Ingezonden brieven: ‘Ik werd Anne-moe en ben dat eigenlijk nog steeds’

Brief van de dag

Wat een bijzondere beschouwing afgelopen vrijdag in de Volkskrant over alle met zoveel tumult omgeven berichtgeving betreffende (‘het verraad van’) Anne Frank en de verschillende visies en belangen waarmee vanuit het buitenland naar het meisje gekeken wordt. Veelal door hen die het meisje bijna heilig verklaarden, het Achterhuis tot bedevaartsoord maakten en de geschiedenis tot een spannend commercieel successtory.

Mij, met een vergelijkbare geschiedenis, heeft al die aandacht nog wel eens parten gespeeld. Nauwelijks had ik bij een les voor de klas mijn naam op het bord geschreven of de eerste vingers gingen al omhoog: ‘Bent u familie van...’. De stelligheid waarmee ik dat ontkende was enigszins bezijden de waarheid, maar dat toelichten zou contraproductief zijn. Door de kinderen uit te leggen dat ik niet wilde meeliften op de roem van Anne, dat ik mijn eigen verhaal had, werden mijn woorden doorgaans al minder interessant. Woorden die op enig moment altijd wel weer werden onderbroken met: ‘Hebt u Anne weleens ontmoet, wat vindt u van haar?’

Ik werd Anne-moe en ben dat eigenlijk nog steeds. Maar dankzij de verhelderende analyse in de bijzondere beschouwing van Sander van Walsum zal het me waarschijnlijk beter lukken me daarmee te verzoenen.

Merlyn Frank, Oegstgeest

Ode aan democratie

Mooi initiatief van de Volkskrant om alle columnisten een ode aan de democratie te laten brengen (O&D, 12/2). Bert Wagendorp merkt terecht op dat tweehonderd woorden natuurlijk zeer beperkt is, maar hier en daar worden toch goede opmerkingen gemaakt.

Arie Elshout vindt dat we de democratie weer tot leven moeten wekken door de belofte in te vullen om een effectieve tegenmacht te creëren of te versterken. Marcia Luyten stelt dat de initiatieven van deelname aan burgerraden op basis van objectieve informatie, gebaseerd op feiten, een goed begin is. En Arnon Grunberg schrijft terecht dat de democratie onvermijdelijk theater is, en de huidige burgerraadpleging is ook deels theater.

Echte burgerraadpleging kent natuurlijk een andere dynamiek. Dan moet iedereen kunnen participeren. Dan ontkom je niet aan het organiseren van een platform waarop dat mogelijk is. Dat moet dan per definitie een nutsbedrijf zijn. Onafhankelijk natuurlijk. Niemand heeft dan het alleenrecht op de waarheid.

Om op het internet informatie en discussie overzichtelijk te houden, moet men werken met waardematrixen, zodat op elke pagina inzichtelijk is hoe men elke inbreng waardeert.

Peter Moulen, Geleen

Feest

Wat een feestje is het democratie-nummer. Een feest om zo veel kanten, vormen en beelden te ontvangen over dit onderwerp. Ook hoopvol. Want in deze tijden van polarisatie en onvermogen is het een cadeautje. Soms hilarisch en opstandig, dan weer bijtend en liefdevol.

Ik ben al jaren met pensioen, maar dit verruimt mijn blik en stemt vrolijk en nadenkend. Dank hiervoor. Ik hoop dat jullie vaker een thema op deze manier gaan uitdiepen.

Afke Toren, Grou

Toekomst

Marcia Luyten constateert in haar column over democratie dat het huidige systeem aan fundamentele verbeteringen toe is. Ze noemt burgerfora in Frankrijk. In Ierland hebben ze in 2018 het abortus-vraagstuk, dat dertig jaar problemen veroorzaakte, met burgerfora opgelost.

De filosoof Arnold Cornelis stelde al: de maatschappij is een sociaal regelsysteem en is nu aan een nieuwe variant toe: communicatief zelfsturingssysteem. Mensen hebben wereldwijd steeds meer behoefte aan zelfsturing. Maar dan moeten ze het wel leren en daarbij geholpen worden.

Martin uit den Bogaard, Amsterdam

Grens

Een titel die aanzet tot nadenken (Ten eerste, 12/2): ‘grensoverschrijdend gedrag: hoe krijg je mannen weer binnen grenzen?’ Waarom ‘weer’? Hebben mannen ooit bewijs geleverd dat ze géén grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwen plegen? Ze doen het lang niet allemaal, maar ik kan geen maatschappij, land of systeem bedenken waar ongewenst gedrag niet aan de orde was of is.

Lidwien Daniels, Wageningen

Verantwoordelijkheid

‘Mannen hebben de grootste verantwoordelijkheid om grensoverschrijdend gedrag te stoppen’ (12/2).

Grootste? ‘Mannen zijn meestal de veroorzakers van dit probleem’. Meestal? Zolang de in het artikel genoemde mannen en professionals zo blijven denken, hebben we nog veel te winnen.

Yuri van Poppel, Den Bosch