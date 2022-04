Ingezonden brieven: Er komt pas een frisse wind als wij ons electorale gedrag herzien

Minister Hugo de Jonge (CDA) donderdag nadat Kamerlid Attje Kuiken (links, PvdA) een motie van wantrouwen heeft ingediend. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Brief van de dag

Het gebruik van fossiele brandstoffen ben ik al een tijdje helemaal zat. Helaas werk ik vanuit huis in een huurwoning met gasverwarming. Daarom heb ik mijn verwarming de afgelopen winter helemaal uitgelaten, bij wijze van experiment.

Nu is er met de oorlog in Oekraïne een extra reden bij gekomen om aardgas te mijden. Het Rijk zet de thermostaat in zijn gebouwen twee graden lager en roept burgers op hetzelfde te doen.

Voor sommige mensen schijnt dat vervelender te zijn dan voor anderen. Er is een correlatie met sekse via de hoeveelheid spiermassa. Zelf kan ik mij als sportieve man niet meer voorstellen dat ik de verwarming weer aan zou zetten. Met thermokleding en af en toe een wandeling ben ik ook de koudste dagen goed doorgekomen.

Ik roep iedereen die zich daartoe in staat acht dan ook op om helemaal te stoppen met kunstmatige verwarming. In solidariteit met de inwoners van ­Oekraïne, in solidariteit met de slacht­offers van de klimaatcrisis, maar ook in solidariteit met alle mensen die wel een verwarmde werkplek nodig hebben.

Stijn van Uffelen, Nijmegen

50 jaar later

Dat Hugo de Jonge zich tijdens het debat in de Tweede Kamer een getalenteerde leerling van Mark Rutte toonde, verbaast niet. De Nederlandse kiezer vindt het ­namelijk prima zo.

Keer op keer overleven verbaal begaafde maar moreel gemankeerde bestuurders de verkiezingen. Zolang de weg­kijkende meerderheid een comfortabel leven leidt en van de overheid niets te vrezen heeft, blijft bestuurscultuur een holle kreet uit het handboek voor managers. Net als tegenmacht en nieuw leiderschap. En dat weten ze in Den Haag.

Dus kijken we telkens naar een parlementaire voorstelling waarvan de uitkomst vooraf vaststaat. Een frisse wind komt er pas als wij ons electorale gedrag herzien. Gelukkig weet bijna niemand meer dat in Nederland alles vijftig jaar later gebeurt, zoals Heinrich Heine ­gezegd zou hebben.

Armand Leenaers, Heerlen

Vingertje

Weer kon de Tweede Kamer niet meer dan wijzen met een bestraffend vingertje en was een vuist maken er niet bij. Heel frustrerend dat de berichten die er aan het luchtledige debat voorafgingen al vertelden wat er ging gebeuren: ja, nee, het viel wel mee, sorry, had niet mogen gebeuren en kunnen we nu weer aan het werk?

Heeft iemand begrepen waarom de oppositie niet voltallig aanwezig was voor die hoofdelijke stemming? Onze kritische volksvertegenwoordigers ­zagen het debacle kennelijk al van verre aankomen en zaten liever thuis op de bank.

Frits Hendrik Emmerik, Den Haag

Ping-pong-prietpraat

De halve wereld staat in spreekwoordelijke brand, maar 150 Kamerleden besteden elk 12 uur aan ping-pong-prietpraat over een onderwerp dat allang op de plank met vergeten onderdelen had moeten worden bijgezet.

Ik zou zeggen: ga eens met onze toekomst bezig in plaats van met het afstoffen van jullie selectieve, partijpolitieke verontwaardigingen.

Jan Th. Lensen, Heerenveen

Staatsrechtelijk novum

Het debat van de Tweede Kamer met Hugo de Jonge over zijn bemoeienis met de Sywertdeal verdient kennelijk het ­predicaat staatsrechtelijk novum. Behalve dat het in de helft van de tijd had ­gekund, speelde zich tijdens dit debat nog een staatsrechtelijk novum af: de woordvoerders van VVD en D66 verlegden de aandacht van Hugo de Jonge naar Pieter Omtzigt en gingen hem als ware inquisiteurs te lijf over zijn vermeende aandeel in de Sywertdeal.

Kamerleden die hun controletaak uitbreiden naar een collega, kennelijk om een rekening uit het verleden te vereffenen, is niet alleen een staatsrechtelijk ­novum, maar ook een nieuw dieptepunt.

Atty Vogelzang, Amsterdam

Raar

Als ik tegen mijn baas lieg, informatie achterhoud, trucs uithaal met verschillende telefoons en niet integer ben, word ik ontslagen. Een minister kan zijn ‘oprechte’ excuses aanbieden en waar hebben we het dan nog over? En het maar raar vinden dat mensen niet meer gaan stemmen.

Len Koetsier, Groningen

Informatie delen

Het kabinet heeft de plicht informatie te delen met de Tweede Kamer; het ongewenste deel houdt het voor zichzelf, het andere deel geeft het aan de Tweede ­Kamer.

Luc Meuwese, Den Haag

Leugens

Naar aanleiding van het artikel ‘Informatie-oorlog: Litouwse elfen tegen Russische trollen’ bedacht ik hoe zuinig we moeten zijn met waarheid en feiten. Het sluipende gevaar van ruim elf jaar premier Rutte is dat gaandeweg de leugen, in de vorm van een leugentje om bestwil, of voor de goede zaak, steeds meer wordt geaccepteerd als toegestaan. Onder het motto: het doel heiligt alle middelen. Pragmatisme.

