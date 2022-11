Ingezonden brieven: Neem afscheid van het tijdelijk contract

Flexwerkers bij flexplek CoffeeLab in Den Bosch. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Brief van de dag

Het probleem is veel groter dan een televisieprogramma, het gaat om een onderliggend probleem en dat is de scheefgroei van macht tussen werkgevers en werknemers. Door de tijdelijke contracten, de jaarcontracten en contracten op oproepbasis is het machtsevenwicht doorgeslagen naar de macht van de werkgever. De werknemer heeft een afhankelijkheidspositie.

Als een werkgever gebruikmaakt van zijn machtspositie, kan een werknemer daar weinig tegenover stellen. Niet iedere werkgever kan omgaan met deze machtspositie. Dit uit zich in lage lonen, grote doorstroom van medewerkers, een onveilig werkklimaat en minder werkgeluk. Het lagere werkgeluk uit zich in burn-outs, psychische klachten, ziekmeldingen en zich gedwongen voelen dingen te doen waar je niet achter staat.

De tijdelijke contracten zijn ontstaan met het idee dat de arbeidsmarkt minder vast zou komen te zitten. Nu er een groot tekort is aan werknemers zou er met spoed afscheid genomen moeten worden van de tijdelijke contracten om het machtsevenwicht tussen de werkgevers en werknemers te herstellen. Een jaarcontract is voldoende om een werknemer te leren kennen. Dat het nu mogelijk is om drie keer een jaarcontract te geven, voegt niets toe en is alleen in het belang van de werkgever.

Annelies Rutten, Bleiswijk

Oudjes

Het wordt tijd dat de Volkskrant ook eens een beetje ‘woke’ wordt waar het gaat om een respectvolle omschrijving van onze oudere medeburgers. Boven het artikel over de huisvesting van verpleegkundigen in leegstaande verdiepingen van een verpleeghuis in Zeist prijkt de kop Wonen met de oudjes in ‘zusterflat 2.0’ .

Oudjes geeft een beeld van mensen op leeftijd met mummelende mondjes, die niet bij hun volle verstand zijn en niet serieus genomen hoeven te worden. In de Verenigde Staten, waar ze toch werkelijk wel weten hoe je moet discrimineren, gaat dat een stuk beter en noemen ze een oudere respectvol ‘senior citizen’.

Dan denk je aan mensen met veel levenservaring en een lange geschiedenis, die ook met hun aanwezige gebreken ons aller respect en liefdevolle zorg verdienen. Zo kan het dus ook.

Martin van den Berg, Utrecht

Kou

Leuk en aardig allemaal hoor, al die adviezen om de thermostaat gemakkelijk 4 graden lager te zetten door het dragen van thermokleding. Laag, lager, laagst, wat is het einddoel? En als die thermostaat al op 17 graden staat, dan naar 13?

Hou daarmee op, we weten allemaal dat we voor het klimaat en het milieu minder fossiele brandstoffen moeten gebruiken en niet in de laatste plaats voor de portemonnee. Of moeten we terug naar de tijd van onze voorouders die in hun armoedige, tochtige huisjes zaten te rillen?

De thermostaat lager moeten zetten is geen sport en kou lijden is gewoon armoedig. Niks meer of minder.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Zwembadwater

Toen ik in 1965 ’s ochtends vroeg zwemles kreeg in een onverwarmd buitenbad te Amersfoort, ging zo’n zwemles alleen door als het water minstens 15,5 graden Celsius was.

In een interview op televisie deze week met een zwembadmedewerker gaf deze aan dat hij blij was met de energiesubsidie van de overheid. Hiermee kon worden voorkomen dat de watertemperatuur voor de kindertjes niet naar een onwenselijk niveau beneden de 27/28 graden zou behoeven te worden bijgesteld...

Erik Wijker, Gouda

Klimaatoptimisme

Leo Meyer, klimaatwetenschapper, beweert dat er reden is voor klimaatoptimisme, want ‘de uitstoot van de ontwikkelde landen daalt al’. In de Volkskrant van 26 oktober staat: ‘Wereldwijde uitstoot broeikasgassen blijft stijgen, met raadselachtige versnelling methaan.’ Waar baseert Leo Meyer zijn optimisme op?

Frans Leliveld, Amsterdam

Klimaatcompensatie

In de Volkskrant van maandag uitgebreid aandacht voor de klimaattop in Egypte en voor het compenseren van de klimaatschade. Maar waarom niet alle aandacht op het voorkomen ervan?

In De Groene Amsterdammer van 9 november las ik een artikel over hoe China op verwoestende wijze een kopermijn in Oost-Servië exploiteert en een grote bandenfabriek aan het neerzetten is zonder ook maar een regel te respecteren. Vergelijkbare artikelen lezen we ook over verschillende landen in Afrika waar China voor langere tijd de exploitatierechten heeft opgekocht van allerlei grondstoffen. Ook daar ontginning met een groot schadelijk effect op natuur en klimaat.

Waarom kan dit nog altijd gebeuren? Het lijkt wel alsof de focus alleen ligt op wat al gebeurd is en niet op wat nog dagelijks gebeurt en zal blijven gebeuren. Is compensatie geen water naar de zee dragen als we landen als China geen strobreed in de weg leggen? Schijnbaar zijn er machthebbers in verschillende landen, waaronder Servië, die dit toelaten en tegelijkertijd ook nog eens de hand ophouden voor compensatie.

Helaas draait alles om geld.

Margot Van Leeuwen, Heemstede

Alleenstaande vaders

Anja Meulenbelt vraagt in een opiniestuk aan minister Robbert Dijkgraaf of hij bij zijn pogingen om veel meer mensen fulltime te laten werken aandacht wil houden voor de half miljoen alleenstaande moeders. Als rechtgeaard feminist vraag ik me af waar haar eigen aandacht voor de half miljoen alleenstaande vaders – die er ook moeten zijn – blijft.

Niek van Dijk, Mont-Saint-Jean, Frankrijk

Rouwbanden

Kan het Nederlands elftal niet met rouwbanden gaan spelen? Er zijn tenslotte meer dan genoeg doden om te herdenken. Of zou wereldvoetbalbond Fifa hiervoor ook gele kaarten gaan uitdelen?

Ben van Gruijthuijsen, Nijmegen