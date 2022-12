Ingezonden brieven: Denk bij die harde vuurwerkknallen ook aan je oren. Dus: vuurwerkbril op én oordoppen in

Klanten staan te wachten voor de opening van een vuurwerkwinkel in Baarle-Hertog, net over de grens met België. In België worden, anders dan in Nederland, nog wel knalvuurwerk en pijlen verkocht, waardoor veel Nederlanders er naar toe gaan om vuurwerk kopen. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

De vuurwerkverkoper die een betonnen loods vol schreeuwerige verpakkingen met explosieven heeft liggen, waarmee je hele veldslagen kunt uitvoeren, is van mening dat bij een algeheel vuurwerkverbod ‘er een traditie verloren gaat’. Het is duidelijk dat onder traditie iets anders wordt verstaan dan de klant die het als volgt verwoordt: ‘Het hoort er gewoon bij: om 12 uur even naar buiten, de buren gelukkig nieuwjaar wensen en het jaar inluiden met een knal.’

Als iedereen er zo over dacht, was er geen afsteekverbod nodig. De vuurwerkbranche en een groot deel van de clientèle hebben het door een traditie vol van uitwassen voor zichzelf verknald.

Ton ten Barge, De Heurne

Hinderlijk fenomeen

De discussie over een vuurwerkverbod zal op 1 januari weer opvlammen, kort nadat er weer duizenden kilo’s illegaal en legaal vuurwerk is ontploft. De balans van het aantal slachtoffers is ook dit jaar geen aanleiding een verbod af te kondigen. Maar de politie lijkt het nu echt zat te zijn. Ik sluit mij daarbij aan en denk aan mijn collega’s, die, net als ik, diensten draaien rond Oud en Nieuw, maar vooral toch aan de vele mensen die nu nog slachtoffer moeten worden van een ‘mooie traditie’.

Uiteraard zullen voorstanders emotioneel betogen dat er weer een ‘mooie traditie’ wordt afgepakt. Dat valt wel mee; Pas na het einde van de Tweede Wereldoorlog waren het de Indische Nederlanders en de Chinezen die tijdens Oud en Nieuw op bescheiden schaal vuurwerk afstaken. In de jaren zestig hoorde je af en toe een rotje en zag je een enkel pijltje of voetzoekertje, maar dat was het wel. In de jaren zeventig werd het pas een landelijke trend veel vuurwerk te kopen, de toegenomen welvaart zocht een uitweg en ziedaar een markt.

Op grote schaal particulier vuurwerk afsteken is dus in korte tijd ontstaan en is al jaren een gevaarlijk, vervuilend en hinderlijk fenomeen.

G.J. Schurink, ambulanceverpleegkundige, Volendam

Luidruchtige minderheid

Hoe meer je weet over de gevolgen van vuurwerk – voor milieu, wilde dieren, huisdieren die niet meer onder de bank vandaan durven komen, mensen met oorlogstrauma’s of luchtwegaandoeningen, voor hulpverleners en politie – hoe verschrikkelijker deze periode is. Ik ben altijd opgelucht als het voorbij is. Maar voor vogels is het niet voorbij, ­weten we nu uit gps-onderzoek van ­Nederlandse, Duitse en Deense wetenschappers. De vogels zijn veel langer gestresst en verstoord door vuurwerk dan we dachten.

‘Het duurt maar even’, zeggen de liefhebbers. Dat is sowieso al niet waar: het geknal is al weken gaande. En de gevolgen slepen dus nog langer na. ‘Niet zo betuttelend, gun ieder z’n pleziertje; ik klaag toch ook niet over hondenpoep?’, zeggen ze. Als je van hondenpoep onder de bank ligt te beven heb je een ander probleem, denk ik.

Maar los daarvan: wie betuttelt wie? Betuttelen in de zin van de gedragsvrijheid en het welzijn van anderen beknotten? Dat doet de minderheid die vuurwerk wil, en alle politici die dat blijven steunen. Zij dicteren dat de rest moet afzien. Mensen, dieren, natuur – alles en iedereen moet wijken voor hun plezier.

Alle zogenaamde argumenten om het niet te verbieden zijn laffe smoezen gebleken. Politie en zorg smeken erom. Elk ander evenement dat zo veel gewonden zou geven en zo veel schade voor het milieu, zou verboden worden.

Schade is er niet alleen door illegaal vuurwerk. We doen dit pas circa vijftig jaar. Eén generatie verder en niemand heeft het er meer over, net als bij de veiligheidsgordel en het verbod op roken in openbare ruimtes. Een landelijk verbod op alle vuurwerk door particulieren heeft zin, omdat het duidelijkheid en overzichtelijkheid biedt bij hand­having én omdat wetten ook leiden tot normverandering. In dit geval een norm tegen het dictaat van een luidruchtige minderheid en vóór rekening houden met elkaar.

Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit, Nijmegen

Stikstof

In de krant van 28 december werd vermeld dat tot dusver 671 duizend kilo illegaal vuurwerk in beslag is genomen. Nog afgezien van het feit dat dit eufemistisch ‘zwaar vuurwerk’ wordt genoemd, hoewel een cobra qua knaleffect overeenkomt met een offensieve handgranaat, en zo ook daadwerkelijk wordt toegepast tegen politieagenten, hulpverleners en treinreizigers, is er nog een ander punt waardoor vuurwerk niet meer van deze tijd is.

Stel dat van het gewicht van 671 duizend kilogram de helft is toe te schrijven aan verpakking en explosief ­omhulsel, en dat het explosief ‘klassiek’ buskruit is, dat per 20 gram 15 gram ­salpeter bevat, dan is er 252.621 kilogram salpeter in ­beslag genomen. Een mol salpeter (69 gram) bevat 14 gram atomair stikstof. Er is dus ruim 51 ton stikstof in ­beslag genomen dat daardoor niet in de atmosfeer kon vrij­komen.

Nu stikstof een hevig discussiepunt is, hoop ik dat alle veehouders, wegenbouwers en verantwoordelijke politici als zij op 31 december gaan afsteken dit even in hun gedachten meenemen.

Jack Spithoven, Culemborg

Oordoppen

Nog even en het vuurwerk barst weer los. Lees de berichten uit voorgaande jaren over het gevolg: brand, schade en oogletsel. Ook lopen jaarlijks 800 tot 1.600 mensen blijvende gehoorschade op, daarover is minder bekend.

Waarom? Veel mensen realiseren zich pas na een paar dagen dat de piep in het oor of het gehoorverlies na die harde vuurwerkknal niet meer weggaat. Zij laten zich niet direct behandelen en ­komen dus minder voor in de statistieken. Knalvuurwerk is nu verboden, maar carbidschieten komt tot 130 decibel (een rockconcert) en illegaal vuurwerk zelfs tot 170 decibel, een straaljager. Geluid vanaf 80 decibel kan al schadelijk zijn en vanaf 120 decibel tot blijvende gehoorschade kan leiden.

Politiemensen hebben al op maat ­gemaakte gehoorbescherming, nu de vuurwerkaanstekers en omstanders nog. Met andere woorden: vuurwerkbril op en oordoppen in.

Wil Verschoor, Directeur Stichting Hoormij, Oud Zuilen

Shell

Bij jaaroverzichten hoort natuurlijk ook het overzicht van de AEX in 2022. Kijkend naar de 25 grootste fondsen springt één fonds er opmerkelijk uit. Het fonds Shell PLC is het enige fonds dat in het afgelopen jaar geen dag lager heeft gestaan dan de openingsstand op 2 januari.

Hoe is dit mogelijk na alles wat er dit jaar bij Shell gebeurde en wat over dit bedrijf is geschreven? Tegen alle klimaatwetten in blijft Shell stijgen. Blijkbaar doen ze het, ondanks alle berichtgeving over beëindiging van het gebruik van fossiele brandstoffen door activisten over de hele wereld, in de ogen van velen nog niet zo slecht. Dat zijn zeker niet alleen de aandeelhouders, maar waarschijnlijk ook zij die geloven in de energietransitie die Shell thans doorvoert.

Joop Oosterlaar, Raalte

Voetafdruk

Het is geweldig dat beroemde mensen hun stem laten horen en zich inzetten voor milieu en rechtvaardigheid. Maar we mogen nooit vergeten dat de mensen met de kleinste voetafdruk, mensen die op het gebied van energiegebruik een eenvoudig leven lijden en daar tevreden mee zijn, de mensen zijn die effectief het meest betekenen voor milieu en verdraagzaamheid.

Tielke Engels, Tilburg

Vergiftiging

Al jarenlang maak ik dagelijks met veel plezier de kruiswoordpuzzel in de Volkskrant. Ik weet niet precies wanneer het begonnen is, maar de laatste tijd erger ik me steeds meer aan de regelmatig voorkomende oubollige, stereotyperende, discriminerende en seksistische omschrijvingen.

Dieptepunt was de gevraagde omschrijving van ‘dikkerd’ in de kerstpuzzel van dit jaar. Het gewenste antwoord ‘pafzak’, was nog stuitender dan de vraag.

Zo wordt ook regelmatig gevraagd naar een ‘dame van gemengd bloed’. Ons bewust zijnde van ons koloniale verleden weten we natuurlijk allemaal wat hiermee bedoeld wordt, maar het is toch niet meer van deze tijd om het over dergelijke omschrijvingen te hebben? Want zijn we niet allen een product van gemengd bloed?

En dan heb je nog de vaak voorkomende omschrijvingen van allerhande vrouwen, die meestal niet erg positief zijn. Wat denk je van een ‘bazige vrouw’ of een ‘slordige meid’? Een slordige man komt in het puzzelwoordenboek niet voor. Wel een ‘welgestelde man’ of een ‘stoere man’.

In tijden waarin we ons steeds meer bewust worden van hetgeen stereotypering met mensen doet, kunnen de makers van puzzels niet achter blijven.

