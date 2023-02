Ingezonden brieven: Ik raak niet uitgekeken op het leven

Senioren spelen jeu de boules in Roosendaal. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Ellen Deckwitz vindt dat je een boek moet pakken of een serie moet kijken als je uitgekeken raakt op het leven. Onzin! Als je inhoud aan je leven wilt geven, dóé dan iets.

Ik geef bijvoorbeeld inhoud aan mijn leven door, op een duofiets, te fietsen met blinden. Zij verheugen zich de hele week op dat luttele uurtje dat ik met hen naar buiten ga (voor hen vaak de enige mogelijkheid om buiten te zijn). Ook neem ik met hen de post door.

Daarnaast ben ik bestuurslid van twee verenigingen (vele clubs snakken naar bestuursleden) en zing in een koor. Verder onderhoud ik met ­enkele mensen een thema-wandelparkje bij een kerk. Ik lééf, omdat ik vóór en mét anderen mag leven. Daardoor raak ik niet ‘uitgekeken’ op het leven.

Rombout Eppenga, Renkum

Hertenkampen

De hertenkampen moeten worden afgeschaft, zo lees ik in de krant van 1 februari. ‘Ik vind het maar zielig, die hertjes achter een hek’, zegt een buurtbewoner die haar hond uitlaat. Is de hond gewoonweg eerder gedomesticeerd, waardoor we het niet zielig vinden dat een dier in huis wordt gehouden met af en toe een wandeling aan een riem? Een gevoel van ironie valt in ieder geval niet te onderdrukken.

Ludo Oomkes, Vorden

Excuses

Wordt het niet eens tijd dat de mensheid, de eliteclub van het dierenrijk, haar excuus aanbiedt aan de overige leden van de fauna?

Paul Gerbrands, Valkenswaard

Niets

Nederlandse auteurs stellen niks voor ‘omdat ze geen reet hebben meegemaakt’. Vrijgezel Giorgio Morandi woonde nagenoeg zijn hele leven op hetzelfde adres, samen met drie ongehuwde zussen. Van hem is de uitspraak: ‘Ik heb het grote geluk gehad dat er in mijn leven niets noemenswaardigs is voorgevallen.’ Hij heeft de prachtigste stillevens gemaakt.

Paul Rutten, Meerssen

Sammy

Wie was toch in Ramses Shaffy’s hit die Sammy die omhoog moest kijken? Sammy was volgens de dirigente in het koor waar ik gezongen heb helemaal geen persoon. Sammy was de jongeheer van Ramses zelf.

Als je de songtekst leest, zou dat wel eens de waarheid kunnen zijn. ‘Hoog Sammy kijk omhoog Sammy, want dan word je lekker nat.’ En: ‘Sammy loop niet zo gebogen, denk je dat ze je niet mogen.’

En zo zijn er nog wel meer verwijzingen in de tekst. Misschien ging het seksueel niet zo goed met Ramses toen hij dit nummer schreef.

Patrick van der Ende, Hoogland

Dna-daddy

Paul Onkenhout schreef in het Magazine van 28 januari dat acteur Raymond Thiry vader is van drie zoons bij twee lesbische stellen. Voor mijn gevoel heeft vaderschap toch meer te maken met het aanbieden van een ­ongelimiteerde hechtingsband en volledige pedagogische verantwoordelijkheid, waar hier volgens het artikel geen sprake van is.

Kloppend taalgebruik heeft een belangrijke functie in het tegengaan van misverstanden en vervreemding. Zeggen dat de kinderen ‘technisch’ ook uit de zaadgever voortkomen, en dat hij verder een aardige meneer is in hun leven, zou in dit soort gevallen wellicht correcter zijn. Nog mooier: verzin nieuwe termen voor dit soort sociale relaties. Dna-daddy?

Marcel Gerrits Jans, Groningen

Cataloguswoning

Wat een geklets van Dianne Maas-Flim over haar pleidooi voor behoud van cultuurhistorische context in de door aardbevingen geteisterde provincie Groningen. Woningbouw in Nederland wordt al jaren door dit soort opvattingen belemmerd in vooruitgang: duurzaamheid, klimaatvriendelijkheid, bouwefficiëntie, aardbevingbestendigheid en diversiteit.

Om dit te begrijpen adviseer ik eenieder zo’n door haar verfoeide ‘blokhutwoning’ eens te bezoeken. Ontdek dan ter plekke de vele voordelen ten opzichte van de achterhaalde traditionele woningbouw in Nederland.

Zelf deed ik dat in Elburg. Daar staat aan de Kamperweg voor mij het overtuigende bewijs: een geheel in eigen beheer gebouwde Finse cataloguswoning. Prachtig om te zien en geheel passend op een bijzondere locatie.

George de Haan, Elburg

Tips

Vanmorgen mocht ik van mijn bank een e-mail ontvangen met zes tips voor een veilige autorit. Gaat de bank de concurrentie aan met de ANWB? Ik vond het vreemd, maar ik begrijp het wel: ze willen dat ik veilig met mijn auto ook in de winter op zoek kan gaan naar een pinautomaat. Want in onze gemeente zijn ze niet meer te vinden.

Harry Baggen, Wijnandsrade-Nuth

Macht en links

Je kunt de terrasstoelen wel verschuiven op de Titanic, maar daarmee heb je het gebrek aan relevantie op links niet opgelost. De sociaaldemocratie heeft de relatie met haar traditionele achterban verloren, is een randstedelijk feestje geworden en heeft in het heden geen aansluiting met buitenparlementaire veranderbewegingen en initiatieven die een andere samenleving voorstaan.

De focus op meer parlementaire macht door een fusie met de linkse prekers van GroenLinks, is het begin van het einde. Was het bovendien niet Fred van der Spek van de PSP die ooit zei: ‘Als morgen iedereen PSP stemt, verandert er niets in Nederland. Zo werken machtsstructuren namelijk niet.’ Niets aan toe te voegen. Relevantie heeft weinig met aantallen zetels te maken.

Mooi artikel in hetzelfde kader over Joop den Uyl . Helaas de laatste ideologisch gedreven erflater en analyticus van de sociaaldemocratie. Hoog tijd voor de sociaaldemocratische scharensliep die de ideologie aanscherpt en revitaliseert op weg naar een voor jongere generaties relevant en bindend verhaal over een andere toekomst. Met geduld komen de zetels vanzelf wel.

Alle hens aan dek zou je zeggen. Maar doemt daar nu een ijsberg op?

Marien van Schijndel, Deventer