Hoeveel voorbeelden van leugens van bewindslieden, van overheidsorganen die hun onwelgevallige zaakjes onder het tapijt veegden, zijn er de afgelopen jaren niet geweest? De schaal is nog ­anders, maar in wezen werkt de Nederlandse overheid even hard mee aan het verspreiden en normaliseren van des­informatie. En natuurlijk, de burgers ­nemen dit over.

Kees Broekhuizen, Uffelte

Werkelijkheid

De werkelijkheid wordt niet bepaald door wat er wordt gezegd, maar door wat er wordt gedaan.

Paul Meulblok, Amersfoort

Geld

Het IPCC-rapport geeft aan wat we allemaal minder moeten. Minder reizen, minder spullen, minder vlees. Zo houden we met z’n allen een hoop geld over. Misschien goed om dan ook te bedenken wat we daarvan meer gaan doen. Geef alle kinderen gratis muziekles, tekenles, dans­les en sport. Bied alle kinderen gratis vakantieactiviteiten als kamperen, strand en zeilen. Kinderen gelukkiger, meer kansgelijkheid en gewenning aan een ander consumptiepatroon.

Peter Simon, Apeldoorn

Tata Steel

Er moeten nog miljarden naar Tata Steel voor de bouw van nieuwe groene fabrieken, terwijl het effect nog jaren uitblijft. Tegelijkertijd zijn ze gehuisvest aan misschien wel het mooiste stukje kust van Nederland.

Waarom komt de optie dan niet op tafel om heel Tata te verhuizen naar een plek waar ze minder schade aanrichten, zoals bijvoorbeeld de Maasvlakte? Er moet daar toch nog een steenkool­centrale worden omgebouwd, dus doe het dan in één keer goed. Met de ontwikkeling van de huidige locatie naar natuur, recreatie en woningbouw kunnen die miljarden eenvoudig op tafel komen.

Resultaat: Tata wordt groen en Nederland heeft er een prachtig gebied bij, met mogelijk duizenden woningen. Denk je aan de lange termijn, dan is verhuizing van Tata juist dé optie waarbij miljarden kunnen worden vrijgemaakt en waarmee een verrijking van de ­Nederlandse natuur kan plaatsvinden.

Pieter Booij, Amsterdam

Sierteelt

‘Deze industrie (de sierteelt, red.) draagt immers in belangrijke mate bij aan het welzijn in Nederland.’ In welke wereld leeft de ceo van Flora Holland? De sierteelt is de grootste agrarische gifgebruiker per hectare, dus hoezo ­bijdrage aan het welzijn in Nederland?

Ik zou zeggen: ‘Beste regering, in plaats van de gevraagde staatssteun te geven/verruimen, gebruik deze (gas)crisis alstublieft om de sierteelt op te heffen en de infrastructuur ervan om te (laten) vormen tot biologische, plantaardige eiwitteelt.’

Vier vliegen in één klap: minder pesticiden, meer plantaardige eiwitten, ­minder gas en meer biologische teelt in Nederland.

Andries Krijgsman, Demen

Smaak

‘Plantaardig alternatief voor dierlijk product is vaak al goedkoper in supermarkt’, kopt de krant. Uit onderzoek blijkt dat de prijskloof tussen twaalf populaire dierlijke producten en hun plantaardige alternatieven verdwenen is. ‘De goedkoopste merken sojamelk, plantaardige kaas, gehakt, schnitzels en shoarma zijn goedkoper dan de duurste dierlijke versies van die producten.’

Allemaal leuk en aardig en goed voor de portemonnee en het milieu, maar hoe zit het met het verschil in smaak?

Frans Leliveld, Amsterdam

Karton

In de krant van 5 april viel mij een advertentie op van een papier- en karton­producent. Daarin werd bepleit vooral (hun) karton te gebruiken als verpakkingsmateriaal, omdat het goed en makkelijk te recyclen is. Ongetwijfeld.

Wellicht een nog beter idee, en voor het milieu veel effectiever: pak eens de fiets, neem een tas mee en koop lokaal je spullen in, in plaats van bij de webshop.

Bespaart veel brandstof en verpakkingsmateriaal, geen stinkende busjes in de straat, je blijft er fit bij, komt nog eens buiten en steunt de lokale middenstander. Zodat je wellicht achteraf niet hoeft te klagen dat er alwéér een leuke winkel uit het straatbeeld is verdwenen.

Maarten van der Wouden, De Heurne

Volle zalen

‘De zalen zijn weer open, maar waar blijft het publiek?’, is de vraag in katern V. Ik was de afgelopen weken bij The Vices en Paceshifters (twee keer Rotown, volle bak), Sea Girls (Melkweg, uitverkocht), Hans Teeuwen (Circustheater, vol) en ­Tinlicker (Tivoli, tot de nok). Het publiek? Overal om mij heen, heerlijk!

Marcel Verspeek, Rotterdam

Clowneske rouwdouwer

‘Met Vladimir Zjirinovski verliest Rusland een van zijn markantste parlementariërs. De clowneske rouwdouwer smeet desnoods met glazen.’ Leuk detail, die glazen. Groot-Russisch extreem-­nationalist, antisemiet (ondanks Joodse wortels), herrieschopper: ieder weldenkend mens zou hem een fascist genoemd hebben. Ook Mussolini en Hitler hingen in hun parlementen regelmatig de herrieschoppende ‘clowneske rouwdouwer’ uit toen ze nog niet aan de macht waren. Baudet nu ook. Maar dat terzijde.

Wim Baltussen, Eindhoven