Beste redactie van de Volkskrant, vernieuw en moderniseer het puzzelaanbod, opdat we niet langer vergiftigd worden met omschrijvingen die groepen mensen tekortdoen.

Klaske Bakker, Elst

Boos

In deze dagen, als je met je familie en vrienden samen bent, komt plots op 29 december de mededeling dat je zorgverzekering, waar je al jaren trouw verzekerd bent (en die nu 13 euro extra vraagt per maand), nog geen contract heeft met het nabijgelegen ziekenhuis en ook niet met je vertrouwde apotheker. Als advies krijg je om maar voor de zekerheid een andere verzekering te zoeken.

Kleinkinderen vragen waar opa is. Ja, die zit boven achter de computer zich te verbijten, want de verzekering die de meeste zekerheid biedt, is ruim 30 euro per maand duurder. Ach, rijke mensen hebben hier geen probleem mee, maar voor iemand met een modaal inkomen is dat een flinke slok op een borrel. Die borrel smaakt me trouwens toch niet meer dankzij die zorgverzekeraar.

En ja, opa mist de gezelligheid van beneden. Eén voordeel: hij kan niet zo goed tegen zijn verlies met al die spelletjes met zijn kleinkinderen. Maar verliezen van die zorgverzekeraar maakt hem echt boos.

Kees den Oudendammer, Veenendaal

Keuzehulp

De Volkskant biedt hulp in barre tijden, en publiceert een handig stroomschema om erachter te komen wat het prijs­plafond betekent voor mijn energie­rekening en of het loont om over te stappen, en een artikel dat helpt de zorgverzekering te kiezen die bij mij past.

Ik ben er al uit, maar dan op grond van een criterium dat ik in de krant nog niet ben tegengekomen: of de energiemaatschappij en de zorgverzekering eerlijk en groen zijn. Voor mij geen verzekering die belegt in de wapenindustrie of niets doet aan het beschermen van biodiversiteit, noch een energiebedrijf dat drijft op fossiele energie. Aan de Eerlijke Geldwijzer en gezond verstand had ik in dit geval dus meer. Overstappen? Het kan nog net!

Marijke de Vries, Den Haag

Brandstapels

Het eerste wat ik denk als ik de foto van de bouwers van de brandstapel aan het Scheveningse strand zie: wat een verspilling. Ooit bouwden we deze stapels na eerst dagenlang kerstbomenjacht gehouden te hebben. We verzamelden kerstbomen uit de buurt en rausden die uit andere wijken. Of zij moesten sterker zijn, dan pikten ze jouw verzameling kerstbomen in. Tijdens de kerstvakantie was je daar na de kerstdagen en voor Oudjaarsdag dagelijks mee bezig.

Eind goed, al goed: de bomen uit alle wijken kwamen op de grote hoop aan het strand bij Duindorp en Scheveningen terecht. Wat oud sloophout erop en ertegenaan, zodat de bomen niet zouden wegwaaien. Op Oudjaarsavond de brand erin en dan zo dicht mogelijk bij de verzengende hitte zien te komen.

Nu zie ik rondom de stapel honderden nieuwe en zo goed als nieuwe pallets liggen. Ik zie geen kerstbomen, geen oud sloophout, maar duur en schaars hout. Naast de stankoverlast en de flinke CO2-uitstoot worden hier prima te recyclen grondstoffen gebruikt. Er kunnen meubels van gemaakt worden, steigers, bloembakken en allerlei bekistingen.

Schaars en duur hout gebruiken om op Oudjaarsavond in de fik te steken; spreken we hier over een traditie? Of is het gebrek aan durf van een stads­bestuur dat hier geen paal en perk aan durft te stellen?

Jan Bouman, Zeist

Geschiedenis

Aleksander Nikitenko schreef: ‘Mijn god, al die slachtoffers. Alles in opdracht van een gestoorde geest, door absolute macht en hoogmoed bedwelmd (...) en al die tijd moest er een leger van een miljoen soldaten in stand worden gehouden en Europa voortdurend bedreigd worden. En tot welk doel? Heeft Rusland er baat bij gehad?’

Dit had gemakkelijk heden ten dage door een kritische Rus geschreven kunnen zijn, maar het gaat over de Krimoorlog (1853–1856) en de gestoorde geest is niet Poetin maar tsaar Nicolaas I. Maar het maakt wel duidelijk dat Poetin veel van zijn redeneringen en rechtvaardigingen van de Oekraïne-oorlog niet zelf hoefde te verzinnen. De geschiedenis herhaalt zich op pijnlijke wijze.

Ate Flapper, Den Haag

Bezorger

Aan het einde van het jaar lijkt het mij een goed moment om de Volkskrant-­bezorger Peter Goezinne uit Koog aan de Zaan in het zonnetje te zetten. Al jaren gooit deze 69-jarige buurtgenoot zes keer per week om half 5 ’s morgens de krant in de brievenbus. Soms ben ik dan wakker en als ik dan op de wekker kijk, is het altijd 4.29, 4.30 of 4.31 uur, een ander tijdstip is nog nooit voorgekomen.

Christine Kuiper, Koog aan de Zaan