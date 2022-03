Ingezonden brieven: Kunnen we de ene groep vluchtelingen wel opvangen, de andere niet?

Martin (22) uit Rwanda reist per trein van Warschau naar Berlijn. Hij studeerde luchtvaarttechniek in de Oekraïense stad Kharkov. Beeld Julius Schrank

Brief van de dag

Mensen van buiten de Europese Unie die in Oekraïne een verblijfsvergunning hadden en in dat land studeerden of werkten, mogen niet in de EU blijven. Zo lees ik in de reportage van Remco Andersen de schrijnende verhalen van twee vijfdejaars geneeskundestudenten uit Jemen en een student luchtvaarttechniek uit Rwanda (Ten eerste, 16/3). Deze laatste was nog maar drie maanden af van zijn bachelordiploma. Zij moeten terug naar hun eigen land.

Velen zullen dit waarschijnlijk ook willen, maar in Rwanda kun je geen luchtvaarttechniek studeren. In Jemen woedt een burgeroorlog. Waarom kan de EU deze groep vluchtelingen, zonder Oekraïens paspoort maar wel met geldige verblijfsvergunning, niet gewoon als Oekraïense vluchteling behandelen? Of is het ‘vol is vol’?

Antonia Coolen, Veldhoven

Vlag

Sander van Walsum roept terecht op de EU-vlag vaker uit te hangen (Opinie, 5/3). Ik zou ook willen oproepen de Navo-vlag vaker uit te hangen.

De oorlog in Oekraïne laat zien hoe hard beide organisaties nodig zijn. Het laat ook zien dat zij, tegen de verwachting van velen in, in staat zijn samen te werken nu dat echt nodig is.

Hang buiten die vlaggen, in ieder geval op 9 mei, de Europadag, en op 4 april, de dag waarop 73 jaar geleden de NAVO werd opgericht.

Jan Rob Dijkstra, Winsum

Protest

In Rusland is een vrouw opgepakt die een wit papier omhoog hield met de tekst: ‘Twee woorden.’ Waarom? Die woorden staan voor ‘Stop war’. Dat mag je in Rusland niet zeggen.

In de tijd van de Vietnamoorlog kon je opgepakt worden als de volgende twee woorden op je witte papier stonden: ‘Johnson kindermeel.’ En dat was in ons land.

Waarom? ‘Johnson moordenaar’ mocht je niet op je papier zetten, want die woorden golden als een belediging van een bevriend staatshoofd. Dat werd: ‘Johnson molenaar’. De verbastering naar ‘Johnson kindermeel’ ontstond omdat Molenaar destijds de merknaam was van kindermeel.

Luc Meuwese, Den Haag

Afvallig

Nederland heeft grote problemen met zijn gasleveranties. Dat komt doordat de afvallige provincie Groningen de gaskraan steeds verder dichtdraait.

Is het niet de hoogste tijd om middels een kleine militaire oefening de bevolking aldaar te bevrijden van dit neo-communistische bestuur?

Jurriaan Molenaar, Weesp

Patat

Irene Apperloo maakt in de lezersrubriek van woensdag een denkfout die meer ‘rijke’ mensen maken. Ze rekent 10 à 15 euro voor patat met frikandellen voor vier personen. Dit zijn snackbarprijzen. Een gezin dat in armoede leeft, koopt de frikandellen en patat in een goedkope supermarkt.

Na een kort onderzoek kom ik op 20 frikandellen en tweeënhalve kilo patat voor 4,50 euro. En dan heb ik nog niet, zoals de meeste arme mensen noodgedwongen wel doen, alle aanbiedingen in alle supermarkten vergeleken. Een frikandel met patat komt zo op net iets meer dan 25 cent per persoon, mits dit in een airfryer of oven zonder olie wordt gebakken. Anders komt er natuurlijk olie bij, en dat is weer wat duurder.

Afschuwelijk als mensen het financieel zo slecht hebben dat dit het menu is dat ze kunnen betalen. Dan hebben ze geen behoefte aan mensen die dit veroordelen zonder zich werkelijk in het onderwerp te verdiepen.

Inge Brandt, Hilversum

Nobelprijs

De president van Oekraïne verdient in deze verschrikkelijke situatie alle steun. Zijn standvastigheid, zijn onverschrokkenheid, en zijn dappere houding zijn aangrijpend.

We moeten Zelenski en zijn land helpen waar we kunnen. Maar laten we nog even wachten met hem te eren door het toekennen van de Nobelprijs voor de Vrede, zoals door een aantal prominenten is geopperd.

Hoe ging het ook alweer na het toekennen van de prijs aan Aung San Suu Kyi? Niet veel later werden er honderdduizenden Rohingya het land uit gedreven en greep Kyi niet in. De ene hervormer is de andere niet, maar een prijs toekennen kan ook volgend jaar, laten we eerst afwachten wat het komende jaar laat zien.

Zelenski moeten we proberen te beschermen, maar de Nobelprijs zou dit jaar naar de Russische redacteur Ovsjanni­kova moeten gaan (Ten eerste, 16/3).

Zij durft het aan in het hol van de leeuw, zwaar onder vuur van repressie, een protest te laten zien op de Russische tv. Wetend dat zij hiermee haar toekomst op het spel zet, misschien wel jaren wordt weggestopt in een gruwelijke gevangenis. Wat een lef, wat een dappere vrouw. Laten we háár eren.

Bertus Wiggerts, Hilversum