De ChatGPT website op een mobieltje. Beeld NurPhoto via Getty Images

Dat ChatGPT is echt krankzinnig. Op de vraag ‘schrijf een essay over Henk Raaff’ krijg ik de volgende behoorlijk bizarre tekst: ‘Henk Raaff was een Nederlandse journalist en presentator die vooral bekendheid verwierf door zijn werk voor de publieke omroep. Hij begon zijn loopbaan als journalist bij het regionale nieuwsblad De Gelderlander, waarna hij doorstroomde naar de NOS en terechtkwam bij de VPRO. Bij deze omroep was hij onder andere werkzaam als presentator van het populaire programma VPRO’s Nachtmerrie.

‘Raaff was een zeer gepassioneerd journalist die zich met name richtte op moeilijke, maatschappelijk relevante onderwerpen (...).

‘Raaff was ook een groot voorstander van het behoud van de publieke omroep en pleitte regelmatig voor de waarde van onafhankelijk en kritisch journalistiek. Hij was van mening dat de publieke omroep een belangrijke rol had in het informeren van de burger en het aanjagen van maatschappelijke debat.

‘In 2016 overleed Raaff op 63-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Zijn overlijden werd breed in de media aangekondigd en hij werd door velen herdacht als een zeer professioneel en betrokken journalist. Zijn werk zal voor altijd een waardevolle bijdrage blijven aan de Nederlandse journalistiek.’

Dat ChatGPT kan nog een hoop plezier gaan opleveren.

Henk Raaff, Amsterdam

Superkazerne

In Rusland is de verontwaardiging groot omdat de legerleiding zo stom was om zo’n 600 soldaten in één complex te huisvesten. Een geweldig mikpunt voor Oekraïne.

In Nederland worden plannen bekend gemaakt voor een superkazerne in Zeewolde voor 7.000 militairen als onderdeel van het plan om locaties te concentreren op minder plekken.

In Rusland worden de coördinaten verzameld.

Gerard Mensink, Vleuten

Skiën

Tot nu toe stonden er alleen brieven van voorstanders van een vuurwerkverbod in deze krant. Niet dat ik nu zo’n tegenstander ben van zo’n verbod hoor, maar ik mis de relativering. Van keukentrapjes kun je nog zeggen dat ze nut hebben ook al vergen die jaarlijks enige honderden doden. Maar bij skiën vallen meer slachtoffers dan door vuurwerk. Dat komt dus eerder in aanmerking om te verbieden, zeker gezien de vergelijkbare milieuschade.

Niek van Dijk, Amsterdam

Vrijwilliger

Iedereen die vóór het vrij afsteken van vuurwerk is, zou zich als vrijwilliger moeten melden om de eerstvolgende jaarwisseling de hulpdiensten te helpen beschermen tegen mensen die hen met vuurwerk belagen. Ik wil nog wel eens zien of ze dan nog vóór zijn.

Luuk Woltring, Tilburg

Eenden

Walgelijk vind ik het, dat er wel plaats in de krant is voor een artikel over een deels afgebrand kerkgebouw, maar geen woord over het zoveelste zinloze geweld tegen dieren. In de nieuwjaarsnacht fikte de zoveelste dierenstal af. In Ermelo kwamen 6.000 eenden om. Prachttraditie: vuurwerk afsteken.

S.F. de Jong, Badhoevedorp

Accijns

Is er als eens nagedacht om accijns te heffen op vuurwerk? Dan liefst zo hoog mogelijk, waardoor het vuurwerk zo duur wordt dat men zich achter de oren (of ogen) krabt. Twee vliegen in een klap, minder vuurwerk en accijns om de kosten van de gevolgen te dekken.

Nico Moll, Castricum

Erectie

Het was goed dat Joy Delima het onderwerp ‘halve erecties’ aansneed in het Magazine. Want ik ben van mening dat er nog een groot taboe is over de slappe penis. Ikzelf heb al decennia lang te maken met erectiestoornissen. Als een erectiestoornis niet volledig is, wordt het snel in de psychische hoek gezet. Maar na vele sessies met twee seksuologen en vele sessies met twee psychiaters kwam er geen verbetering, eerder het tegendeel.

Heden ten dage ben ik zeven jaar bezig met tantra, waar ik opnieuw leer te genieten van mijn seksualiteit. Anders is het in de samenleving die is gericht op penetratie in de seksualiteit. En dat is niet nodig, aangezien het hele lichaam een bron van seksualiteit is waar een stijve penis niet noodzakelijk is.

In dat kader wil ik de volgende zin van Joy Delima weerleggen: ‘Ons lijf kan geen groter stopsignaal geven dan het wegvallen van vocht of erecties.’ Als ervaringsdeskundige is naar mijn mening die zin volstrekt onjuist want ik kan prima genieten zonder erectie.

Jorrit van der Vliet, Amsterdam

Houtbouw

Een boeiend artikel van Marjan Slob over een van de oudste bouwmaterialen waarover de mens kon beschikken. De blokhut was een klassieke vorm van bouwen die nog steeds wordt toegepast en waarbij de zaag maar een beperkte rol speelde. Het zagen van hout om er planken en balken te maken levert een makkelijk te verwerken product op, maar kost erg veel hout. Het rendement van het zaagproces ligt meestal maar rond de 30 procent.

Het gebruik van rondhout is in dit verband veel gunstiger, maar het materiaal is minder makkelijk te verwerken. Toch zijn met rondhout zeer boeiende gebouwen te maken, met als opvallend voorbeeld het poortgebouw van de Efteling. Intrigerend was te zien hoe de grote stammen met nauwkeurig pasklaar gemaakte stalen koppelstukken aan elkaar werden gezet. De TU Delft heeft op een ander niveau simpele constructies met rondhout gemaakt waar de elementen met ijzerdraad aan elkaar werden gebonden.

En inderdaad, bossen moeten verjongd worden en planten is een heel bruikbare vorm van bosverjonging, maar wel erg duur. Laat Moeder Natuur vooral zelf het werk doen, in goed beheerde bossen moet de natuurlijke verjonging dunningen en selectieve kap een gezond bos en hout opleveren.

Han Edens, bosbouwkundige, Zaltbommel