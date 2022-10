Ingezonden brieven: ‘Ik schaam mij voor dit gave land’

Nadat de laatste bus op 28 september vertrekt om asielzoekers van Ter Apel naar een andere overnachtingsplek te brengen, blijven drie mannen buiten de hekken slapen. Beeld Harry Cock/de Volkskrant

Brief van de dag

De vluchtelingenopvang in Nederland blijkt ontoereikend. Mensen moesten de nacht buiten doorbrengen, velen kampten daarna met gezondheidsproblemen. Artsen zonder grenzen greep in.

Dat er niet op stel en sprong ruimte en onderdak kan worden geregeld, kan ik mij met moeite nog voorstellen, maar dat je in een noodsituatie geen medische zorg kunt verlenen? In zo’n ‘gaaf’ land als Nederland zou dat toch geen probleem moeten zijn. Maar ja, dan moet er wel een wil zijn. Nu ligt er een uitspraak van de rechter: het probleem met de opvang moet binnen een bepaalde tijd zijn opgelost.

Je zou denken dat de overheid nu met man en macht de schouders eronder zet. Maar nee, men gaat in hoger beroep. Ik schaam me.

Herman Beuvens, Weert

Overbevolking

Er is naast het stikstofprobleem nog het probleem met de waterhuishouding en zoönose, merkt Ibtihal Jadib in haar column terecht op (Ten eerste, 11/10). Er is nóg een onderwerp waar bijna niemand zich aan waagt, en dat is overbevolking.

Door overbevolking slachten we miljarden dieren voor voedsel, is er sprake van overbevissing, komt kooldioxide in onze dampkring én is de diversiteit van de natuur door miljarden mensen vermoord.

Bijna alle onderwerpen in de Volkskrant zijn gericht op menselijke problemen en af en toe op problemen in de natuur. Het basisprobleem overbevolking wordt nog te veel vermeden.

Dick Speijers, Nuenen

Inspraak

Er heerst in het mondige Nederland een misvatting over wat participatie inhoudt. Zo schrijft Peter Kool (O&D, 10/10) dat het frappant is dat Sharon Dijksma een stuk inzendt over ‘Steden en inwoners die buitenspel staan bij de plannen voor het klimaat’ (O&D, 7/10).

Volgens Kool is Dijksma’s wethouder in de gemeente Utrecht een ‘schoolvoorbeeld van het doen alsof burgers inspraak hebben via ‘participatie’, waarna ze besluit tot wat ze zelf vooraf al vond.’

Participatie betekent meepraten, meedenken en je mening laten horen. Het betekent niet dat je de gemeente kunt opdragen jouw wensen uit te voeren. Het staat de gemeente vrij om in de belangenafweging jouw mening naast zich neer te leggen en tot een ander besluit te komen. Met meerdere belangen kan dat niet anders. De misvatting over participatie en inspraak belooft weinig goeds als de Omgevingswet in werking treedt.

Luuk Spruit, Voorhout

Vraagkartel

Peter de Waard bespreekt het idee van een ‘vraagkartel’ van olie-importeurs als tegenhanger van het ‘aanbodkartel’ Opec (11/10). Zo’n vraagkartel heeft bestaan: tot ongeveer 1970 werkten de grote westerse oliemaatschappijen (‘Seven Sisters’) samen om de olieprijs laag te houden, met politieke en zo nodig militaire steun van de Britse en Amerikaanse regering. De oprichting van Opec was een reactie op de marktmacht van dit vraagkartel.

Camiel van Altenborg, Wageningen

Schandalig

‘Sector wil geld van overheid’, las ik zaterdag in Ten eerste over de pluimveefokkers. Wat is het toch een rare reflex bij bedrijven om financieel gecompenseerd te willen worden bij tegenslag. Ik heb nog nooit de kop ‘Bedrijf stort onverwachte winst in belastingpot’ gezien, terwijl dat net zo logisch zou zijn.

De pluimveesector maakt het wel héél bont. Ze negeren al decennia duidelijke waarschuwingen van virologen over de risico’s van het samenbrengen van bizarre aantallen vogels op een klein oppervlak. Daarbij wordt ook het feit genegeerd dat voor mensen geschikt eten massaal aan kippen wordt gegeven. Tegen beter weten in namen pluimveebedrijven dus steeds grotere risico’s, waardoor nu de wal het schip keert: de vogelgriep gaat niet meer weg en dit jaar werden al miljoenen kippen afgemaakt.

Waarom moet ík daar in vredesnaam voor betalen? Bedrijven die te grote risico’s nemen, kunnen failliet gaan. Dat hoort zo, het is hun eigen probleem. Láát ze maar failliet gaan.

Het gaat hier niet om energie of over medicijnen, maar om producten die we makkelijk kunnen missen. Hoe erg is het als we geen kippenvlees meer kunnen eten of als we meer voor onze eieren moeten gaan betalen? Vergeleken met onze échte problemen zouden we het nauwelijks merken.

René Dijkgraaf, Harderwijk

Groene kaart

Gisteren bracht ik mijn kleinzoon naar zijn voetbaltraining. Na afloop hadden we het over gele en rode kaarten. De 5-jarige Sinne vroeg waarom scheidsrechters geen groene kaarten geven. Waarom alleen repressieve interventies? Deel inderdaad eens een groene kaart uit bij verheffende of sportieve acties. Het levert beslist sportiever spel op.

Gaston Gast, Leeuwarden

Onderwijsproblemen

Maandagochtend heb ik met verbazing zitten kijken naar de lancering van de nieuwe site van minister Dennis Wiersma op WNL: www.leeroverzicht.nl.

Laat minister Wiersma eerst maar eens ‘helpen’ bij al die kinderen die onterecht van school zijn verwijderd, die in het hokje ‘thuiszitter’ worden geduwd, die gestigmatiseerd zijn, wiens gezinssituatie wordt ontwricht, waardoor ouders niet meer kunnen werken en die van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Zijn voorganger, Arie Slob, had het ‘passend onderwijs’ bedacht, dat niet werkte. Er gaat miljoenen aan geld om in het onderwijs voor de leerkrachten en alles wat er ‘omheen hangt’, maar niemand wil energie steken in échte interesse om een kind weer op school te krijgen. Daar zijn ze allemaal te druk voor – met zichzelf, en met waardering voor hun werk.

Vertel míj waaróm mijn kind niet meer welkom is, en waaróm er 15.000 kinderen thuis zitten die geen enkel perspectief hebben, behalve iedere keer weer met een volgende ‘professional’ te praten, die dan zegt: ‘je hoeft wat mij betreft niet meer naar school’. En professionals die het advies geven: ‘zeg maar wat je wilt’. Alsóf een 17-jarige die al vijf jaar lang buiten de boot valt, dat moet weten.

Overigens zou ik ook blij zijn áls mijn kind weer ‘zit waar het hoort’, want dat houdt in dat ík ook weer werk kan gaan zoeken. Misschien zelfs wel op de nieuwe site.

Carin van de Ploeg, Zwolle