waanzinnig dat de president van het land met verreweg het grootste oppervlakte van alle landen ter wereld (het tweede land, Canada, is ongeveer de helft zo groot) zijn uiterste best doet ten koste van alles nog een land aan zijn grondgebied toe te voegen?

Arend Hart, Amphur Muang, Thailand

Amsterdam

Natuurlijk is Amsterdam het centrum van de wereld maar om nou bij een mooie reportage over het blauwe schemering in het provinciestadje Rotterdam een paginagrote foto te plaatsen van het IJ in Amsterdam, gaat zelfs voor mij als arrogante Amsterdammer een stap te ver (V, 12 april).

Lex de Lang, Amsterdam