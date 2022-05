Ingezonden brieven: een verwendag als remedie tegen pesters en katheters verkrijgbaar op straat

Puk Niemeijer wordt door honderden motoren naar een examenfeest in IJmuiden gebracht. Het is een statement tegen pesten. Puk wil onder de aandacht brengen dat pesten veel leed toebrengt. Ze werd zelf ook veel gepest. Beeld ANP

Brief van de dag

Iedereen weet: gepest worden is gruwelijk en het beïnvloedt je hele leven. Het gebeurt overal: op school, in de bus, de trein, het zwembad, op straat... Hoe doorbreek je het patroon van het gepeste kind en de pesters?

Hierbij een handreiking: mijn dochter Sophie heeft een zoontje, Ben, van 7 jaar oud. Ben werd door zijn leeftijdgenootjes dagelijks gepest. Ben is anders dan anderen. Hij is erg klein en erg intelligent, doet niemand kwaad.

Het groepje bestond uit vijf pesters, de rest van de klas waren de ‘meelopers’. Ben z’n verdriet was enorm en hij was ontroostbaar. De pesterijen werden steeds erger en erger.

Bens ouders, Sophie en Patrick, waren ten einde raad en zochten samen met hun zoon naar een oplossing om het pestgedrag te doorbreken. Ze hebben de grootste pester thuis uitgenodigd en er een onvergetelijke dag met elkaar van gemaakt: zwemmen in het zwembad, lekker eten, filmpje kijken en er was veel aandacht voor beide kinderen, waar ze samen enorm van genoten.

Vanaf dat moment zijn Ben en de grootste pester de beste maatjes. Ook de andere vier pesters kregen van Ben en zijn ouders zo’n heerlijke verwendag bij Ben thuis. Het pesten behoort tot de verleden tijd .

Hettie van Lint-Dielen, oma van Ben, Breda

Duur

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de overheid gedurende een aantal jaren in bepaalde gevallen ten onrechte belasting over vermogen heeft geheven, maar dat deze onrechtmatige daad niet hersteld hoeft te worden als de belastingplichtige geen bezwaar heeft gemaakt (Ten eerste, 20 mei).

De Raad heeft bij de eerdere Toeslagenaffaire weliswaar aan zelfreflectie gedaan en is voor zijn doen diep door het stof gegaan, maar heeft er blijkbaar geen lering uit getrokken. De implicatie van de uitspraak: De overheid mag alles, tenzij er wordt geprotesteerd. Een schande.

Het voedt het gevoel van wantrouwen en onmacht dat veel burgers ten aanzien van de overheid hebben. Voortaan maar alles van de overheid wantrouwen, tegen ieder besluit bezwaar aantekenen en in beroep gaan. Het kan weleens een dure les voor de overheid worden.

Tiemen van der Worp, Bilthoven

Vertrouwen

Ook ik betaalde van 2017 tot 2020 zonder morren de spaartax (de term ‘vermogensrendemensheffing’ is een contradictio in terminis omdat spaargeld geen of zelfs een negatief rendement oplevert). Ik maakte geen bezwaar omdat ik erop vertrouwde dat de Tweede en vooral de Eerste Kamer ervoor zorgden dat de wetgeving deugde.

De taak van de Eerste Kamer is volgens Wikipedia immers ‘letten […] op de technische kanten van het [wetsvoorstel]: de deugdelijkheid van de wet en de samenhang met andere wetten’.

Mijn vertrouwen in ons parlement blijkt volstrekt onterecht te zijn. In de Eerste Kamer wordt vooral politiek bedreven, en afgelopen week hebben we gezien waar de Tweede Kamer haar tijd aan verdoet: oeverloze discussies over gewiste sms’jes met een premier die ik evenmin vertrouw, maar die wel wat beters te doen heeft dan deelname aan dit soort beschamende vertoningen. Om met Wim Voermans te spreken: ‘Het land moet bestuurd worden’, maar mijn vertrouwen in de mensen in de stuurhut is tot het absolute nulpunt gedaald.

Jelle Kooi, Augustinusga

Katheter

De schrijnende situatie rond de levering en vergoeding van blaaskatheters wordt in ‘Zorgfrustraties’ goed belicht (Zaterdag, 21 mei). Voor de acute zorg voor een patiënt met een blaasretentie of overloop-incontinentie is de huisarts aangewezen op een reserve-exemplaar in eigen beheer, of een vriendelijke apotheker.

Een voorstel kan zijn dat elk van de 25.000 AED’s in Nederland worden uitgerust met een blaaskatheter (maat: Charriere 16, kosten circa 1,30 euro), hetgeen bij jaarlijkse vervanging of gebruik de betalende verzekerden 1 cent per jaar kost.

Voor het goede gebruik van de katheter is een robuust opleidingssysteem in Nederland aanwezig, waarbij per ministerieel decreet is geregeld dat iedere arts en verpleegkundige een blaaskatheter op juiste wijze kan inbrengen. Hiermee is haalbaarheid en kwaliteit van zorg te allen tijde gegarandeerd.

Chris Bangma hoogleraar Urologie, Erasmus MC en Magali Heijkoop, apotheker Amsterdam UMC