Ingezonden brieven: Bij de thuiszorg is niet een goed gesprek maar chantage de werkwijze

Brief van de dag

Na zestig jaar verliest mijn moeder haar maatje. Haar beste vriend. Haar mantelzorger. Het verdriet is rauw, voor verwerking geen tijd. Naast een lawine van administratie, moet er veel geregeld worden. Gelukkig komt daar de thuiszorg. Of niet? Meteen worden er eisen gesteld. Een hoog-laag bed, drempels. En hoe zit het met de pgb? De lijst is eindeloos. Je vult stapels formulieren in. Je maakt belafspraak na belafspraak.

Na twee weken staat de wijkverpleegkundige in de huiskamer. Nog meer eisen. En als deze niet binnen 24 uur worden gerealiseerd, wordt de zorg stopgezet. Van rede is geen sprake. De volgende dag verschijnt de thuiszorg niet. Geen eten of drinken. En een natte broek. Mijn moeder is overstuur. Ik ben woest en bel de wijkverpleegkundige. Ze toont geen enkel begrip. Ik dien een klacht in bij de zorgverzekeraar. Ze bellen. Helaas.

De zorgverzekeraar bemiddelt bij een andere thuiszorg. Na vier weken belt de wijkverpleegkundige. Een waslijst aan eisen, anders komen ze niet meer. Mijn hoop op stabiliteit wordt de kop ingedrukt. Weer wordt mijn moeder als pressiemiddel gebruikt.

Ik vraag mij af: is dit de maatschappij waarin we leven? Of bestaat er een probleem bij de werkwijze van de thuiszorg? Een werkwijze waarbij niet een goed gesprek maar chantage aan de grondslag lijkt te liggen. Het effect op mijn moeder is duidelijk. Rouwen om mijn vader hebben we nauwelijks kunnen doen. Iedereen wil oud worden, maar oud zijn? Daar is moed voor nodig. Vaak word je als oudere als een kleuter behandeld. Ga maar naar een verpleeghuis. Je bent echter geen kleuter. En je wilt niet naar een tehuis. Je bent alleen maar oud. Je hebt je bijdrage aan de maatschappij geleverd en het enige waar je op hoopt, is een beetje compassie en begrip.

Esmeralda de Jonge, Spijkenisse

Solidariteit

Kunnen de principiële vaccinatieweigeraars van de Biblebelt een ziekenhuis oprichten voor principiële vaccinnatieweigeraars van de Biblebelt?

Een ziekenhuis voor en door mensen die vaak ook geen ziektekostenverzekering hebben, omdat solidariteit met ongelovige zieken volgens hen van minder belang is dan solidariteit met een boek van een jaar of tweeduizend geleden?

Arjan Roubos, ziekenhuismedewerker, Oosterhout

Coronapas

De horeca is verantwoordelijk voor de controle van coronapassen bij iedere klant. Die plicht kan de overheid ook bij de klant leggen. Dan hoeft personeel niet meer te checken en mogen boa’s de klanten controleren. Wie fout zit, betaalt een boete.

Jos Hoebe, Apeldoorn

Correctie

Onder de kop ‘Kaag gaat toch akkoord met doorstart’ (Ten Eerste, 01/10) lees ik: ‘Kaag heeft de eerste slag in de onderhandelingen met VVD-leider Mark Rutte verloren: hij krijgt nu de combinatie van partijen die hij steeds al wilde.’

Een correctie is op zijn plaats. Nederland krijgt de combinatie van partijen die het (in meerderheid) wilde. De kiezers gaven het huidige kabinet zelfs meer zetels dan het al had.

Marion van Assendelft, Groningen

Verschil

Als koning Willem-Alexander straks met kabinet-Rutte IV op het bordes staat, vraagt iedereen zich af: wat is verschil met vier jaar terug? Ik weet het. De koning heeft nu een baard.

Gerda Pauwelussen, Castricum

Doorstart

Rutte en Hoekstra zijn verantwoordelijk voor de Toeslagenaffaire, en blijven lekker zitten. Kaag draagt schuld voor het schandaal met Afgaanse tolken. Zij komt binnenkort weer terug.

Alleen door Segers premier te maken kan nog met droge ogen beweerd worden dat met een doorstart van het kabinet ook een nieuwe bestuurscultuur zal ontstaan.

Arjen Buijs, Utrecht

Keuze

Tot de jaren 1980 kwam je geen school in zonder negatieve Mantouxtest (bewijs van tbc-vrij zijn). Nu nog mag je niet voor de klas zonder Verklaring Omtrent Gedrag. De vakbond, waar ik al 45 jaar lid van ben, heb ik daar nooit over gehoord.

Gisteren at ik in een restaurant dat voor rolstoelrijders vrijwel onmogelijk te betreden was. Dat is pas een tweedeling die zorgen baart; rolstoelgangers kiezen er niet zelf voor. Dat keuzes consequenties hebben, is niet onredelijk.

Annelies Jacobsen, Dordrecht

Voorzitter

Het zou Sigrid Kaag sieren als zij na een geslaagde kabinetsformatie fractieleider van D66 in de Tweede Kamer wordt en geen minister.

Dan kan ze eindelijk vrijuit haar ideeën over de Nieuwe Politiek uitwerken en kritische kanttekeningen plaatsen bij Rutte IV. Een partijleider hoort in de Kamer en niet in een coalitiekabinet, zeker als diens partij niet de grootste is.

Reinjan Mulder, Amsterdam

Braindrain

Ik vrees dat niet Afghanistan, maar mevrouw Ankie Broekers-Knol last heeft van een braindrain. Aftreden?

Maria Friedrich, Amstenrade