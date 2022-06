Ingezonden brieven: De vraag van wie het fietspad is, is vrij eenvoudig te beantwoorden

Wielrenners tijdens een ochtendrit in Voerendaal, Zuid-Limburg. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Voetgangers

Naar aanleiding van het artikel over het Schelpenpad waar oud-minister Sander Dekker zijn wielerongeval kreeg, wijs ik erop dat de vraag van wie het fietspad is vrij eenvoudig is te beantwoorden. Zoals ook uit de foto blijkt is er ter plaatse naast het fietspad ook een voetpad. De wet (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, RVV 1990, artikel 4) is er duidelijk over: als er een voetpad is dan moet de voetganger dáár lopen en nergens anders.

Voetgangers hebben dus niets te maken op het fietspad van het Schelpenpad. Dat voetgangers die regel aan hun laars lappen omdat het voetpad te smal is of anderszins niet bevalt, klopt niet. Het mag gewoon niet, zo simpel is het.

Overigens is mijn ervaring dat wielrenners, naar ik aanneem vanwege hun kwetsbaarheid, zich meestal uiterst alerte verkeersdeelnemers tonen, in tegenstelling tot wandelaars die vaak alleen met zichzelf bezig lijken te zijn en zomaar zonder op- of omkijken paden en wegen kunnen oversteken of andere ondoordachte manoeuvres maken.

En nee, ik ben zelf geen wielrenner, maar wel een fietser. Een fietser die een stuk meer last heeft van wandelaars dan van wielrenners.

Steven Veldkamp, Den Haag

Links lopen

Nu we het toch over ergernissen op het fietspad hebben, wil ik mijn jarenlange ergernis ook wel eens kwijt. En dat zijn de wandelaars die op het fietspad links lopen. Jaren geleden hebben ze waarschijnlijk op de padvinderij geleerd dat je ‘s avonds als het donker is, op de grote weg beter links kunt gaan lopen zodat je dan de auto´s aan ziet komen en je op tijd in de berm kunt gaan staan.

Dat laatste zijn ze vergeten, dus komen ze pontificaal, vaak zelfs met twee naast elkaar, op mij, bejaarde fietser, af gelopen. Ik moet dan naar links, naar de andere helft van het fietspad. En als het slecht treft, rijdt daar een gewoon een rechts rijdende fietser die míj gaat uitschelden.

Anneke Klein, Bergen

Oude barrel

Amateur-wielrenners op hun racefietsen doen zelden mee aan een echte wedstrijd. Het gaat ze kennelijk om de hartslag, de vermoeidheid, het zweet. Hetzelfde kan bij een veel lagere snelheid en kortere weg bereikt worden op een oude barrel.

Hubert Verkerk, Amsterdam

Woede

De woede ten aanzien van wielrenners wordt volgens mij veroorzaakt doordat zij menen dat verkeersregels voor hun niet gelden. Zeker in groepen is dit het geval. Weigeren aan de kant te gaan, voorrang nemen, schreeuwen etcetera.

Zelf ben ik een fanatiek fietser, maar ik begrijp de frustraties ten aanzien van wielrenners volledig. Neemt niet weg dat we met de tengels van elkaar af moeten blijven.

Bart Streefkerk, Lage Mierde

Stikstof

We gaan regelmatig fietsen in Nederland. Je gaat daarbij soms door prachtig ‘gestoffeerde’ landschappen. Toch valt het niet mee om ervan te genieten omdat het leven er grotendeels uit verdwenen is. Daar waar weidevogels een normale achtergrond vormden, overheerst nu de stilte. De naam stikstof is wel erg goed gekozen...

Gert van der Hart, Breda

Muggenziften

Houd er maar mee op vrienden. Het wordt niks met die eenheid tussen linkse partijen. Oud en jong, groen en socialist, alom wordt er gesproken over onoverbrugbare verschillen in visie. Onoverbrugbaar? Twee grote problemen moeten wij de ­komende jaren zien op te lossen: het klimaatprobleem en de groeiende inkomensverschillen. We maken van onze aarde een hete onleefbare bol waar het voor een kleine klasse geprivilegieerden iets langer en comfortabeler uit te houden is. Al die andere hete hangijzers lossen we wel op.

Klimaat en groeiende verschillen tussen rijk en arm; welke partijen hebben dat hoog in hun vaandel? Progressieve partijen zoals GroenLinks en de PvdA. Wat is er logischer dan samensmelten en het initiatief terugpakken? De teloorgang van links een halt toeroepen. Werk maken van de problemen met de hoogste prioriteit.

Ik hoor en lees vanuit de partij over zorgvuldigheid, doelgroepen en observeer opnieuw hoe men elkaar vanuit de eigen linies bestookt. Mensen, we zijn met politiek bezig. Kappen nu met muggenziften!

Jan Bouman, Zeist

Kleur

Wanneer je groen en rood mengt, krijg je een onbestendige bruin/zwarte kleur. Ik hoop niet dat dit ook gaat gelden voor de inhoud van de gefuseerde partijen.

Ilona Dekker, Nieuwegein

Niet naïef zijn

Dirk Kuiken krijgt een hele opiniepagina om de broodnodige investeringen in onze defensie te koppelen aan klimaatverandering. Ik moet nageven, de vredesactivisten gaan met hun tijd mee. Daarmee is alles gezegd. Kuiken gaat niet in op de allergrootste veiligheidsdreiging na de Tweede Wereldoorlog, de oorlog van agressor Rusland in Oekraïne.

