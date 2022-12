Ingezonden brieven: Geneeskunde is soms genezen, vaak verlichten en altijd troosten

Sigrid Kaag, minister van Financiën en vicepremier, op bezoek in Paramaribo in verband met gesprekken over de excuses voor het slavernijverleden die op 19 december werden aangeboden. Beeld Julius Schrank/de Volkskrant

Brief van de dag

De opmerking van Rutte dat excuses geen eindstation (een punt) zijn, maar een begin (een komma), leidde in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba over het algemeen tot instemming. Nu dient de vraag zich aan wat er moet gebeuren.

Gerard Spong gaf aan dat aan herstelbetalingen veel juridische haken en ogen zitten (O&D, 21/12). Het lijkt mij een discutabele weg waar vooral juridische disciplines wel bij gaan varen. Doelstelling zou moeten zijn om de vaak slechte situatie in financieel-economisch opzicht van de bevolking in de landen en koninkrijksdelen te verbeteren.

Mij lijkt de meest geëigende weg om programma’s op te stellen ter verbetering van de vaak zwakke infrastructuur. Meerjarige plannen die Nederland financiert. Huisvesting, een wegennet, zeewering, waterhuishouding op het platteland, riolering in de steden, onderwijs en gezondheidszorg zijn onderwerpen en sectoren die in de programma’s moeten worden opgenomen.

De investeringen in het wegennet in het voormalige Oost-Duitsland bewezen dat een verbeterde infrastructuur leidt tot stimulering van particuliere investeringen waardoor werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg op een goed peil komen waar de bevolking echt bij is gebaat.

Beschouw Suriname en de zes eilanden als gelijkwaardige gesprekspartners en maak afspraken die juridisch vastliggen. En houdt bij de uitvoering de doelstelling in de gaten: de welvaart van de Surinaamse bevolking en de bewoners van de zes eilanden moet structureel verbeteren.

Hans Doets, Delft

Troost

Anne Buunk en Robin van den Kieboom stellen voor om alledaags lijden niet te pathologiseren, maar te normaliseren (O&D, 19/12). Daar zit wat in. Eigenlijk is het een oud thema in de gezondheidszorg.

Volgens de wereldberoemde arts Ambroise Paré (1510-1590) is geneeskunde soms genezen, vaak verlichten en altijd troosten. De filosoof Wilhelm Dilthey (1833-1911) stelde de geesteswetenschappen tegenover de natuurwetenschappen met Verstehen (verstaan of begrijpen) aan de ene en Erklären (verklaren) aan de andere kant.

Alledaagse ellende is niet direct natuurwetenschappelijk te verklaren. Dat hoeft ook niet. Een naaste die lijdt kun je zonder Verstehen en Erklären proberen te begrijpen en te troosten.

Cor de Jong, emeritus arts en psychotherapeut, Gemert

Zorgverzekering

Er is veel mis met de transparantie van zorgverzekeringen (O&D, 20/12). Ik mis bijvoorbeeld een lijst waarop staat wanneer en wat je precies van je eigen risico moet betalen. Dat zou zo fijn en overzichtelijk zijn: doosje vezels (voor de darmflora) voorgeschreven? Dat kost zoveel van het eigen risico. Doorverwijzing naar oogarts of diëtist? Dat vergt zoveel eigen bijdrage.

Het zou heel normaal zijn als de verzekeraar daar ieder jaar een overzichtelijke en logische lijst van maakt voor zijn klanten. Nu is het net een bingospel, maar dan achteraf.

Eveline Bartens, Amsterdam

Fietsen

Met techniek en regelgeving wordt geprobeerd de e-bike af te remmen (Ten eerste, 21/12). Deze ‘oplossingen’, die mensen mogelijk weer terug de auto in jagen, gaan voorbij aan de fundamentele vraag hoe we de publieke ruimte willen inrichten.

We vergeten vaak dat het een keuze is om de auto op onze wegen ruim baan te geven, hetgeen daarom maar zelden ter discussie staat. Als we onze prioriteiten herzien, is er zat ruimte voor de langzame én snelle fietser.

Linda Nieuwenhoven, Rheden

Brommer op zee

Mijn naamgenoot Jakob Muntinga trekt fel van leer tegen de NPO, die zijn favoriete programma Brommer op zee schrapt (O&D, 20/12). Ik vind dat ook jammer, maar ik mis het programma met de korte interviewtjes en fragmentjes over o zo belangrijke boeken niet écht.

De enige aflevering die ik volledig heb uitgezeten was het diepgaande interview met Cees Nooteboom. Eindelijk tijd genoeg voor de uitstekende interviewer Wilfried de Jong. Ik betwijfel of dit programma de niet-lezer heeft bereikt.

Nee, dan Bestseller Boy. Amusant, beetje plat, maar het bereikt wel de TikTok-jeugd en het is bovendien een prachtige persiflage op het boekenvak met een uitgeefster (‘Royalties? Hoezo, eerst de drukker betalen!’) en het boekhandelsoptreden van Momo.

Maarten Muntinga, uitgever, Amsterdam

Asielzoekers

Joepie, de staat krijgt gelijk van het gerechtshof in Den Haag, dus hoeft de regering zich niet te houden aan de eerdere uitspraak van de rechter om de noodopvang voor asielzoekers op korte termijn te verbeteren (Ten eerste, 21/12).

Nee, kostbare middelen en tijd besteden aan rechtszaken, dát heeft zin. Beter alle hens aan dek en alle handen uit de mouwen steken, zou ik zeggen.

Nanette Haze, Nijmegen

Voetgangers

Goed in de Volkskrant (20/12) te lezen dat de gemeente Amsterdam het probleem van de steeds sneller door de stad racende e-bikes onderkent. Helaas lezen we dat de verkenningen focussen op de last voor de ándere, OEK (op eigen kracht) fietser. Nog steeds, of alweer, ziet de gemeente de voetgangers over het hoofd. Terwijl juist ook zij veel last hebben van e-bikes: die zie je in hun snelheid niet aankomen en meer dan een auto schieten ze van alle kanten langs je heen, zeker in smalle straatjes waar de fietser er niet direct door kan.

Veel e-bikes schromen dan niet om even de stoep mee te pakken. De voetganger moet dan als opgejaagd wild een veilig heenkomen zien te vinden. Juist omdat je de e-bike, in tegenstelling tot andere vervoersmiddelen, niet hóórt, kan het onverwachte effect extra groot zijn. Niet dat we pleiten voor meer lawaai, maar fietsers geven zich geen rekenschap van de positie van andere weggebruikers. Ook voetgangers hebben recht op veiligheid.

Dus moet in ál het gemeentelijk beleid worden bekeken wat de gevolgen zijn voor de voetganger. Door hun traagheid zorgen zij voor de leefbaarheid van de stad, voor de menselijke maat. Een stad zonder voetgangers is immers een spookstad.

Patty Muller, voorzitter VoetgangersVereniging Nederland