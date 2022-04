Ingezonden brieven: Is het ethisch juist om zo veel te doden?

De vogelgriep rukt op in Nederland, ook in de Hoeksche Waard. De vrijwilligers Ijona Hoegee (blond) en Ria van Laanen van de dierenambulance hebben het er dagelijks druk mee. Beeld Arie Kievit

Brief van de dag

Pieter Hotse Smit beschrijft de onheilspellende verspreiding van hoog-pathogene vogelgriep in de pluimveedichte Gelderse Vallei (Ten eerste, 22 april).

Op korte termijn is vaccinatie tegen deze specifieke variant van het virus een mogelijke manier om de huidige uitbraak te bestrijden, maar vaccinatie pakt de onderliggende oorzaak niet aan.

Hoe meer pluimvee per bedrijf en hoe meer pluimveebedrijven per vierkante kilometer er in Nederland aanwezig zijn, hoe groter het risico op het ontstaan of insleep van nieuwe varianten van hoog-pathogene vogelgriep. Daaruit volgt dan weer dat er meer vogels ‘geruimd’ moeten worden bij detectie van de ziekte, en – totdat een uitbraak stopt – hoe groter het risico dat een virus ontstaat dat eenvoudig tussen mensen wordt overdragen.

Als de maatschappij bereid is bovenstaande gezondheidsrisico’s van hoog-pathogene vogelgriep voor mens en dier te nemen en het ethisch verantwoord vindt om zo veel gezonde vogels te doden en te vernietigen bij een uitbraak, kan de pluimveesector blijven zoals die is. Echter, als men vindt dat die risico’s te groot zijn en deze manier van bestrijding onethisch is, dient de pluimveestapel af te slanken.

Thijs Kuiken, Erasmus MC, Gouda

Salaris

Briefschrijver Peter Simon geeft een inkijkje in de salarissen van de leraren voordat zij hun lang bevochten salarisverhoging kregen (O&D, 26/4). Ik ben blij voor ze, maar wil graag ook het verschil benadrukken met de zorg: waar een beginnend leraar begint met 3.170 euro, verdiende ik als senior verpleegkundige (hbo opgeleid), op een afdeling voor langdurige, multicomplexe zorg, na veertig jaar werken, net geen 3.100 euro. Dat was in 2018, net voor mijn pensionering. Ik vind het een schrijnend verschil.

Sjaak van Vliet, Beek

Lezen

Tiny Rutten denkt terug aan de tijd dat er op school nog ruimte was voor leerlingen om in alle rust te lezen en te schrijven (O&D, 27/4). In mijn carrière als basisschooldocent lees ik dagelijks voor(Jan Terlouw, Anke de Vries, Jacques Vriens, Dolf Verroen) en laat de leerlingen boekpromotie doen: iedereen vertelt in een kwartier over het boek dat is gelezen aan de hand van voorgelezen fragmenten, zonder het einde te verklappen. Iedereen wil daarna het boek lezen.

Ook schrijf ik met groep 7 en 8 ieder jaar gedichten aan de hand van simpele spelregels. Het gevolg is een bundel vol fantastische en creatieve poëzie. Trots op hun bundel zijn ze. Ze dragen de gedichten voor op een podium als echte kunstenaars. Het afgelopen jaar schreef ik met 250 leerlingen van een basisschool in Groningen. Hun boek verschijnt in juni.

Arjen Boswijk, docent, Groningen

Koningsdag

Vroeger speelde de radio ’s ochtends op Koningsdag het Wilhelmus en spelde iedereen een oranje strikje op. Tegenwoordig vermeldt de radio ’s ochtends op de verjaardag van de koning dat zijn populariteit de laatste twee jaar is afgenomen van 76 naar 44 procent. Wel gefeliciteerd! Wat een gekke gewoonten hebben wij Nederlanders.

Paul ten Hove, Oosterbeek

Terugkijken

Ik ben geboren in 1950 en herinner me nog goed het liedje Kleine kokette Katinka van De Spelbrekers waarover John Schoorl en Paul Onkenhout schrijven (V, 27/4). Ik zing nog regelmatig de eerste twee zinnetjes: ‘Kleine kokette Katinka / Kijk toch eens één keertje om’. Maar wat lees ik: ik zing dat dus al zestig jaar fout: het is ‘Kijk nou eens één keertje om’. Overigens is de tweede, niet-genoemde dichter Lodewijk Post.

Er wordt wel meer omgekeken in de popmuziek, zoals in de regels ‘I Was Looking Back to See If She Was Looking Back to See If I Was Looking Back at Her’ uit Looking Back van Johnny ‘Guitar’ Watson.

Rudy Schreijnders, Maarssen