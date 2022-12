Ingezonden brieven: Haal de echte Dickenstijd terug

Het Dickens Festijn in het Bergkwartier van Deventer. Beeld NurPhoto via Getty Images

Er is een trend gaande met Dickens-kerstmarkten. Niet alleen in Deventer, maar ook in allerlei andere plaatsen. Deventer is nog enigszins te begrijpen vanwege het boekenfestijn, maar ook daar speelt iets wat me dwarszit. Waarom niet het Socratesfestijn of de Annie M.G. Schmidtmarkt of ieder jaar een andere schrijver?

Ik denk omdat de gegoede burgerij, en iedereen die daarvoor door wil gaan, het heerlijk vindt zich te verkleden als de ‘haves’ om trots te paraderen. Kijk mij, ik was toen al rijk. Maar 1850 was een tijd van afschuwelijke en grootschalige armoede en zeer ongezonde leefomstandigheden.

Misschien moeten we, dat wetende, ons als armoedzaaiers verkleden en de kraampjes afgaan om een aalmoes te vragen, dan haal je de tijd van Dickens echt terug. Want anders krijgt de feodaliteit een vrolijk randje, en dat zou niemand toch moeten willen.

Harry Bleeker, Amsterdam

Winnaar

Vrouwensport wordt vaak zeer onderbelicht in de media. De Volkskrant is daarop geen uitzondering. Ik stoor mij daar al jaren aan. In de krant van 15 december wordt een kort bericht geplaatst over de eerste wedstrijd op natuurijs. Als je de kop leest, lijkt het of er alleen maar een mannenwedstrijd is gereden. In de slotzin wordt duidelijk dat er ook een vrouwenwedstrijd was, met als winnaar Maaike Verweij. Zij verdient evenveel credits als Gary Hekman en had ook als winnaar in de kop moeten worden opgenomen.

Johan Suiker, Amsterdam

Excuses

Op de een of andere manier lukt het het kabinet-Rutte IV van ieder plan een puinhoop te maken. Wat te denken van het grote plan excuses aan te bieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Vijf Surinaamse organisaties van nabestaanden van tot slaaf gemaakten die een kort geding aanspannen om excuses nú door de rechter te laten verbieden. Een vicepremier die halsoverkop naar Suriname afreist om de laatste plooien glad te strijken en een controlfreak als de minister-president, die wil vasthouden aan zijn planning.

Waarom eigenlijk Sigrid Kaag en niet minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra of is die laatste na het racisme-onderzoek op zijn eigen ministerie sowieso ongeloofwaardig?

Waarom deze snelheid? Is men zo bang dat een volgend kabinet géén excuses zal aanbieden, omdat volgens een peiling van I&O Research een meerderheid van het volk (nog) tegen het aanbieden van excuses is? En namens wie worden er excuses aangeboden?

De slavenhandel was vooral een zaak van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën en de West-Indische Compagnie. Ik kan me niet voorstellen dat Nederlanders met een migratieachtergrond (26 procent) en bewoners van de voormalige Generaliteitslanden (22 procent) zich ook maar enigszins verantwoordelijk voelen voor de slavenhandel.

Geen misverstand, slavenhandel is en was een verderfelijk systeem, waarvan niet voldoende afstand kan worden genomen. Het is een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis.

Hoe nu verder? Stop dit rare idee om nú excuses aan te bieden. Maak bij de herdenking van de 150 jaar afschaffing van de slavernij werk van goed onderwijs over de slavenhandel en koloniale geschiedenis. En begin eindelijk eens met het effectief uitbannen van racisme in ministeries en ambtenarij.

Hans Moonen, Utrecht

Pletten

Als opsporen van teelbalkanker werd gedaan door het ‘pletten’ van de testikels tussen twee platen om een foto te kunnen maken, dan was er allang een andere methode ontwikkeld. Waarom gaat die verandering zo traag bij vrouwen?

Geld is natuurlijk een belangrijke reden, maar ook deels omdat vrouwen te weinig klagen en het maar ondergaan. Wat gebeurt er als we nu eens allemaal weigeren?

Daniella Bruinsma, Almere

Stemmers

In het interview met Cody Hochstenbach over de woningmarkt betoogt de onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam dat de overheid het idee gestimuleerd heeft dat het kopen van een huis je een trotse en volwaardige burger maakt.

Volgens mij speelt er nog een ding mee: in het Engeland van Margaret Thatcher begreep de regering al dat huurders links stemmen en kopers rechts. Door het verkopen van sociale huurwoningen zijn er potentieel meer stemmers voor de rechterflank van het politieke spectrum dan voor het linkerdeel.

Onze regering met VVD en CDA heeft dat erg goed begrepen.

Chrit Meertens, Amsterdam