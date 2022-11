Ingezonden brieven: ‘Er is nog geen consensus over de pensioenen en ik hoop dat deze er nooit zal komen’

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, voorafgaand aan een debat over de wet toekomst pensioenen in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Brief van de dag

In zijn bijdrage schrijft Peter de Waard over de discussie rond het nieuwe pensioenstelsel dat ‘als zelfs besluiten waarover na twintig jaar vooroverleg consensus is bereikt, niet meer kunnen worden doorgezet’, Nederland een ‘onbestuurbaar land’ is (Economie, 2/11).

Consensus? Je zou over consensus kunnen spreken als je eraan voorbijgaat dat groepen die dit akkoord aangaat, buitenspel zijn gezet en nooit inspraak kregen; denk aan gepensioneerden en zzp’ers. Daarnaast waarschuwden deskundigen en oud-politici jarenlang dat de invoering van dit stelsel problemen met zich mee zal brengen. Dit mondde recent uit in een brandbrief aan de Tweede Kamer, waarin zij waarschuwen deze wijziging nu niet door te voeren. Bovendien verschillen politici en vakbonden nog van mening over de invoering. Onder grote druk gingen de vakbonden akkoord, maar van harte was het niet.

Peter de Waard mag overtuigd zijn dat er consensus is en dat het land onbestuurbaar is als deze consensus niet wordt uitgevoerd. Ik ben van mening dat deze consensus er (nog) niet is en hoop dat deze er nooit zal komen. Er zitten te veel haken en ogen aan dit plan. Bovendien dreigt het stelsel te worden uitgeleverd aan de grillen van de markt en met name de verzekeringsmaatschappijen, die niet gebaat zijn bij zo hoog mogelijke uitkeringen aan gepensioneerden, maar bij een zo hoog mogelijke winst.

Carel Richters, Lochem

Bescherming

Ik mag hopen dat het kamertje dat te zien is bij het stuk over de jeugdbescherming niet model staat voor de ruimtes waar dagelijks gesprekken worden gevoerd met kwetsbare ouders en kinderen (Ten eerste, 2/11).

‘Het baart de inspectie zorgen dat niet elk gezin een even grote kans heeft om bezoek te krijgen van de jeugdbescherming’, staat er. Ik maak me zorgen om de gevangenis-achtige sfeer van onze jeugdbescherming, de plek waar een angstig kind wordt geplaatst. Zo’n omgeving geeft weinig gevoel van bescherming.

Inge Vollaard, orthopedagoog generalist-gz psycholoog, Leiden

Bolsonaro

President Jaïr Bolsonaro geeft zijn verkiezingsnederlaag nog altijd niet ruiterlijk toe (Ten eerste, 1/11). Hiermee bewijst hij weer de prachtige eeuwenoude sportwijsheid: een winnaar met een grote mond is dikwijls een verliezer met een kleine ziel.

Boudewijn Otten, Groningen

Tijd

In het artikel ‘Vluchtelingenkinderen klampen koningin aan’ (Ten eerste, 2/11) staat dat jonge vluchtelingen het koningspaar in Griekenland smeken om een gesprek. Onze koning antwoordt dat er helaas geen tijd is. Ik voelde een boosheid opkomen.

Geen tijd? Schrap een lunch, een borrel, een ceremonie, of ga later naar je vakantieoord in Thessaloniki, maar máák hier tijd voor. Geen tijd hebben voor getraumatiseerde kinderen, maar wel tijd om Nederland te vertellen hoe erg het is dat Amalia, door bedreigingen in haar paleis moet blijven (overigens ook erg). Een beetje meer medeleven had ik verwacht, zeker van Máxima.

Margret van Irsel, Rosmalen

Zuinig

Een nuttig onderzoekje is het stuk ‘Waar zijn de boodschappen het goedkoopst?’ (Beter leven, 1/11). Wel jammer dat de verslaggeefster zich niet heeft afgevraagd waaróm huismerkboodschappen zo goedkoop zijn.

Als ik een mandje vul met plofkip en andere niet-duurzame producten, ben ik op dat moment inderdaad goedkoper uit. Maar in het licht van de hele ‘Beter leven’-keten doe ik precies het verkeerde. En zo raken we steeds verder van huis. Veel voor weinig kopen? Koop beter wat minder voor (uiteindelijk) meer.

Marie Baarspul, Amsterdam

Wijsheid

Als leek in het pensioendebat sta ik aan wal, en zie ik hoe ook nu weer een wal het schip gaat keren. Hoe vaak al zijn we te laat wakker geworden? Moeten we nu alles omgooien indien het pensioenstelsel niet meer helemaal voldoet aan de veranderde omstandigheden? Volstaat een koerswijziging niet? Het spreekwoord luidt: ‘Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.’ Kom op politici, durf terug te komen op beslissingen. Dat is geen schande, dat is wijsheid.

Lea van Someren, Utrecht

Cursus

Einstein zei ooit ‘When you stop learning, you start dying’. Ik geef deze uitspraak graag mee aan Max Pam en de bevriende redacteur die zo op ziet tegen een cursus diversiteit en inclusie (Ten eerste, 2/11). Positieve vooruitgang gaat niet plaatsvinden met zo’n zure kijk van de heren op alles wat ‘modern’ is. En dat zonder de cursus überhaupt te hebben bijgewoond. Zullen we de evaluatie weer achteraf laten plaatsvinden, zoals we in de ‘oude’ tijd ook deden?

Kelly Buis, Den Haag

Schaatsbanen

Skihallen, schaatsbanen en terrasverwarming worden door Martijn Romijn (O&D, 2/11) op één hoop gegooid: ‘onacceptabel’ met het oog op de klimaatverandering. Nou wordt ie mooi: schaatshallen als oorzaak van klimaatverandering!

Dit doet mij denken aan pluimveehouders die wilde vogels aanwijzen als oorzaak van de vogelgriep, zoals André van den Berg treffend beschrijft (O&D, 2/11).

Voor de goede orde: ons wilde ijs (natuurijs), altijd zo vanzelfsprekend, is slachtoffer van klimaatverandering. Zoals wilde vogels slachtoffer zijn van (in intensieve pluimveebedrijven!) kwaadaardig gemuteerde vogelgriep.

Schaatsen geeft plezier, zeker. De kans op lange toertochten wordt steeds kleiner, en dat is voor schaatsliefhebbers een groot verlies. Overdekt schaatsen is sowieso al surrogaat.

Maar voordat we de schaatsbanen sluiten moeten we misschien eerst stoppen met het eten van vlees en/of pleziervliegen, om maar eens een paar hoofdoorzaken van klimaatverandering te noemen. Gelukkig komt daar óók steeds meer weerstand tegen.

Magrite Glasz, Kloosterburen