Ingezonden brieven: de samenwerking op links is een noodzaak

Jesse Klaver en Lilianne Ploumen hebben een pauze na een debat in de Tweede Kamer. Ploumen stapte in april 2022 op als leider van de PvdA. Beeld Freek van den Bergh/Volkskrant

Brief van de dag

Ik was het roerend eens met het aantekenboekje van Sander Donkers (VP, 4/5). De sociaal- democratie is mij met de paplepel ingegoten. Mijn ouders en grootouders waren lid van de SDAP/PvdA. Ik ben opgegroeid met de rode familie. Toen ik in 1966 trouwde met een lid van de PSP (later opgegaan in GroenLinks), drong hij er op aan dat ik PvdA-lid zou worden. De PSP was klein, hechtte aan schone handen en wilde daarom geen regeringsverantwoordelijkheid dragen. Ik was meer van de grote linkse partij, die bereid was tot compromis bij het aanvaarden van bestuursverantwoordelijkheid, om zo onze idealen te kunnen verwezenlijken.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 maakten mijn man en ik een verkiezingsbord over de volle breedte van ons balkon met de wervende leuze: ‘Stem links PvdA, of linkser PSP’. Tijdens mijn politieke loopbaan (raadslid Leiderdorp, lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, raadslid en wethouder van Leiden, burgemeester van Hellevoetsluis en Alkmaar) ben ik nooit van gedachten veranderd over de noodzaak tot linkse samenwerking. Zeker toen het argument indertijd, GroenLinks zou te klein zijn om een machtsfactor van betekenis te zijn bij coalitie-onderhandelingen, mij uit handen werd geslagen.

Ik ben een groot bewonderaar van Lilianne Ploumen. Ze had mijn voorkeursstem na haar dappere actie destijds inzake ‘she decides’ (hoe actueel). Ik steunde van harte haar streven naar linkse samenwerking en heb bewondering voor haar moed om dat proces te laten prevaleren boven haar persoonlijke toekomst.

Marietje van Rossen, Alkmaar

Hitler

Goed dat Max Pam erop wijst: Hitler had geen Joodse voorouders (Ten eerste, 5/5). De naam van de vader van Hitler luidde Schicklgruber. Klinkt niet heel Joods, lijkt mij. Sterker: volgens Jeroen Brouwers was het een naam die klonk als een ski-ongeluk.

Eddy Koning, Amsterdam

Holland

Rudy Schreijnders uit Maarssen ziet het probleem niet om Nederland Holland te noemen (O&D, 4/5). Verdiep je er eens in hoe Holland grote delen van Nederland als wingewest heeft gebruikt van halverwege de 16de tot ver in de 19de eeuw – en volgens sommige Groningers nog steeds.

Misschien begrijp je de gevoeligheid dan wel. Of zeg tegen een Schot dat hij zich Engels moet noemen en kijk wat er gebeurt.

Marjolein Verhoeven, Eindhoven

Cirkel

Tineke de Vries, bestuurder bij Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) heeft de oplossing voor het dieselgebruik in de landbouw: weer een paard voor de trekker zetten (Ten eerste, 5 mei). Eindelijk is de cirkel weer rond.

Mia de Jong, Ezinge

Schiphol

Is het mogelijk het huidige nieuws over luchthaven in één zin te publiceren? Worstcabincasescenario.

Johan van Gurp, Zutphen

Suikerfeest

Enkele moskeeën en islamitische organisaties willen dat de overheid niet langer de naam Suikerfeest gebruikt voor de feestdag waarmee de ramadan eindigt (Ten eerste, 5/4). Politieke islam, blijf van mijn Suikerfeest af. Geen suikervervangers alstublieft.

Mehmet Yilmaz, Utrecht

Nederlands

De term Suikerfeest zou moeten worden vervangen door het Arabische Eid al-Fitr. Ik begrijp hun argumenten, maar breng er toch iets tegenin.

Vele moslims hebben Arabisch niet als moedertaal en een Arabische term die door de Nederlandse overheid moet worden gebezigd, doet toch denken aan salafistische dwingelandij.

Met de Reformatie is hier de Latijnse mis grotendeels verdwenen, we spreken niet van pascha, pentecoste en nativatis, maar hebben Nederlandse benamingen voor deze feesten.

Een Nederlandse term voor Eid al-Fitr is toegankelijker voor de héle bevolking én toont aan dat deze organisaties hun rug niet toekeren naar het land waarin zij vertoeven, maar er juist aan deelnemen, met respect voor de samenleving in haar geheel.

Frank Hoek, Zeist