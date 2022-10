Ingezonden brieven: Confronteer complotdenkers met gezond verstand, realiteitszin en wetenschap

Sympathisanten van de boerenprotesten staan op een viaduct in Amsterdam om hun steun uit te spreken voor de boerenacties. Beeld Joris van Gennip/VK

Brief van de dag

Het opiniestuk van Michel Maas (O&D, 25/10) eindigt met de zin ‘Nederland rest weinig anders dan zien wat ervan komt.’ Werkelijk?

Voedt een mening niet door haar simpelweg te veroordelen. Geef complotdenkers een platform waar hun pseudo-intellect en superioriteitsgevoel worden geconfronteerd met gezond verstand, realiteitszin en wetenschap.

Keur mensen met radicale ideeën niet af, maar geef ze iets wat ze in eigen kring nooit krijgen: kritische vragen en een stevig weerwoord. Uit de wetenschap die kritisch denken bestudeert, komt de benadering van vijf keer doorvragen naar het ‘waarom’. Wie dat doet, merkt dat de verhalen direct door de mand vallen.

Wanneer David Icke, uitvinder van de ‘reptielentheorie’, op een publieke plek denkt te kunnen zeggen wat hij wil, kan in het teken van diezelfde vrijheid van meningsuiting ook een solide, serieus en onderbouwd tegengeluid worden georganiseerd.

Repliek, ter plekke, in het aanzien van iedereen. In Amsterdam moeten toch een paar goede debaters te vinden zijn? Geen wet die dat kan blokkeren. Complotdenkers vormen een kleine minderheid en die gaat niet van gedachten veranderen. Maar het is zaak dat de overgrote meerderheid nog eens drie keer nadenkt alvorens zich aan radicaal gedachtengoed te binden.

Jan Droppers, landbouwkundige, Lousã, Portugal

Idiotie

Volgens Michel Maas zijn er geen fatsoenlijke wetten die onomstotelijk bepalen wat wel en wat niet moet worden verboden (O&D, 25/10). In Nederland zijn die wetten er wel. Volgens de Grondwet heeft niemand voorafgaand verlof nodig om gedachten of gevoelens te openbaren. Volgens de Wet openbare manifestaties mag een demonstratie niet op inhoudelijke gronden worden verboden.

De grens ligt bij strafbare feiten zoals opruiing en belediging. De strafrechter kan mensen achteraf veroordelen als ze die feiten begaan bij het uiten van hun mening. Dat kan ook met David Icke gebeuren zodra hij zich in Nederland aan die misdrijven schuldig maakt.

Het verkondigen van zijn theorie dat de wereld wordt geregeerd door kwaadaardige reptielen is echter niet strafbaar. Zijn boek daarover is vrij verkrijgbaar in Nederland en iedereen die dat wil, kan zijn boek lezen. Tegen de theorie van Icke is wél iets te doen: wij mogen zeggen dat het extreme idiotie is wat hij verkondigt en we kunnen dat ook zeggen tegen de mensen die hem daarin willen volgen.

Klaas Rozemond, Amsterdam

Onrust

De onrust onder de boeren laait weer op (Ten eerste, 24/10). De zalvende woorden van Remkes waren niet genoeg en konden dat ook niet zijn: het systeem zit dwars. Het probleem gaat verder dan de piekbelasters. Het grootste deel van de sector is een stevige belaster; weinig boeren zijn circulair.

Omdat veel verontruste boeren weer contrair lijken te gaan, blijft er weinig anders over dan dat ook de verontruste consument gaat spreken. Geen harde actie, maar een tijd geen vlees kopen, of alleen bio. Verder een tijd voor elk jeugdjournaal enkele vleesindustrie- of slachthuisscènes tonen. Misschien hoeven we dan minder geld te besteden aan uitkopen.

Lei Bodelier, Zandvoort

Protest

Wat een opluchting, Farmers Defence Force heeft besloten voorlopig geen nieuwe acties op touw te zetten. Eerst willen ze horen wat minister Van der Wal van hun alternatieve stikstofplan vindt. Laten we niet te vroeg juichen; als dat niets oplevert, wordt het nog lastig kiezen voor de radicale boeren.

Zullen ze voor de zoveelste keer de snelwegen blokkeren met hun trekkers en brandende hooibalen (gaap), of gaan ze zichzelf ditmaal aan het wegdek vastlijmen? En als je echt de voorpagina’s wilt halen, is er ook nog een derde mogelijkheid: ze kunnen de gierspuit op De Nachtwacht zetten. Want als harde actievoerder moet je natuurlijk wel een beetje meegaan met je tijd.

Hans Hoes, Hengelo

Beschav/ming

Wie nog niet overtuigd was van de onbegrensde stupiditeit van de menselijke soort, moet het artikel over terrasverwarming in Maastricht nalezen (Ten eerste, 24/10). Terwijl de wereld afstormt op een catastrofe en we alle reden hebben zuinig te zijn op de grondstoffen die ons resten, gloeit het Vrijthof rood van terrasverwarmers.

Irene en Eddy Megens beseffen de absurditeit van de situatie, al blijft hun aarzeling beperkt tot het financiële aspect (‘Dit moet een kapitaal kosten’). Als uitsmijter trakteren ze ons, na ook op een terras te zijn neergestreken, op een prachtig grafschrift voor de westerse beschav/ming: ‘We voelden ons bezwaard, maar het was hier wel gezellig.’

Jan Warmink, Apeldoorn

Recessie

Hoekstra gooide miljarden in de bodemloze put van stervende mkb’ers. Ook miljarden euro’s aan uitgestelde belastingschuld, vanwege de pandemie, kwamen nooit terug. Totale schade: tussen de 10 en 20 miljard euro, want er was geen economisch rendement. Evenmin dekking. Enige winst: mensen werden behoed voor de WW en de bijstand.

Nu gaat Kaag een groot deel van de energierekening betalen voor bedrijven die het summum van luxe en decadentie zijn, zoals saunacentra en andere bedrijven waar de luxe vanaf druipt. Deze bedrijven zijn een vloek voor onze samenleving.

Alle compensaties van ons belastinggeld moet zeer selectief, zuinig, tijdelijk en begrotingstechnisch zijn gedekt. Aan vrijwel geen van deze voorwaarden is mijns inziens voldaan. Omdat energie de komende jaren duur blijft, moeten ondernemers hun producten en hun processen aanpassen, zoals een echte ondernemer behoort te doen. Niet steeds je (bedel)hand, maar je broek ophouden.

Dan de compensatie aan de huishoudens. De horeca, hotels, et cetera, worden nog massaal gevuld door modaal-plus. Die maken ook nog altijd hun schadelijke vliegreisjes en te veel kilometers in hun zware, dure auto’s, vaak gekregen van de zaak. Wordt het niet tijd dat dit volksdeel de broekriem aanhaalt na acht vette jaren?

Afkoeling van de economie is zeer gewenst: minder vacatures, demping van de prijsstijging, niet de dreigende, destructieve loon-prijsspiraal en verdamping van spaargeld. Een recessie zal onze oververhitte economie ‘resetten’. Ook goed voor het klimaat en herstel biodiversiteit. DNB, verhoog opnieuw de rente. De ‘uitgespaarde’ miljarden kunnen dan beter naar de uitgeklede begrotingen van onderwijs en de zorg en naar een flinke verhoging van de AOW om de inflatie te compenseren.

Maria van Gulik, Buren