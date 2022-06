Ingezonden brieven: Hier spelen alle kinderen buiten

Kinderen spelen buiten in Enschede. Beeld Marcel van den Bergh

Brief van de dag

In een zeer leesbaar stuk stelde Anna van den Breemer dat het buitenspelen van kinderen steeds minder vanzelfsprekend geworden is. Vooral in de steden spelen kinderen minder buiten.

Onze straat in een grote stad heeft geen trottoirs. Toch spelen er elke dag kinderen op straat. Om automobilisten een lesje te leren leggen we veel obstakels op de keien. Victor Veilig om de 20 meter, maar ook stepjes, voetbaldoeltjes en andere voor automobilisten hinderlijke zaken. Ze moeten stapvoets laveren, maar kiezen ook vaak voor een alternatieve route.

In de 16 jaar dat we hier wonen zijn er nooit gevaarlijke momenten geweest. En alle kinderen spelen buiten.

Arjen Boswijk, Groningen

Spatschermen

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers heeft in het interview nou niet bepaald een visionaire blik als hij niet veel verder komt dan het noemen van spatschermen als de R in de maand is.

Doet mij denken aan een liedtekst van Paul van Vliet:

Ik ben zo vaak opnieuw begonnen

Dan dacht ik: Nu ben ik los van toen

Nu heb ik het verleden overwonnen

Van vandaag af ga ik alles anders doen

Hebben we dan helemaal niets geleerd van het verleden?

Ilona Dekker, Nieuwegein

Extra maatregelen

Jammer dat minister Kuipers niet de kans te baat neemt nog eens te wijzen op het belang van een gezonde levensstijl. Want wetenschappelijk bewezen: zonder overgewicht en als niet-roker word je minder ziek na een corona-infectie.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen stelde eind maart in zijn Kamerbrief vast dat nota bene in de afgelopen corona-jaren het niet zo is opgeschoten met de doelen uit het Nationaal Preventieakkoord wat betreft gezonder leven. Dus welke extra maatregelen zet Kuipers’ eigen sector in?

Nanette Haze, Nijmegen

Prioriteiten

De PvdA-bezwaarden benoemen de woningnood als eerste grote opgave van deze tijd. De GroenLinks-weigeraars zetten het klimaat bovenaan. Verder valt in de to-do-lijstjes vooral de overlap op.

De duivel schuilt dus in het stellen van prioriteiten. Gaan we huizen bouwen tegen de klippen op of laten we de woningbouw vastlopen in de hindermacht van stikstofbestrijders?

De kans bestaat dat een fusiepartij de kiezers voorspiegelt dat ze zowel haring als kuit krijgen. Dat wordt lastig. Woningzoekenden willen graag weten of ze moeten uitzien naar een rode, groene of roodgroene dageraad? Voor de draad ermee!

Bert de Croon, Den Haag

Fusie

De achterban van de belangrijkste linkse partijen is tegen een mogelijke fusie. In de ideologisch spannendste periode sinds pakweg 60 jaar, dankzij het oprukkende front van extreem rechts, vinden de bewakers van sociaal Nederland hun eigen puntjes relevanter dan de teloorgang van een tolerant en vrij land.

Ik ga vast nadenken hoe ik mijn kleinkinderen later uitleg dat het parlement uitpuilt van fascistische elementen omdat GroenLinks en PvdA ‘niet te overhaast’ te werk wilden.

Maarten Mens, Den Haag

Berichten

Lieve Elena, jouw berichten aan Iris Koppe (Bericht uit de schuilkelder) zijn een onmisbare bron van inzicht in de oorlog in Oekraïne. Het militaire en politieke nieuws volg ik ook, maar ruim 100 dagen sinds de Russische inval raak ik al bijna gewend aan dagelijks zoveel doden en destructie.

Het zijn jouw persoonlijke verhalen over familie en vrienden in Oekraïne en jouw openheid over de zorgen, pijn, hoop en verwarring die jij als vluchteling in Boedapest doormaakt, die mij telkens weer doen beseffen en voelen wat deze oorlog allemaal teweeg brengt. Dus blijf ons alsjeblieft schrijven, zolang als het nodig is.

Barbara Hogenboom, Wageningen

Groot onderhoud

Elke ondernemer gebruikt ‘slappe tijden’ voor (groot) onderhoud aan machines, gebouwen, parkeerplaats et cetera. Schiphol heeft bijna twee jaar de tijd gehad om de start- en landingsbanen op orde te brengen. Dat dit nu ook nog in de drukste periode moet gebeuren, is wel de meest voor de hand liggende reden, om deze directie te vervangen.

Ton Epping, Woerden