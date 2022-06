Ingezonden brieven: Boerenopstanden zijn uit de Middeleeuwen. De tijden zijn veranderd

Boeren protesteren met tractoren bij het Kamergebouw. Beeld Freek van den Bergh/ de Volkskrant

Brief van de dag

Ik vraag mij af wanneer het boerenverstand weer de bovenhand krijgt en de radicale boerenleider durft te zeggen: ‘Okee, jongens. Klaar. Wij zijn ondernemers. Wij zitten in een verwerkingsproces. Noem het voor mijn part een rouwproces of een uitlaatklep voor allerlei terechte (en onterechte) gevoelens van frustratie.

Dat kaartje is slechts een richtinggevende doelstelling per gebied, waar de provincie mee aan de slag moet. Het zegt niks over specifiek jouw bedrijf. In elk gebied zijn boeren zonder opvolger, boeren die hun bedrijf anders gaan inrichten en boeren die zich laten uitkopen en ergens anders hun bedrijf opnieuw voortzetten of er heel wat anders gaan doen.

Ondernemerschap heeft vele gezichten. Iedereen maakt zijn individuele keuze als ondernemer. Ook je laten uitkopen kan een slimme ondernemerskeuze zijn. Wij hebben nu publiekelijk ons punt gemaakt. Tijd om je knopen te tellen en na te denken over je strategische keuzes.

Boerenopstanden zijn uit de Middeleeuwen. De tijden zijn veranderd. Maak jezelf niet gek. Terug naar de veel geroemde boerennuchterheid waar wij zo om bewonderd worden.

Ton Schönwetter, Gouda

Dilemma

Voor mij is het echt een dilemma: zoals de rellende boeren nu bezig zijn, lijkt het allemaal wat lomp, sociaal niet zo aangepast en zinloos. Aan de andere kant: als je netjes in het spoor blijft van alle legale manieren om protest aan te tekenen, heb je te maken met een overheid die zo machtig is dat ze je kapot kunnen maken. Dat hebben de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen wel laten zien. Het zou wel eens kunnen dat de overheid krachten heeft ontketend die ze niet aankan.

John den Besten, Zuid-Beijerland

Bestorming

Wie kan mij het verschil uitleggen tussen de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021 en de bestorming van de woning van minister Christianne van der Wal?

PIerre Daanen, Amsterdam

Agroverdienmodel

Het agrarisch verdienmodel volgens het evangelie van Henk Bleker: de boeren de duiten, de burgers de stront.

Jan Uri, Arnhem

Asscher

In zijn Thorbecke-lezing geeft Lodewijk Asscher aan wat mensen aan de onderkant van de samenleving te verduren hebben.

Hierbij viel mij de zin ‘Van tijdelijk contract naar tijdelijk contract’ op. Laten we niet vergeten hoe deze onzekere situatie is ontstaan: het is een gevolg van de Wet ‘werk en zekerheid’, die ontworpen is door de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher, in het kabinet-Rutte II. Deze wet zorgt in tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, noch voor werk noch voor zekerheid hiervan.

Sjors Koppes, Rotterdam

Huisarts

In zijn bijdrage deelt Robbert Collignon met ons zowel zijn liefde voor de huisartsenij als de door hem ervaren noodzaak om het praktiseren daarvan te beëindigen.

Nog niet eerder heb ik zo duidelijk voorgeschoteld gekregen hoe sterk de uitoefening van het vak wordt uitgehold: feitelijk en zonder drama, afgezet tegen de broodnodige sociale context die er een onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt.

Ik begrijp zijn beweegredenen om te stoppen. Je zou denken dat een dergelijke boodschap ook bij de zorgverzekeraars binnen moet komen, maar daar heb ik eerlijk gezegd een hard hoofd in.

Fons Bouchier, Naarden

Bodemdaling

Mogelijke bodemdaling door aardgaswinning mag dan al sinds 1963 bekend zijn, dat daarbij schade aan huizen zou ontstaan werd pas 50 jaar later met zekerheid vast te stellen. Schade die de mensen die er wonen bovendien op geen enkele manier aan te rekenen is.

Of de opmerking van Piet Post over het wonen boven een gasbel nou ironisch of serieus bedoeld is, in beide gevallen is het een schoffering van zowel de mensen die er al woonden voordat het gas ontdekt en ontgonnen werd alsook van degenen die zich later door geboorte met de streek verbonden voelen en er logischerwijs gewoon zijn gebleven.

Mensen die geen vrije keus hadden en buiten eigen toedoen schade hebben ondervonden verdienen serieuze aandacht en geen treiterende trap na.

Ton ten Barge, De Heurne