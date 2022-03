Ingezonden brieven: lezers over het voedseltekort, Zelenski, bonen en luchtalarm

Studentenmanifestatie in Amsterdam voor een hogere compensatie voor de 'pechgeneratie' die met het leenstelsel studeerden. Voor nu staat een compensatie van duizend euro gepland. Beeld Marcel van den Bergh/Volkskrant

Brief van de dag

De basisbeurs voor studenten keert per 2023 terug, maar de studenten die de afgelopen jaren een opleiding volgden, hebben daar geen profijt meer van (Ten eerste, 27 maart). Laten we leren van het verleden. Toen midden jaren tachtig de basisbeurs werd ingevoerd, vond iedereen het ook oneerlijk dat studenten bleven zitten met terug te betalen leningen van vóór die tijd. Toen is studenten de optie aangeboden in één keer hun studieschuld af te lossen tegen een forse korting van 25 tot 30 procent.

Studenten blij omdat ze op gunstige voorwaarden van die schuld af waren en bijvoorbeeld een huis konden kopen, de minister van Financiën blij omdat de balans van de overheid relatief goedkoop werd opgeschoond. Gewoon weer doen dus.

Philippe Creijghton, Bussum

Voedselcrisis

Volgens het Wereldvoedselprogramma dreigt er een voedselcrisis die vooral de arme landen hard zal treffen met hongersnood en miljoenen mensen op zoek naar voedsel (Ten eerste, 27/3). De barbaarse oorlog van dictator Poetin in Oekraïne leidt tot een verstoring van productie en logistiek van graan op wereldschaal, met extreme prijsverhogingen en mogelijke tekorten in de nabije toekomst.

Omdat voor iedere kilo dierlijk eiwit gemiddeld ongeveer 7 kilo plantaardig eiwit nodig is, kampen we met een grote verspilling van kwalitatief hoogwaardige plantaardige voeding in de veeteelt. Bovendien is de wereldwijde veeteelt verantwoordelijk voor minstens 15 procent van de CO2-uitstoot.

Het is op zijn minst ironisch dat reeds in de oudheid wereldlijke en religieuze autoriteiten zich realiseerden dat vee de belangrijkste concurrent was voor de gelimiteerd beschikbare plantaardige voeding. Dit leidde tot de verschillende spijswetten voor religies. Zo kende de katholieke kerk in de Middeleeuwen liefst 166 vastendagen.

Het wordt nog schrijnender als we ons realiseren dat vooral genoegzame, verwende, Europese consumenten fel tegenstander zijn van genetisch gemodificeerde zaden en daarmee een snelle verdere verhoging van opbrengst en kwaliteit van plantaardige voedselbronnen in de kiem smoren.

Linksom of rechtsom moet dit ertoe leiden dat rijke, neoliberale, westerse democratieën hun consumptie van dierlijk eiwit verminderen, al is het maar om welbegrepen eigenbelang. En zoals altijd: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Ook deze omnivoor zal en moet minder vlees eten.

Hans Moonen, Utrecht

Luchtalarm

Op dit moment worden er veel voor de oorlog gevluchte Oekraïners door Nederlandse organisaties en huishoudens opgevangen en gehuisvest. Dat gaat niet overal even soepel, met als voornaamste reden dat deze vluchtelingen door oorlogsgeweld getraumatiseerd zijn. Zo kunnen sommige geuren en geluiden veel impact hebben op deze mensen.

Het is alweer bijna de eerste maandag van de maand. Worden de oorlogsslachtoffers wel voorbereid op de test van het luchtalarm, om 12 uur ’s middags?

Marcel Heinsbroek, Schiedam

Onheil

Hoeveel blikken bonen moet een burger in huis hebben bij een groot onheil (Ten eerste, 31 maart)? In het stuk lees ik dat bij een groot onheil de verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij de ministeries ligt.

Ik denk dan aan de aanpak van de ministeries bij het vaccineren en het boosteren, het uitvoeren van sancties, het weghalen van de tolken uit Afghanistan en nog zo wat bekende dossiers. Voor de zekerheid haal ik voor zes maanden bonen in huis. En gelukkig is België dichtbij.

Joost Jaspers, Breda

Trein

NS-topvrouw Marjan Rintel stapt over naar de KLM. Dan moet het toch wel lukken om meer mensen te verleiden met de trein te gaan reizen.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Eendjes

Het voeren van eendjes voeren wordt beboet (Ten eerste, 30/3). Laten we geen oorlog voeren, maar eendjes.

Loesjka van der Sman, Eindhoven

PostNL

Boven de analyse van PostNL(Ten eerste, 31/3) staat een foute koptekst. Er had moeten staan : ‘Waarom pakken (domme) Hollanders (praktijken als die van) PostNL NIET aan ?’

Ben Stinesen, Eindhoven

Zelenski

Er wordt veel gesproken over de retoriek van Zelenski. Ik zie een dappere strijder die vanuit z’n hart spreekt en de geschiedenis soms gebruikt om de dagelijkse praktijk dichterbij te brengen. Laten we zijn talenten niet kapot analyseren, het als manipulatief bestempelen en zo een excuus vinden om verantwoordelijkheid te ontlopen. Dan doen we hem én heel Oekraïne tekort.

John den Besten, Zuid-Beyerland