Ingezonden brieven: De vrouwelijke dj zit nog altijd in het verdomhoekje

In navolging van de Televizier-Sterren worden ook de prijzen van de RadioRing samengevoegd tot één categorie, waarin er geen onderscheid wordt gemaakt tussen man en vrouw. Een antwoord op een situatie waarin we helaas nog lang niet leven en progressie enkel zal vertragen.

Bij een zoekopdracht op Google naar ‘vrouwelijke radio-dj’ zijn de eerste twee hits ‘Dit zijn de vijf knapste vrouwen op de Nederlandse Radio’. Een type artikel dat bij een zoekopdracht naar mannelijke radio-dj’s niet naar boven komt. Dan gaat het over ‘veel belovend’ of ‘leukste’.

Dat progressie richting iets wat lijkt op gelijkheid tussen man en vrouw op de radio nog lang niet vanzelf gaat, laat 3FM ook dit jaar weer zien met de nieuwe programmering. Vrouwen die voor de jaarwisseling nog hun eigen programma hadden en achter de knoppen zaten, zijn in 2023 gedegradeerd tot sidekick van hun mannelijke collega’s. Een rem op hun ontwikkeling als dj, terwijl hun mannelijke evenknieën alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen richting die felbegeerde Zilveren RadioSter.

Inge Scholman, Rotterdam

19de eeuw

Minister Robbert Dijkgraaf noemt de manier waarop we naar het onderwijs kijken ‘een 19de-eeuws model’, vanwege het hiërarchisch denken dat erachter zit, en omdat het vasthouden aan een baan en het ‘rechtdoor fietsen tot aan je pensioen’ 19de-eeuws zou zijn.

Nu bestonden er in de 19de eeuw niet eens pensioenen, en er vielen vaak ontslagen. Maar de heersende hiërarchie tussen hoger en lager onderwijs is ook niet zo eenvoudig terug te brengen op de 19de eeuw. De mannen en vrouwen van die tijd waren er juist op uit om een einde te maken aan de ongelijke kansen in het onderwijs.

In het begin van de eeuw kregen de gemeenten de plicht om voor alle kinderen lager onderwijs aan te bieden. In de tweede helft van de eeuw werden de universiteiten opengesteld voor vrouwen en met de oprichting van de hbs opende Thorbecke een nieuwe weg voor jongeren die niet per se naar de universiteiten wilden.

De opinieleiders van die tijd streefden naar scholing voor mensen uit alle lagen van de bevolking. Ja, de universiteit was het hoogste, maar ‘lagere’ opleidingen kwamen toen voor het eerst van de grond.

Marita Mathijsen, Amsterdam

Prestatiedruk

De afgelopen weken stonden er verscheidene artikelen in de Volkskrant over de vermeende hoge prestatiedruk in het onderwijs. Zaterdag sprak Robert Dijkgraaf er zijn zorg over uit. Eerder deed Asha ten Broeke dat al, net als Merel Vroonhoven en Albert Mark van Leeuwen, een leraar die de smartphone de school uit wil hebben.

Zelf ben ik ook leraar (klassieke talen) en volgens mij valt het allemaal wel mee. Weliswaar zie ik de nodige stress als er proefwerken of examens moeten worden gemaakt, maar ik zie ook heel wat leerlingen die pas in actie komen als dat onvermijdelijk is geworden.

De zwaarte van mijn beroep bestaat er vooral uit dat ik er veel energie in moet stoppen om mijn leerlingen in actie te krijgen, te motiveren om goed hun best te doen, om op te letten, om niet gemakzuchtig te zijn. Soms zijn er leerlingen die ik moet afremmen, bij wie het inderdaad mis kan gaan. Maar dat zijn uitzonderingen. Ze verdienen zeker aandacht, maar moeten niet de conclusie oproepen dat prestatiedruk onder middelbare scholieren een zorgwekkende epidemie is.

Johan Bel, Amstelveen

Wijn

Wat jammer dat Onno Kleyn in zijn wijnrubriek in het Magazine ervoor koos een alcoholhoudende rode wijn uit Australië aan te bevelen. In Dry January was aandacht voor een écht lekkere alcoholvrije wijn meer op zijn plaats geweest. En dan het liefst een die (zo) lokaal (mogelijk) geproduceerd wordt. Vanwege de milieubelasting die er het gevolg van is, zou het invliegen van wijn uit Australië verleden tijd moeten zijn. Ook na januari.

Marianne Pleging, ‘s-Hertogenbosch

Pijpen

Lezer Hans de Heij denkt dat dansen naar het pijpen van iemand iets heel anders is dan dansen naar de pijpen van iemand. Een pijp is een oud woord voor fluit en pijpen dus voor fluitspelen en beide uitdrukkingen zijn gangbaar. Dit maakt meteen de oorsprong van de scabreuze betekenis van pijpen duidelijk. Maar Hans, Keats zei het al: a dirty mind is a joy forever.

Jos Blom, Wateringen