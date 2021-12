Ingezonden brieven: even de buren gelukkig nieuwjaar wensen zonder dekking te hoeven zoeken

Vuurwerkliefhebbers hebben op 27 december 2021 vuurwerk gekocht in de grensplaats Baarle-Hertog. Nederlanders doen vanwege het vuurwerkverbod in eigen land hun inkopen in de Belgische gemeente. Beeld ANP

Taliban

Op mijn avondwandeling langs de rand van Groningen word ik al dagen geconfronteerd met ongelofelijke explosies op bepaalde plekken in de stad. Taliban-achtige groepen met eigen wetten misdragen zich. Ik snap heel goed dat de politie voor haar lage salaris zich daar ‘de vingers niet aan gaat branden’.

Ik lees in de krant dat de brandweer voor Oud en Nieuw de voertuigen van bepantsering voorziet (Ten eerste, 28/12). We lezen ook dat er tonnen zeer zwaar verboden vuurwerk in onder andere België wordt aangeschaft; ‘want er mag zoveel niet’, aldus de uitleg.

De mensen in de zorg, die zich nu al twee jaar uit de naad werken, smeken geen vuurwerk af te steken. Het lijkt erop dat de we onverschillig zijn geworden en ook dit laten voor wat het is. Ik stel voor nu even aan de bemanning van de ambulances en brandweerwagens te denken die we er weer op afsturen. Laten we even bij hen stilstaan voordat op nieuwjaarsmorgen het ‘ach en wee’ weer losbreekt.

Benne Holwerda, Groningen

Onacceptabel

Voorspelling: Oudjaarsavond en nieuwjaarsnacht zal er door relschoppers ondanks, of juist door, het vuurwerkverbod weer flink wat ellende over Nederland worden uitgestort.

Op Nieuwjaarsdag volgt dan zoals ieder jaar steevast de wanhoopskreet van Ferd Grapperhaus en andere politici dat het onacceptabel is en dat ze van de politie, ambulancemedewerkers en brandweerlieden moeten afblijven. En gaan over tot de orde van de dag.

Onacceptabel: een woord waarvan de betekenis totaal verloren is gegaan.

Kees Bless, Zevenaar

Vuurwerkverbod

Er geldt deze jaarwisseling een vuurwerkverbod. Dat betekent, ondanks het geweeklaag van de vuurwerkbranche, ook dit jaar weer een heerlijk rustige jaarwisseling. Weer even de buren gelukkig nieuwjaar wensen zonder dekking te hoeven zoeken. Gelukkig weer een nacht met schone lucht en gelukkig niet al die rommel op straat.

Hans Brouwer, Zeewolde

Waanzin

In de ambulances liggen steekwerende vesten. Brandweer- en ambulancepersoneel dragen bodycams. Een brandweerwagen is uitgerust met tralies voor de ramen en op de ramen zelf is folie geplakt ter voorkoming van versplintering.

Gezellig Oud en Nieuw vieren: we zijn er altijd al goed in geweest, maar het wordt gewoon nog steeds leuker. Wat een waanzin.

Koos van Nieuwenhoven, Baarn

Telegram

Appelflappen, oliebollen, poedersuiker. oudejaarsconference. Bier, drank, bitterballen. De klok. Het aftellen. Champagne. Gelukkig Nieuwjaar! Naar buiten. Dichte mist. Weeralarm: code rood. Toch vuurwerk afsteken.

Vuurpijlen. Luchthuilers. Donderslagen. Spetterregens. Duizendklappers. Vuurwerkmatten. Een Chinese rol Mega Cracker 500 duizend schots, met de effectomschrijving: 35 meter ratelband met harde eindknal. Color Thunder Magic Celebration Cracker 720 schots.

Recordbedrag knal- en siervuurwerk: 77 miljoen euro. Slagvelden in stadscentra. Brandweer Den Haag zeshonderd maal uitgerukt. Hectiek in brandwondencentra. Blijvend oogletsel. Afgezette handen, ledematen. Autobranden. Honderden nachtbrakers ’s nachts in de cel.

Molen in Bovenkarspel door vuurpijl in de brand. Geweldsincidenten tegen hulpdiensten. Vuurwerkbom onder brandweerwagen. Gewonde politieagent: revalidatietraject. Twee doden: vader en zoon, ten gevolge van brand door vuurwerk en verstikkende rook. Moeder en dochter zwaargewond.

Peter de Ruiter, Emmen