Ingezonden brieven: de klant financierde dit jaar de reisbranche

Met verbazing las ik het artikel van Robèrt Misset (Ten eerste, 19/7) over een boze reisbranche. De heer Oostdam beweert onder andere dat zijn ANVR ‘17 maanden het beste jongetje van de klas is geweest’. Ik mis in bijna alle artikelen over de reisbranche een weerwoord van de reiziger.

Wij hebben in 2020 een pakketreis naar Tokio geboekt als ouders van een deelneemster aan de Olympische Spelen.Onze reis hebben wij bij boeking direct en in z’n geheel moeten betalen, een niet onaanzienlijk bedrag voor 14 dagen Olympische Spelen. Nadat de Spelen werden uitgesteld tot 2021(en geen publiek mogen ontvangen), kregen wij een voucher aangeboden die wij niet hebben geaccepteerd, omdat we ons geld terug wilden hebben. De reisagent heeft daarna tot op heden niets meer van zich laten horen. We hebben ook ons geld nog niet teruggekregen.

In Nederland zitten heel veel reizigers in hetzelfde schuitje en met elkaar financieren wij de reisbranche van de heer Oostdam al meer dan een jaar. Ik hoop dat de heer Oostdam zich realiseert dat hij nog bestaat dankzij die klanten. En dan maar roepen dat hij ’t beste jongetje van de klas is geweest.

Marieke ten Hove, Doesburg

Overstroming

Als de afwikkeling van de waterschade in Limburg door de Rijksoverheid in hetzelfde tempo geschiedt als die van de aardbevingsschade in Groningen, dan zullen we heel wat jaren verder zijn.

Jos Benders, Maastricht

Giro 777

Prachtig, Nederlanders doneren miljoenen euro’s voor hulp aan slachtoffers van de wateroverlast langs de Maas. In een land als Bang-ladesh zijn overstromende rivieren als de Padma (de Ganges) een jaarlijks terugkerend probleem, en groepen als Friendship BD helpen daar effectief. Die steun ik nog liever, en als u dat via de Nederlandse steungroep doet, kunt u onze belastingdienst er mooi aan laten meebe- talen.

Peter Sluiter, Amsterdam

Woke

Ineke Wieringa vraagt in haar brief een Nederlandse vertaling voor het woord woke, een begrip dat ze, vreemd genoeg voor een Volkskrantlezer, nauwelijks zegt te kennen (O&D, 20 juli). Mijn vertaling en uitleg bij deze: ‘alert’; je hyperbewust zijn van (vermeende) discriminatie, uitsluiting en kwetsing.

Ruud Maltha, Berghem

Zwart-wit

Zelf ben ik behoorlijk woke, maar mijn schaakvrienden gaan nog niet mee. Zo vind ik dat het lang genoeg heeft geduurd, de voorkeursbehandeling van wit. Waarom mag wit altijd beginnen? Dat geeft toch een voorsprong. Maar iedere keer als ik zeg: ‘Heren we zouden toch echt de eerste zet met zwart moeten zetten’, lachen ze mij uit. Ik denk dat ze een bord voor hun kop hebben.

Axel de Swarte, Amsterdam

Divers

Witte archeologen leggen graven bloot van totslaafgemaakten, maar het team op Sint Eustatius was niet divers genoeg (Ten eerste, 19 juli). Zouden de resultaten van de opgravingen anders geweest zijn bij een multicultureel team van wetenschappers? Ik denk van niet. Zijn vakkennis, ervaring en inzet niet van groter belang dan de huidskleur van de onderzoekers?

Als ik morgen geopereerd moet worden, zal het mij een zorg zijn welke huidskleur mijn chirurg heeft. Als hij maar een kei in zijn vak is.

Ton Laeven, Brunssum

Frisse lucht

De torenhoge coronabesmettingen liggen niet aan de maatregelen van het kabinet. Het is daarom positief dat Rutte oproept tot een kwartier frisse lucht in huis. Ik begin gelijk met ‘ventileren’ en pleit voor wat meer versoepeling. Laten we de kans aangrijpen om een frisse wind te laten waaien door Den Haag. Krijgen we binnenkort vast ook weer een missionair kabinet.

Martin van den Berg, Utrecht

Peter R.

Ik heet geen Peter, maar als dat wel zo was, zou ik als eerbetoon aan Peter R. de Vries een hoofdletter R. aan mijn voornaam toevoegen. Voorlopig voor onbepaalde tijd, misschien went het wel.

Is dit een idee dat navolging verdient? Als nu alle Peters in ons land het zouden doen en in deze extra R. zijn of haar onvermoeibare strijd voor Rechtvaardigheid zouden vastleggen, hadden we opeens een land vol Peter R.’en. Daar kunnen geen massale demonstraties op het Museumplein en het Malieveld tegenop.

Theun de Winter, Texel