Nederland, en veel Westerse landen, hebben de afgelopen 30 jaar precies gedaan wat Kuiken wil: bezuinigen op defensie en inkrimpen van het ‘vervuilende apparaat’. Ondertussen, in het kader van internationale stabiliteit, zakendoen met allerhande autocraten, voor de lieve vrede en voor het geld.

Het resultaat hiervan zien we terug: Poetin achtte het Westen zwak, verdeeld en afhankelijk, waardoor hij meende een vieze en allesvernietigende oorlog te kunnen starten in Oekraïne. Zijn bijdrage aan de klimaatverandering zien we daar terug: verwoeste steden die ooit weer, met veel CO2-uitstoot, opgebouwd moeten worden.

Laten we dus niet naïef zijn, maar juist sterk, weerbaar en onafhankelijk. Zo zullen we geen verwoeste steden kennen en doen we het klimaat een plezier.

Tony van Mechelen, Den Haag

Moed

Ook ik vind dat het anders moet en kan de ideeën van Dirk Kuiken onderstrepen. Er is echter moed voor nodig om deze weg in te slaan.

Het klimaatverval is vele malen vernietigender dan een oorlog. Al zo’n 30 jaar is het een sluipmoordenaar en de verdediging is er niet of te zwak. Het kan zelfs leiden tot meerdere oorlogen.

Voor Nederland kan Costa Rica een mooi voorbeeld zijn. De Costa Ricanen hebben hun vredeskans gegrepen, direct na de Tweede Wereldoorlog. Vanaf dat moment hebben ze het leger afgeschaft.

Yvonne Houx, Lochem

Rozen

Kort geleden kocht ik een bos rozen en zag toen dat deze afkomstig waren uit Kenia. Op internet las ik dat daar veel rozen gekweekt worden.

Afgelopen week kreeg ik een brief van een hulpverleningsorganisatie met daarin een alarmerend bericht over een voedselcrisis en (dreigende) hongersnood in onder meer datzelfde Kenia.

Grond, water en werk voor rozen hier, in plaats van voor voedsel daar. Hier zullen vast wel economische argumenten voor bestaan, morele argumenten kan ik echter niet bedenken.

Joop Verschuur, Baak

Katinka

Mocht ooit ‘De Katinka’ worden opgericht, dan wel als glossy, cultuurprijs of universiteit, dan sta ik er graag voor in de rij. Katinka Polderman maakt met Poldermodellen in de Volkskrant de wereld transparant, overzichtelijk en dragelijker. Wat velen nastreven, doet zij al wekelijks voor.

Marc Lezwijn, Zoetermeer

Duitse ziekenhuizen

Is de afwijzing van minister Ernst Kuipers om 300 Duitse ziekenhuizen te laten helpen bij het wegwerken van de achterstanden in Nederlandse ziekenhuizen randstedelijke arrogantie of pure onnozelheid? Wat zei hij namelijk? ‘Het is voor mensen langs de grens misschien te doen maar niet vanuit een stad als Den Haag.’

Den Haag is blijkbaar de maat der dingen. Terwijl van Enschede naar Den Haag 204km is en van Enschede naar Münster, met een zeer groot Academisch ziekenhuis, 67km. Zelfs van Den Haag naar Münster is te doen.

Je hoeft in Duitsland geen zes weken te wachten op een nucleaire geneeskundige behandeling (waarbij tijd vrijwel altijd van levensbelang is) en de benzine is er een stuk goedkoper. Maar dan nog wat: is het minister Kuipers ontgaan dat we in de EU al lang geleden vaststelden dat op diverse gebieden Europese, territoriale samenwerking onontbeerlijk is?

We doen al jaren op allerlei beleidsterreinen aan samenwerking, zoals stedelijke en economische samenwerking. Maar in de zorg zou dat niet nodig zijn?

Herman Kassenberg, Groningen

Minimumloon

Amsterdam heeft zoveel te bieden, musea, clubs, theaters, restaurants, filmhuizen, de lijst is eindeloos. Om daarvan te kunnen genieten heb je wel geld nodig. In Oost-Groningen is behalve een aardbeving zo nu en dan niets te doen. Een moestuin, de kippen voeren, je eigen kleren naaien, dat was het dan wel. Geld hebben we amper nodig. Daarom vanuit de provincie Groningen, vanuit verzakte huizen vol scheuren, steun voor het voorstel van briefschrijver Niels van Dijk uit Amsterdam: een lager minimumloon in Oost-Groningen, een hoger minimumloon in Amsterdam. Voor ons niets nieuws, als wingewest van Amsterdam financieren wij al sinds 1959 het hedonisme van die stad.

Jan Rob Dijkstra, Winsum

Maastricht Aachen Airport

Provinciale Staten van Limburg hebben besloten het noodlijdende en vervuilende Maastricht Aachen Airport (MAA) open te houden. Statenlid Raimond Franssen van Lokaal-Limburg stelt dat dit wel moest ‘omdat we geen hogesnelheidslijn hebben’.

Dit getuigt oprecht van een lokaal-provinciale blik. Zowel Aken (22km van Heerlen) als Luik (33km van Maastricht) beschikt over een hsl-station, en Luik ook over een vliegveld.

Ook had de nationale overheid Limburg ‘wisselgeld’ kunnen geven door naar deze beide steden intercity’s in te stellen. Afsnijding van de grote spoorbocht tussen Sittard en Weert, zodat de treinen niet meer via Roermond hoeven te rijden, brengt vliegveld Eindhoven en Schiphol een klein kwartier dichterbij. Ook andere dan luchtreizigers profiteren hiervan. Ik denk dat op termijn Maastricht Aachen Airport toch wel gesloten gaat worden, dus begin maar vast met die spoorverbeteringen.

Marcel Gerrits Jans, Groningen