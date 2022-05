Ingezonden brieven: Gerard Reve, Mark Rutte, arbeidsmigranten en pensioenen

Gerard Reve aan zijn schrijftafel in 1984. ‘Beter weg dan later niet te vinden’, was zijn motto toen hij het archief van het Nieuw Israëlitisch Weekblad opruimde. Beeld Steye Raviez/Hollandse Hoogte

Brief van de dag: Rutte praktiseert motto Gerard Reve

Bij het bericht over de losse omgang van onze premier met mogelijk belangrijke informatie schoot mij een fragment te binnen uit de biografie van schrijver Gerard Reve, geschreven door Nop Maas (deel 1, pagina 338).

Bij een van zijn tijdelijke baantjes bij uitgeverijen om nog enig geld te verdienen, kreeg Reve de opdracht om het fotoarchief van het Nieuw Israëlitisch Weekblad te ordenen. Het leek Reve volgens het boek het beste om meer dan driekwart van het archiefmateriaal weg te gooien onder het Reves motto: ‘Beter weg dan later niet te vinden.’

Typisch Rutte.

Gerrit Riethorst, Arnhem

Pensioen

Woensdag betoogden Berendsen en Van de Ven dat het huidige pensioenstelsel superieur is aan het nieuwe waar de Eerste Kamer binnenkort over stemt (O&D, 18 mei). Het is een ­beetje koffiedik kijken, zoals het geval was bij alle op het paradigma van de marktwerking gebaseerde stelstelwijzigingen, zoals in de zorg, het onderwijs, bij nutsbedrijven, de studiefinanciering en vermogensbelasting.

Misschien kan de Eerste Kamer zich eens afvragen hoeveel van die stelselwijzigingen succesvol zijn gebleken, de gigantische kosten van die veranderingen meewegend. En misschien kan een bolleboos eens uitrekenen wat er zou zijn gebeurd als iedereen in 2006 met zijn vingers van het pensioensysteem af was gebleven.

Dus als de rekenrente gewoon 4 procent was gebleven zoals altijd, ook toen de marktrente 13 procent was. Het zou zomaar tot het inzicht kunnen leiden dat je beter halverwege kunt omkeren dan uiteindelijk ­verdwalen.

Jan Jozef Pool, Amsterdam

Geld

Het gaat goed met de pensioenen, schrijven twee deskundigen (18/5). De pensioenpotten blijven ook goed gevuld na stevige en terechte indexaties. Pensioengelden zijn ontstaan vanuit een vervuilende, CO2-gerichte, biodiversiteit verkleinende en natuur aantastende samenleving; jammer, maar dat kon niet anders.

Nu moeten we dat ‘vervuilde geld’ investeren tegen normale, niet-gekmakende rendementen in klimaat, groene energie, sociale woningbouw, zorgvoorzieningen, innovaties en natuur om ons land naar een schonere toekomst toe te leiden.

We moeten politici, pensioenbeheerders, sociale partners en eigenlijk alle pensioengerechtigden oproepen minder bezorgd te zijn over hun geld over dertig jaar, en meer bezorgd te zijn over het groen, de zeespiegel en de natuur over dertig jaar.

Geld voor de natuur nu levert natuur op voor de toekomst. Belangrijker nog: natuur is echt, hitte en droogte zijn echt, biodiversiteit is echt, maar geld is slechts een verzonnen verhaal.

Luc Meuwese, Den Haag

Personeelstekort

Kennelijk is de arbeidsmarkt nog niet zó overspannen dat werkgevers nu ook mensen van 55 en ouder aannemen. Ik ken talloze verhalen van oudere werknemers die al tientallen sollicitaties hebben verstuurd, dolgraag aan het werk willen, maar simpelweg niet aan de bak komen.

Dus in plaats van buitenlandse werknemers te werven (Ten eerste, 18 mei), ondanks de waarschuwing van de Arbeidsinspectie en ondanks het schrikbarend tekort aan huisvesting, zouden de Nederlandse werkgevers eerst moeten putten uit het bestaande reservoir aan ervaren arbeidskrachten.

En als het dan ook nog zou lukken parttimers over te halen iets meer uren te werken (dat zou financieel aantrekkelijker gemaakt moeten worden door gratis kinderopvang aan te bieden en de diverse tegemoetkomingen en subsidies in stand te laten, ook bij hogere inkomsten), en asielzoekers sneller aan het werk te laten (net zoals de Oekraïense vluchtelingen) zou het personeelstekort kunnen worden opgelost.

Marie-France Admiraal, Vught

Vervoeging

Vervoegingen à la Rutte: wist - wiste - geweten.

Ger Lugtenberg, Capelle aan den IJssel

Rutte

Geen wonder dat je je niks kan herinneren als je dagelijks bezig bent met het opschonen van je geheugen.

Michael Lenzen, Nijmegen

Rutte 2

De uitleg van Rutte over zijn gewiste sms’jes doet me denken aan een interview met een voetballer die wordt bevraagd over een afgekeurde goal: ‘Ja, de VAR constateerde dat ik buitenspel stond, maar ik zie dat echt anders hoor.’

Huub Brinkhof, Amstelveen